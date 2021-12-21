عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية مثل المطاعم فهذه الكفتة لها عشق خاص لدي عدد كبير من الناس سواء كبار أو صغار لأنها لذيذة وذو طعم مميز ومن هنا نقدم لكل متابعي موقع ثقفني طريقة عمل كفتة الحاتي بوصفتها الكاملة ذو مذاق مطاعم المشويات، فالكفتة يحبها عدد كبير من الدول العربية مثل مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم خشن وليس ناعم.

3 بصلات متوسطة الحجم مفرومة.

رغيف فينو.

معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

نصف معلقة صغيرة بهارات لحم.

نصف معلقة صغيرة بابريكا.

نصف معلقة صغيرة شطة.

نصف كوب بقدونس مقطع.

كوب ماء.

الطريقة

نأتي بطبق عميق نوضع به نصف كيلو اللحم المفروم ولابد أن يكون نسبة الدهون 20% وبالنسبة لنسبة اللحم 80% ثم نحضر إناء أخر نقطع به خبز الفينو ونضع عليه كوب الماء، ثم نترك الخبز يشرب الماء حتي يصبح لينا وبعد ذلك نضع علي اللحم المفروم جميع التوابل من ملح وفلفل أسود والبهارات والبابريكا والبقدونس.

نقوم بعصر العيش جيدا من الماء ونضعه علي اللحم المفروم ونتخلص من الماء، ثم نعصر البصل المفروم ثم نضع تفل البصل على اللحم ونحتفظ بماء البصل ثم نقلب اللحم بجميع المكونات المضافة جيدا ثم نترك اللحم ساعة قبل الشواء حتى تصبح متماسكة.

نقوم بتحضير الشواية، فنشعل الفحم على نار الموقد ثم نشعل الفحم في الشواية ونقسم اللحم إلى كرات ونبدأ بفردها علي أسياخ الشواء على شكل أصابع ومع الفرد نستخدم ماء البصل لفردها.

نقوم بتحضير الشواية، فنشعل الفحم على نار الموقد ثم نشعل الفحم في الشواية ونقسم اللحم إلى كرات ونبدأ بفردها علي أسياخ الشواء على شكل أصابع ومع الفرد نستخدم ماء البصل لفردها. اتركي أسياخ اللحم خمس دقائق مع تقليبها باستمرار ومع التقليب نأتي بفرشاة نضع علي أسياخ الكفتة ماء البصل حتي تنضج تماما ثم نحضر أطباق بها بقدونس مقطع ونضع عليها الكفتة بعد نضجها وتقدم ساخنة بجانبها سلطة طحينه مميزة تقدم بجانب جميع المشويات.

متاح أيضا عمل الكفتة في الفرن بدون استخدام الشواية في حالة عدم توافر شواية، يمكنك عمل الكفتة أصابع ووضعها في صنية ويكون هناك مسافة بين كل أصبع والأخر وندخل الصنية الفرن حتي تنضج الكفتة.

وأثناء تسوية الكفتة بالفرن نأتي بقطعة فحم ونشعلها على النار وبعد ذلك نأتي بورق فويل ونضع الفحم الساخن بها ثم نضع الورقة بالفحم في منتصف الصنية وقد تكون الكفتة قد نضجت، ونضع القليل من الزيت علي الفحم المشتعل ونغلق الصنية بغطاء كبير حتي لا تخرج الرائحة وبذلك تكون الكفتة اكتسبت رائحة الشواء والفحم.

طريقة عمل سلطة طحينه بالمنزل

المكونات

نصف كوب طحينه.

نصف كوب عصير ليمون.

معلقة صغيرة ملح.

نصف فص ثوم.

ربع كوب ماء

الطريقة

نضع نصف كوب طحينه في إناء عميق ثم نذوبه بعصير الليمون ثم نضع بقيت المكونات وفي الأخر نضع الماء بالتدريج حتي يصبح قوامها كريمي وبألف هنا.

طريقة عمل كرات الكفتة

هناك طريقة أخري لعمل الكفتة فنقوم بعمل عجينة الكفتة كرات متساوية الحجم، ونأتي بطاسة مدهونة بمادة دهنية زيت أو سمن ونضعها علي النار، مع التقليب المستمر ببطء حتي تنضج تماما، وبعد ذلك نشعل الفحم ثم نضعه علي ورق فويل ثم نضع الورق بالفحم في منتصف الطاسة، ثم نضع الزيت علي الفحم ونغطي الطاسة فورا.

الهدف من ذلك أن كرات الكفتة تشرب رائحة الفحم وبذلك يكون مذاقها كأنها مشوية تماما وتقدم بجانبها سلطة خضراء وسلطة طحينه ويمكنك عمل أرز بسمتي بالكاري فهو يقدم بجانب الكفتة المشوية داخل عدد كبير من المطاعم فأن الأرز ذو الحبة الطويلة ويسمي بسمتي له مذاق خاص ونكهة مميزة خاصة بجانب المشويات حيث نضع علي الأرز مكسرات وعدد مختلف من التوابل مثل الكاري وعيدان القرفة وورق اللورا والهيل فكل هذه التوابل تعطي نكهة مميزة جدا وبألف هنا.