كيفية عمل بسكويت الاكلير الفرنسي في المنزل

يعد الإكلير أحد الحلويات الفرنسية الشهيرة وهي من الحلويات الشهية رائعة المذاق، ويصلح تقديمها في العديد من المناسبات المختلفة مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد وغيرها، وتتعدد أنواعه ونكهاته ويمكنك الآن تحضيره في المنزل بسهولة على عكس ما يتوقع بعض النساء أن من الصعوبة بمكان إعداده في البيت دون الحاجة إلى شرائه من محلات الحلويات، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الإكلير الفرنسي باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي. طريقة عمل الأكلير الفرنسي طريقة عمل الأكلير الفرنسي لكي تضمني الحصول على أكلير بأفضل طعم وقوام يجب عليك تطبيق الخطوات التالية بالترتيب واستخدام المكونات بمقادير معينة. المكونات: كوب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

أصبع من الزبدة.

أربعة بيضات.

كوبين من الكاسترد أو الشيكولاتة للحشو.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

شيكولاتة ذائبة. خطوات إعداد الإكلير خطوات إعداد الإكلير بعد أن تعرفنا سوياً على مكونات الإكلير، سنتعرف الآن على خطوات تحضيره، وهي كالتالي: اخلطي الدقيق مع الملح في وعاء عميق.

في وعاء آخر اخلطي أصبع الزبدة مع الماء وقومي بوضع الوعاء على نار هادئة ثم أضيفي إليه السكر وانتظري حتى تذوب الزبدة تماماً.

أضيفي الدقيق إلى الخليط السابق وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها، واتركيه على النار لمدة دقيقتين.

بعد ذلك قومي بإضافة البيض بالتدريج واخفقي الخليط جيداً بعد إضافة كل بيضة، ثم قومي بإضافة صفار البيض واستمري في التقليب.

ضعي الخليط السابق في الكيس الخاص بالتزيين.

أحضري صينية الفرن وادهنيها بالزبدة جيداً.

قومي بعصر الكيس ليخرج الخليط من مقدمتها على شكل أصابع وضعيها على سطح الصينية مع الحرص على إبقاء مسافة بين كل إصبع والآخر.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200° م ولمدة عشر دقائق، ثم قومي بتقليل درجة الحرارة إلى 180° م لمدة ربع ساعة.

بعد أن يتحول لونها إلى البني قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد وبعد ذلك قومي بشق كل أصبع من الجانب واحشيه بالحشوة التي تفضلينها.

ثم قومي بتزيينها بالشيكولاتة الذائبة. الوسوم

يعد الإكلير أحد الحلويات الفرنسية الشهيرة وهي من الحلويات الشهية رائعة المذاق، ويصلح تقديمها في العديد من المناسبات المختلفة مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد وغيرها، وتتعدد أنواعه ونكهاته ويمكنك الآن تحضيره في المنزل بسهولة على عكس ما يتوقع بعض النساء أن من الصعوبة بمكان إعداده في البيت دون الحاجة إلى شرائه من محلات الحلويات، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل الإكلير الفرنسي باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها للمتابعين الكرام بشكل يومي. طريقة عمل الأكلير الفرنسي طريقة عمل الأكلير الفرنسي لكي تضمني الحصول على أكلير بأفضل طعم وقوام يجب عليك تطبيق الخطوات التالية بالترتيب واستخدام المكونات بمقادير معينة. المكونات: كوب من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

أصبع من الزبدة.

أربعة بيضات.

كوبين من الكاسترد أو الشيكولاتة للحشو.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

شيكولاتة ذائبة. خطوات إعداد الإكلير خطوات إعداد الإكلير بعد أن تعرفنا سوياً على مكونات الإكلير، سنتعرف الآن على خطوات تحضيره، وهي كالتالي: اخلطي الدقيق مع الملح في وعاء عميق.

في وعاء آخر اخلطي أصبع الزبدة مع الماء وقومي بوضع الوعاء على نار هادئة ثم أضيفي إليه السكر وانتظري حتى تذوب الزبدة تماماً.

أضيفي الدقيق إلى الخليط السابق وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها، واتركيه على النار لمدة دقيقتين.

بعد ذلك قومي بإضافة البيض بالتدريج واخفقي الخليط جيداً بعد إضافة كل بيضة، ثم قومي بإضافة صفار البيض واستمري في التقليب.

ضعي الخليط السابق في الكيس الخاص بالتزيين.

أحضري صينية الفرن وادهنيها بالزبدة جيداً.

قومي بعصر الكيس ليخرج الخليط من مقدمتها على شكل أصابع وضعيها على سطح الصينية مع الحرص على إبقاء مسافة بين كل إصبع والآخر.

ادخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200° م ولمدة عشر دقائق، ثم قومي بتقليل درجة الحرارة إلى 180° م لمدة ربع ساعة.

بعد أن يتحول لونها إلى البني قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد وبعد ذلك قومي بشق كل أصبع من الجانب واحشيه بالحشوة التي تفضلينها.

ثم قومي بتزيينها بالشيكولاتة الذائبة.

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