تكات تحضير رقائق الذرة في المنزل بمكونات بسيطة دون حاجة لشراء المقرمشات المعلبة وضررها

تعد رقائق الذرة من الوجبات الغذائية الكاملة، وذلك بسبب وجود العديد من الفيتامينات والمعادن والحديد والكالسيوم وبعض الألياف التي يريدها جسد الإنسان، ورقائق الذرة مفضلة للكثير من الأطفال والكبار أيضاً، كما أنها لذيذة ومقرمشة، ويتم تناولها على الإفطار ويوجد لديها الكثير من الفوائد، كما هي وجبة خفيفة على المعدة، لذلك يمكن للأطفال تحت سن الثلاث سنوات تناولها. رقائق الذرة في المنزل رقائق الذرة في المنزل لديها الكثير من الفوائد والتي تتلخص في التالي: تساعد الأمعاء في إبقاء حركتها طبيعية.

تقلل من المشاكل والعيوب التي تتعرض لها النساء الحوامل مثل ضغط الدم والإمساك.

يوجد بها مواد مضادة للأكسدة.

تقي من أمراض السرطان والأمراض المزمنة والقلب.

تقوم بمد الجسم بسعرات حرارية وذلك بسبب وجود البروتينات فيها.

تقوم بتنشيط عملية الهضم حيث تجعل الجهاز الهضمي يقوم بوظائفه على أكمل وجه .

الوقاية من مرض السكر وتقوم بضبط مستوى السكر في الدم.

تقوم بتنشيط الذهن والبدن وتقوم بتحسين مستوى أداء المخ والأعصاب، حيث بعد تناولها يمكن للشخص أن يكون لديه قدرة كبيرة في الفهم والحفظ والاستيعاب، لذا ينصح الأطباء بتناولها في الصباح للطلبة.

تحافظ على وزن صحي ومثالي.

تقوم ببناء العظام وتسهل عملية الحركة ويصبح الجسم مرن.

تعطي شعور بالشبع لفترات كبيرة، وذلك بسبب وجود الكثير من الفيتامينات والفوليك والمعادن والحديد والبروتينات.

تنشط من وظيفة المعدة والأمعاء.

تعطى الفرد طاقة طوال اليوم. تكات تحضير رقائق الذرة في المنزل تكات تحضير رقائق الذرة في المنزل المكونات: مقدار كوب ونصف من دقيق الذرة.

ملعقة من السكر كبيرة.

نصف ملعقة من الملح الخشن صغيرة.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

كوب إلا ربع من الماء. طريقة الإعداد: قم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٧٥ درجة.

يتم خلط الدقيق مع السكر والملح ويتم إضافة الفانيليا والماء بالتدريج ويتم العجن حتى تصل لمزيج ناعم.

يجب أن يكون الخليط مثل خليط البان كيك.

يتم وضع الخليط في صينية وفرده.

خلط باقي الكمية من دقيق الذرة مع ملعقة صغيرة من الماء ليصير خليط رملي.

يتم توزيع الخليط الرملي على الخليط الموجود في الصينية.

يتم وضعه في الفرن حوالي ١٥ دقيقة.

يتم ترك الخليط ليبرد وبعدها قم بتكسيره لرقائق صغيرة.

يتم وضعه مره أخرى في الفرن حتى يصبح لونه ذهبي.

يتم تركها حتى تبرد ويمكن تخزينها أو استخدامها. الوسوم

تعد رقائق الذرة من الوجبات الغذائية الكاملة، وذلك بسبب وجود العديد من الفيتامينات والمعادن والحديد والكالسيوم وبعض الألياف التي يريدها جسد الإنسان، ورقائق الذرة مفضلة للكثير من الأطفال والكبار أيضاً، كما أنها لذيذة ومقرمشة، ويتم تناولها على الإفطار ويوجد لديها الكثير من الفوائد، كما هي وجبة خفيفة على المعدة، لذلك يمكن للأطفال تحت سن الثلاث سنوات تناولها. رقائق الذرة في المنزل رقائق الذرة في المنزل لديها الكثير من الفوائد والتي تتلخص في التالي: تساعد الأمعاء في إبقاء حركتها طبيعية.

تقلل من المشاكل والعيوب التي تتعرض لها النساء الحوامل مثل ضغط الدم والإمساك.

يوجد بها مواد مضادة للأكسدة.

تقي من أمراض السرطان والأمراض المزمنة والقلب.

تقوم بمد الجسم بسعرات حرارية وذلك بسبب وجود البروتينات فيها.

تقوم بتنشيط عملية الهضم حيث تجعل الجهاز الهضمي يقوم بوظائفه على أكمل وجه .

الوقاية من مرض السكر وتقوم بضبط مستوى السكر في الدم.

تقوم بتنشيط الذهن والبدن وتقوم بتحسين مستوى أداء المخ والأعصاب، حيث بعد تناولها يمكن للشخص أن يكون لديه قدرة كبيرة في الفهم والحفظ والاستيعاب، لذا ينصح الأطباء بتناولها في الصباح للطلبة.

تحافظ على وزن صحي ومثالي.

تقوم ببناء العظام وتسهل عملية الحركة ويصبح الجسم مرن.

تعطي شعور بالشبع لفترات كبيرة، وذلك بسبب وجود الكثير من الفيتامينات والفوليك والمعادن والحديد والبروتينات.

تنشط من وظيفة المعدة والأمعاء.

تعطى الفرد طاقة طوال اليوم. تكات تحضير رقائق الذرة في المنزل تكات تحضير رقائق الذرة في المنزل المكونات: مقدار كوب ونصف من دقيق الذرة.

ملعقة من السكر كبيرة.

نصف ملعقة من الملح الخشن صغيرة.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

كوب إلا ربع من الماء. طريقة الإعداد: قم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ١٧٥ درجة.

يتم خلط الدقيق مع السكر والملح ويتم إضافة الفانيليا والماء بالتدريج ويتم العجن حتى تصل لمزيج ناعم.

يجب أن يكون الخليط مثل خليط البان كيك.

يتم وضع الخليط في صينية وفرده.

خلط باقي الكمية من دقيق الذرة مع ملعقة صغيرة من الماء ليصير خليط رملي.

يتم توزيع الخليط الرملي على الخليط الموجود في الصينية.

يتم وضعه في الفرن حوالي ١٥ دقيقة.

يتم ترك الخليط ليبرد وبعدها قم بتكسيره لرقائق صغيرة.

يتم وضعه مره أخرى في الفرن حتى يصبح لونه ذهبي.

يتم تركها حتى تبرد ويمكن تخزينها أو استخدامها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكات تحضير رقائق الذرة في المنزل بمكونات بسيطة دون حاجة لشراء المقرمشات المعلبة وضررها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.