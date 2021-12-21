“زي وصفة الكبابجي” خطوات تحضير تتبيلة مشاوي الفراخ في المنزل بعدة طرق

تتبيلة مشاوي الفراخ تمنح للفراخ مذاق مميز، حيث يتوقف مذاقه تبعًا لكل طريقة، فلكل امرأة لديها طريقتها الخاصة التي تعتبر بمثابة خلطة سرية تتميز بها، وتمنح الطعام مذاق رائع، الأمر الذي يجعلها تفتخر به أمام الجميع، ولهذا سوف نقوم في السطور التالية بذكر عدة طرق مختلفة لتتبيلة الفراخ.

تتبيلة مشاوي الفراخ

سوف نقدم في السطور التالية من خلال موقعنا عدة طرق لعمل تتبيلة مشاوي الفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة:-

الطريقة الأولى

مكونات تتبيلة مشاوي الفراخ (1)

زبادى قليل الدسم أو منزوع

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

2 فص ثوم

نصف بصلة صغيرة

زنجبيل

ملعقة صغيرة خل أو عصير نصف ليمونة

كارى

فلفل أسود

ملح

هيل ناعم

قرفة

بابريكا

طريقة عمل تتبيلة مشاوي الفراخ

يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض في الخلاط الكهربائي ثم نضع الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن ست ساعات.

الطريقة الثانية

مكونات تتبيلة مشاوي الفراخ

1 ثمرة طماطم

بصلة صغيرة

بقدونس

لبن منزوع الدسم

طريقة تحضير تتبيلة مشاوي الفراخ

يتم خلط كافة المكونات السابقة مع وضع كافة أنواع البهارات المتوافرة لديك، على سبيل المثال، ملح وفلفل أسود وثوم وفلفل حار وصوص الصويا وليمونة مقطعة، مع دمج المكونات السابقة معاً ووضع الدجاج بها.

الطريقة الثالثة

مكونات تتبيلة مشاوي الفراخ

ربع كوب زبادى

ربع كوب شطة حارة

خليط من توابل مطحونة “كمون وكزبرة وفلفل أسود، هيل وقرفة وقرنفل وبابريكا”

ملعقتين صويا صوص

عصير ليمونة وملح

طريقة تحضير تتبيلة مشاوي الفراخ

نخلط كل المكونات السابقة مع وضع الدجاج بها وتركها فيها لمدة لا تقل عن ست ساعات للحصول على مذاق لذيذ.

الطريقة الرابعة

مكونات تتبيلة مشاوي الفراخ

ربع كوب من الصلصة الحارة

ملعقتين من صلصة الطماطم

كمون وكزبرة وبابريكا، فلفل أسود وفلفل أبيض

خل وليمون وملح

زبادى

كركم

قرنفل وقرفة وهيل مطحون

مايونيز

زيت

مسطردة

طريقة تحضير تتبيلة مشاوي الفراخ

يتم دق قطع الدجاج بواسطة استخدام المدقة من أجل تليين الأنسجة وتكسير العظام، بعد ذلك يتم خلط المكونات معًا ووضع الدجاج بها لمدة لا تقل عن 6 ساعات.