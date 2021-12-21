أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا في المنزل بأسهل الطرق وأقل التكاليف

تعد البيتزا من أشهر الأكلات المنتشرة في جميع الدول فيرجع موطنها الأصلي إلى إيطاليا فلا توجد دولة تتفوق عليها لأنهم من ابتكروها فتنوعه البيتزا في طرق عملها وابتكارها فيوجد عدة نكهات فمنها بيتزا التونة وميكس الجبن والجمبري واللحم والفراخ فيمكن عمل البيتزا بطريقة محشية من الوسط ووضع طبقة من العجينة عليها وهي تسمى البيتزا الشرقية وهناك بيتزا إيطالية حيث توضع طبقة الحشو بالخارج على وش العجينة وعليها الجبنة الموزيلا والزيتون والفلفل الرومي فهي محببة للجميع كبار وصغار فتلجأ الأمهات المصرية إلى عملها وطهيها بالمنزل حيث أن سعرها باهظ في المحلات التجارية والمولات ولزيادة طلب الأطفال عليها وباقي الأسرة. أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا مكونات عمل البيتزا في المنزل أربع أكواب دقيق متعدد الاستخدام.

نصف كوب زيت

معلقة ونصف خميرة فورية.

نصف معلقة سكر صغيرة.

رشة ملح.

كوب ونصف ماء دافئ.

معلقتان كبار من الحليب. مكونات عمل صلصة البيتزا في المنزل أربع حبات طماطم كبيرة.

معلقة صغيرة بصل بودر.

معلقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة سكر صغيرة.

نصف معلقة ثوم بودر. طريقة تحضير صلصة البيتزا بالمنزل نبدأ بغسيل الطماطم جيداً ثم نقوم بتقطيعها.

نحضر بوعاء عميق ونضع فيه بالماء والملح ونتركه حتى يغلي على النار متوسطة ثم نضع الطماطم عليه لمدة تصل إلى ٣٠ ثانية ونخرجها من الماء باستخدام المغرفة حتى تصفى جيداً من الماء الساخن.

نقوم بتقشير جلد الطماطم بسكينة من أسفل إلى أعلى ثم نقوم بفرمها في الخلاط الكهربائي.

نضع باقي المكونات في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيداً ثم نضعهم مرة أخرى على النار وهكذا تصبح ناضجة. طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل بأسهل الخطوات نقوم بخلط الدقيق والملح والخميرة في طبق كبير ونبدأ في التقليب جيداً بالمضرب اليدوي.

بإضافة الزيت والمال واللبن ونقوم بعجن العجينة البيتزا لمدة عشر دقائق.

نقوم بترك العجينة لمدة تصل إلى حوالي ساعتين ونصف تقريباً ونتركها في مكان دافئ حتى تهدأ وتعلو ويتضاعف حجمها وتصبح جاهزة.

نحضر العجينة ونفردها ونضع الصلصة عليها مع الطعم الذي نفضله سواء فراخ أو لحمة أو جمبري وندخلها الفرن لمدة ١٠ دقائق. الوسوم

تعد البيتزا من أشهر الأكلات المنتشرة في جميع الدول فيرجع موطنها الأصلي إلى إيطاليا فلا توجد دولة تتفوق عليها لأنهم من ابتكروها فتنوعه البيتزا في طرق عملها وابتكارها فيوجد عدة نكهات فمنها بيتزا التونة وميكس الجبن والجمبري واللحم والفراخ فيمكن عمل البيتزا بطريقة محشية من الوسط ووضع طبقة من العجينة عليها وهي تسمى البيتزا الشرقية وهناك بيتزا إيطالية حيث توضع طبقة الحشو بالخارج على وش العجينة وعليها الجبنة الموزيلا والزيتون والفلفل الرومي فهي محببة للجميع كبار وصغار فتلجأ الأمهات المصرية إلى عملها وطهيها بالمنزل حيث أن سعرها باهظ في المحلات التجارية والمولات ولزيادة طلب الأطفال عليها وباقي الأسرة. أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا أفضل وصفة لعمل عجينة البيتزا مكونات عمل البيتزا في المنزل أربع أكواب دقيق متعدد الاستخدام.

نصف كوب زيت

معلقة ونصف خميرة فورية.

نصف معلقة سكر صغيرة.

رشة ملح.

كوب ونصف ماء دافئ.

معلقتان كبار من الحليب. مكونات عمل صلصة البيتزا في المنزل أربع حبات طماطم كبيرة.

معلقة صغيرة بصل بودر.

معلقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة سكر صغيرة.

نصف معلقة ثوم بودر. طريقة تحضير صلصة البيتزا بالمنزل نبدأ بغسيل الطماطم جيداً ثم نقوم بتقطيعها.

نحضر بوعاء عميق ونضع فيه بالماء والملح ونتركه حتى يغلي على النار متوسطة ثم نضع الطماطم عليه لمدة تصل إلى ٣٠ ثانية ونخرجها من الماء باستخدام المغرفة حتى تصفى جيداً من الماء الساخن.

نقوم بتقشير جلد الطماطم بسكينة من أسفل إلى أعلى ثم نقوم بفرمها في الخلاط الكهربائي.

نضع باقي المكونات في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيداً ثم نضعهم مرة أخرى على النار وهكذا تصبح ناضجة. طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل بأسهل الخطوات نقوم بخلط الدقيق والملح والخميرة في طبق كبير ونبدأ في التقليب جيداً بالمضرب اليدوي.

بإضافة الزيت والمال واللبن ونقوم بعجن العجينة البيتزا لمدة عشر دقائق.

نقوم بترك العجينة لمدة تصل إلى حوالي ساعتين ونصف تقريباً ونتركها في مكان دافئ حتى تهدأ وتعلو ويتضاعف حجمها وتصبح جاهزة.

نحضر العجينة ونفردها ونضع الصلصة عليها مع الطعم الذي نفضله سواء فراخ أو لحمة أو جمبري وندخلها الفرن لمدة ١٠ دقائق.

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