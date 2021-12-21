سر ملعقة نشا لصنع روج الشفايف المط في المنزل وجعله ثابتاً مثل الروج الأوريجنال

ملعقة نشا لصنع روج الشفايف المط تتصدر محركات بحث جوجل، حيث أنه في الآونة الأخيرة تمكنت العديد من الفتيات بصنع روج الشفايف المط الطبيعي بواسطة استخدام ملعقة نشا، ولكن مع إدخال بعض المكونات الأخرى، بدلًا من شراء الروج جاهز المليء بعنصر الرصاص الضار بالبشرة، وفي السطور التالية سوف نذكر طريقة عمله في المنزل بسهولة.

سر ملعقة نشا لصنع روج الشفايف المط

إن الروج الطبيعي يُعد من أسهل مستحضرات التجميل التي يمكنك تجهيزها في المنزل بسهولة، وذلك عن طريق إضافة بعض المكونات البسيطة التي يتم تطبيقها على الشفاه، وعند تحضيرها في المنزل تعود عليك بعدة فوائد تتمثل في النقاط التالية:-

يقوم الروج الطبيعي بتحسين الملمس الجيد للشفاه.

يعمل على الروج الطبيعي إزالة جفاف الشفاه.

يقضي على أثر القشور المتواجدة على الشفتين.

يقاوم أي متغيرات جوية تؤثر بصورة سلبية على الشفاه.

يزيل أثر قلة نسبة الماء على الجلد ويزيد من ترطيبها.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من مكون زيت اللوز.

ملعقة لون غذائي.

ملعقة فانيللا.

يساعد الروج الطبيعي على منح الشفاه لونًا جميلًا، وتوحيد لونها وإعطائها اللون المثالي سواء الوردي أو الأحمر، كما أنه يمكنك بكل سهولة استعماله في ترطيب الشفاه والحد من أثر جفاف الجلد، ونظرًا لكثرة البحث عن وصفة ملعقة نشا لصنع روج الشفايف المط، سوف نقوم بذكر طريقة التحضير بالخطوات كما يلي:-

أولًا: يتم وضع الفازلين في إناء حتى يذوب.

ثانيًا: يتم خلط اللون مع الفانيلا وزيت اللوز.

ثالثًا: نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض.

رابعًا: نقوم بخلط المزيج بشكل جيد حتى يعطي لون ممتاز للفازلين ورائحة ومذاق مميزين للروج.

خامسًا: يتم تبريد المكونات بعد أن كونت خليط ممتاز سهل التجميد والتبريد

سادسًا: بعدما يتم تكوين الروج حتى يكون جاهز للاستعمال.

هكذا تكون قد انتهيت من عمل روج الشفايف المط، ويمكنك استعماله بصورة يومية، ولن تجد له أي آثار جانبية، بل ستتمتعين بفوائده العديدة التي يمنحها لك.