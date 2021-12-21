أسهل طريقة لعمل الكوكيز في المنزل بمكونات بسيطة وبدون تكاليف كثيرة

يعتبر الكوكيز من أفضل أنواع المقرمشات التي يبحث عنها الكثير من الناس، كما تعتبر طريقة تحضير الكوكيز في المنزل من أسهل الطرق التي يمكن على الجميع فعلها، ويتميز أيضا بالكثير من المميزات المختلفة ومنها أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الشيكولاتة التي يعتبر من افضل الحلويات لدي الكثير من الأشخاص، ويعد الكوكيز أيضا من الأشياء المشهورة في جميع شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال هذا المقال سوف نعرف لهم بعض الطرق التي يمكن من خلالها تحضير الكوكيز في المنزل بطرق مميزة وبكون تكاليف ومن خلالها أيضا الحصول على طعم مميز وآمن وخالي من أي مواد ضارة بالصحة، كنا يتميز أيضا بوجود الكثير من النكهات المختلفة لديه وهذا ما يجعل مميزا وسط جميع البسكويت الآخر.

تعتبر هذه الوصفة لا تحتاج إلي الكي رمز المكونات ولكنها تحتاج إلي مكونات أساسية في جميع المنازل ومن ذلك تصبح الوصفة أقل تكلفة ومن أهم المكونات التي يمكن أن تحتاج إليها الوصفة التالي :

٤ أكواب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات.

٣٠٠ جم من السكر ويفضل أن يكون سكر مطحون.

كوبين من الزبدة البلدي للحصول على طعم مميز.

كمية من السكر البني.

٤ بيضات متوسطة الحجم.

كيسين من البيكنج بودر.

كمية كافية من الشيكولاتة الخام.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض

طريقة تحضير الكوكيز في المنزل بأبسط الخطوات

هذه الطريقة من الكر والمميزة والتي يمكن أن يقوم بها اي شخص في مختلف الأعمار، كما أنها لا تحتاج إلي العديد من الخطوات أثناء التحضير وهذا ما يجعلها سهلة وبسيطة فمن أهم الخطوات التي نحتاج إليها :