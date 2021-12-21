أسهل طريقة لتحضير بسبوسة الشوكولاتة بألذ طعم في دقائق معدودة وبدون مجهود، في وصفتنا اليوم سوف نقوم بشرح خطوات عمل بسبوسة بالشوكولاتة بألذ طعم ممكن وأسهل مقادير، وبعد تطبيق الخطوات سوف تحصلين على بسبوسة ذات قوام هش وطعم شرقي أصيل، مع صوص رهيب يزيد الطعم حلاوة ويجعل مذاقها لا يقاوم لعشاق الحلوى بالشوكولاتة. إليكي سيدتي طريقة عمل بسبوسة الشوكولاتة في دقائق قليلة وبدون مجهود يُذكر.

طريقة تحضير بسبوسة الشوكولاتة في المنزل

المقادير التالية هي العناصر اللازمة لتجهيز البسبوسة وهي:

عدد 2 بيضة.

عدد واحد كيس سكر فانيليا.

كوب سكر + كوب حليب.

كوب إلا ربع زيت نباتي + 3 كوب سميد رقيق.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى.

عدد 2 كيس من خميرة الحلويات بمقدار 16 جرام.

أما مقادير الصوص المستخدم في تحضير بسبوسة الشوكولاتة فهي:

كوب من الحليب + نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة دقيق + ملعقة كبيرة كاكاو خام.

3 ملاعق كبيرة سكر.

6 قطع شوكولاتة داكنة.

في وعاء مناسب للتحضير نضف البيض مع السكر والفانيليا ثم نخلط جيداً بإستخدام المضرب اليدوي، وبعدها نضف الحليب مع الزيت ونتابع الخلط قليلاً وبعد ذلك نضيف السميد والكاكاو ونخلط مجدداً بشكل جيد، حتى يتجانس الخليط وبعد ذلك نضيف خميرة الحلويات ونحرك قليلاً، ثم نحضر قالب مناسب وندهنه بالزبدة والسميد من القاعدة والجوانب ثم نسكب خليط البسبوسة ونوزعه بالتساوي، ثم ندخل القالب في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح ما بين 30-40 دقيقة حتى تنضج.

بسبوسة الشوكولاتة بأسهل طريقة

في قدر نضيف الحليب والماء مع إضافة الدقيق والكاكاو وأيضاً السكر ثم نخلط المكونات بشكل جيد على البارد، ثم نرفعه على نار متوسطة حتى يغلي الخليط وبعد الغليان نضف قطع الشوكولاتة، ونحرك حتى تذوب الشوكولاتة وبعد أن تنضج البسبوسة نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ قليلاً، ثم نثقبها بالشوكة جيداً حتى تتشرب الصوص، وبعد ذلك نسكب صوص الشوكولاتة مباشرة على البسبوسة بالكامل ونوزعه بالتساوي ثم نتركها قليلاً حتى تتشرب الصوص تماماً، بعد ذلك يمكنك تزيين الوجه برشة بسيطة من الكاكاو وحبيبات من الشوكولاتة ثم نقطعها مربعات صغيرة وبعدها تكون جاهزة للتقديم.