مكون جبار لصنع كولاجين للبشرة في المنزل بمكونات بسيطة ومتعمليش جلسات تجميل

مكون جبار لصنع كولاجين للبشرة تبحث عنه الكثيرات من النساء، فمع تقدم العمر تتغير البشرة ومظهرها وتصبح أقل إشراقًا من ذي قبل بل قد يتدهور بها الحال وتصبح مترهلة، ولهذا أغلب النساء ميسوري الحال يذهبون لشد بشرتهن حتى تبدو بمظهر أصغر في السن، ولكن تلك الأمور مكلفة جدًا، وفي بعض الأحيان تُرهق البشرة وتؤذيها، ولهذا جئنا إليكم اليوم بأفضل الطرق لعمل كولاجين طبيغي في المنزل.

مكون جبار لصنع كولاجين للبشرة

تحضير مكون جبار لصنع كولاجين للبشرة لا يستغرق الكثير من الوقت، ولكنه يعود على البشرة بالكثير من الفوائد حيث أن الكولاجين يساعد على الحصول على بشرة نضرة، والحد من الندبات، وامتلاء الوجه، وإعادة للبشرة شبابها، وإليك أبرز الطرق لعمل هذا الماسك في السطور التالية:-

ماسك البيض والخيار

ماسك البيض والخيار يُعد من ضمن المنتجات الطبيعية والأغذية الغنية بالكولاجين الطبيعي، ويمكنك الاستفادة منه عن طريق تحضير ماسك طبيعي، وإليك المكونات والخطوات:-

مكونات ماسك البيض والخيار

بياض بيضةٍ.

شرائح من الخيار.

قطرةٌ صغيرةٌ من اللبّان المرّ.

زيتٌ من الزيوت الأساسية للبشرة.

طريقة تحضير ماسك البيض والخيار

يتم خلط كافة المكونات السابقة معًا حتى يكون الخليط متجانس.

نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة.

يتم غسل البشرة جيدًا بواسطة الماء الدافئ، بعد ذلك يتم ترطيبه بواسطة مرطب.

ماسك البرقوق والقهوة العضوية المخمرة

إن ماسك البرقوق والقهوة العضوية المخمرة غني بكولاجين طبيعي للبشرة، ويمكنك استعماله كالتالي:-

مكونات ماسك البرقوق والقهوة العضوية المخمرة

برقوق مهروس ناعم.

كوبٌ من القهوة الطازجة العضوية المخمرة.

طريقة تحضير ماسك البرقوق والقهوة العضوية المخمرة

نقوم بخلط البرقوق المهروس مع القهوة المخمرة معًا، ويتم تقدير الكمية تبعًا لحاجتك.

نضع الخليط على البشرة، وتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف تمامًا.

يتم غسل البشرة جيدًا بواسطة الماء مع الترطيب.

ماسك الكيوي والأفوكادو

ماسك الكيوي والأفوكادو غني عن التعريف، فهو يمنح البشرة فوائد لا حصر لها، وإليك المكونات طويقة التحضير:-

مكونات ماسك الكيوي والأفوكادو

قطعٌ من ثمار الأفوكادو.

قطعٌ من ثمار الكيوي.

طريقة تحضير ماسك الكيوي والأفوكادو

يتم خلط كافة المكونات مع بعضها البعض ووضعها على البشرة وتركها لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم يتم غسله جيدًا.