اسرار افضل طرق عمل اصابع السمك الفيلية المقرمشة واللذيذة بوصفات جديدة وسرية مثل المطاعم

يعتر السمك الفيلية من الكلات الشهية واللذيذة. والتى عليها اقبال كبير من مختلف الفئات من الصغار والكبار. لما تتميز بة من طعم ومذاق رائع وجميل.كما ان ربات البيوت والامهات تبحث عن افضل طرق اعداد وتجهيز اصابع السمك الفيلية المقرمشة فى المنزل. وسوف نشرح افضل طرق عمل السمك الفيلية المقرمش بخطوات سهبة وبسيطة مع الطعم الشهى واللذيذ فى الخطوات التالية. طريقة عمل اصابع السمك الفيلية اللذيذة والشهية فى المنزل طريقة عمل اصابع السمك الفيلية اللذيذة والشهية فى المنزل المكونات والمقادير اللازمة لعمل اصابع السمك الفيلية بالدقيق والبقسماط المكونات والمقادير نحتاج الى كيلو من السمك الفيليه.

كوب ونصف من البقسماط.

كذلك كوب من الدقيق.

ثلاث معالق من النشا.

ايضا ثلاث بيضات مخفوقة.

ثم ملعقة من البصل البودر.

مع ملعقة من الثوم البودر.

ايضا ملعقة من الفلفل الاسود والملح حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

ثلاث معالق من الزبدة.

ملعقم من بهارات السمك.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة من البابريكا.

ملعقتان من عصير الليمون. المكونات والمقادير طريقة التحضير اللازمة لعمل اصابع السمك الفيلية تقطيع السمك الى اصابع مناسبة حسب الرغبة.

تتبيل قطع السمك فى نصف كمية البصل البودرة والثوم البودرة وبهارات السمك والفلفل الاسود والملح لمدة ساعة.

وضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر والبابريكا وباقى البصل البودرة والثوم البودرة والفلفل الاسود وبهارات السمك والملح فى وعاء مناسب وخلطهم جيدا.

خفق البيض مع الزبدة وعصير الليمون فى وعاء جيدا. ثم وضع البقسماط فى وعاء ايضا.

وضع كمية مناسبة من الزيت فى مقلاة على النار حتى يسخن الزبت جيدا.

ثم يتم وضع اصابع السمك فى خليط الدقيق من كل الجوانب جيدا ثم توضع فى البيض.

بعد ذلك توضع فى البقسماط ثم فى الزيت مع التقليب حتى يتحول اللون الى اللون الذهبى.

ترفع قطع السمك من الزيت وتوضع فى مصفاة لتصفية اى زيت.

تقدم اصايع السمك الفيلية والمقرمشة مع الثومية والمايونيز والسلطات. طريقة عمل اصابع السمك الفيلية بالكورن فليكس والدقيق والنشا المكونات والمقادير كيلو من السمك الفيليه مقطع الى قطع اصابع حسب الرغبة.

كوب ونصف من الدقيق. ثم كوب من الكورن فليكس.

نصف كوب من القسماط ايضا.

ملعقتان من النشاء. حبتان من البيض.

ملعقة من البيكنج بودر. ثم ملعقة من البصل البودرة .

مع ملعقة الثوم البودرة. كذلك ملعقة من بهارات السمك.

ثم ملعقة من الفلفل الاسود والملح حسب الرغبة. ملعقة من البابريكا.

ملعقة من عصي الليمون وملعقة من الزبدة .كمية من الزيت للقلي. طريقة التحضير والتجهيز تقطيع السمك الى قطع وأصابع مناسبة.

ثم تتبل فى نصف كمية الفلفل الاسود والثوم البودر والبصل البودر وبهارات السمك والملح لمدة ساعة.

وضع الدقيق والبيكنج بودر وباقي البهارات الأخرى فى وعاء.

خفق البيض مع عصير الليمون والزبدة جيدا .

وضع الكورن فليكس فى وعاء مع البابريكا و البقسماط في وعاء آخر.

تسخين الزيت فى مقلاة على النار جيدا. ثم وضع اصابع السمك فى خليط الدقيق ثم فى مخفوق البيض.

بعد ذلك فى خليط الكورن فليكس والقسماط ثم فى الزيت حتى يتحول لونة الى الذهبى.

اخراج قطع السمك وتوضع فى مصفاة لتصفية الزيت ثم تقدم مع الثومية والمايونيز و السلطات. طريقة التحضير اللازمة لعمل اصابع السمك الفيليةطريقة عمل اصابع السمك الفيلية بالكورن فليكس والدقيق والنشا المكونات والمقاديرطريقة التحضير والتجهيز الوسوم

يعتر السمك الفيلية من الكلات الشهية واللذيذة. والتى عليها اقبال كبير من مختلف الفئات من الصغار والكبار. لما تتميز بة من طعم ومذاق رائع وجميل.كما ان ربات البيوت والامهات تبحث عن افضل طرق اعداد وتجهيز اصابع السمك الفيلية المقرمشة فى المنزل. وسوف نشرح افضل طرق عمل السمك الفيلية المقرمش بخطوات سهبة وبسيطة مع الطعم الشهى واللذيذ فى الخطوات التالية. طريقة عمل اصابع السمك الفيلية اللذيذة والشهية فى المنزل طريقة عمل اصابع السمك الفيلية اللذيذة والشهية فى المنزل المكونات والمقادير اللازمة لعمل اصابع السمك الفيلية بالدقيق والبقسماط المكونات والمقادير نحتاج الى كيلو من السمك الفيليه.

كوب ونصف من البقسماط.

كذلك كوب من الدقيق.

ثلاث معالق من النشا.

ايضا ثلاث بيضات مخفوقة.

ثم ملعقة من البصل البودر.

مع ملعقة من الثوم البودر.

ايضا ملعقة من الفلفل الاسود والملح حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

ثلاث معالق من الزبدة.

ملعقم من بهارات السمك.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة من البابريكا.

ملعقتان من عصير الليمون. المكونات والمقادير طريقة التحضير اللازمة لعمل اصابع السمك الفيلية تقطيع السمك الى اصابع مناسبة حسب الرغبة.

تتبيل قطع السمك فى نصف كمية البصل البودرة والثوم البودرة وبهارات السمك والفلفل الاسود والملح لمدة ساعة.

وضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر والبابريكا وباقى البصل البودرة والثوم البودرة والفلفل الاسود وبهارات السمك والملح فى وعاء مناسب وخلطهم جيدا.

خفق البيض مع الزبدة وعصير الليمون فى وعاء جيدا. ثم وضع البقسماط فى وعاء ايضا.

وضع كمية مناسبة من الزيت فى مقلاة على النار حتى يسخن الزبت جيدا.

ثم يتم وضع اصابع السمك فى خليط الدقيق من كل الجوانب جيدا ثم توضع فى البيض.

بعد ذلك توضع فى البقسماط ثم فى الزيت مع التقليب حتى يتحول اللون الى اللون الذهبى.

ترفع قطع السمك من الزيت وتوضع فى مصفاة لتصفية اى زيت.

تقدم اصايع السمك الفيلية والمقرمشة مع الثومية والمايونيز والسلطات. طريقة عمل اصابع السمك الفيلية بالكورن فليكس والدقيق والنشا المكونات والمقادير كيلو من السمك الفيليه مقطع الى قطع اصابع حسب الرغبة.

كوب ونصف من الدقيق. ثم كوب من الكورن فليكس.

نصف كوب من القسماط ايضا.

ملعقتان من النشاء. حبتان من البيض.

ملعقة من البيكنج بودر. ثم ملعقة من البصل البودرة .

مع ملعقة الثوم البودرة. كذلك ملعقة من بهارات السمك.

ثم ملعقة من الفلفل الاسود والملح حسب الرغبة. ملعقة من البابريكا.

ملعقة من عصي الليمون وملعقة من الزبدة .كمية من الزيت للقلي. طريقة التحضير والتجهيز تقطيع السمك الى قطع وأصابع مناسبة.

ثم تتبل فى نصف كمية الفلفل الاسود والثوم البودر والبصل البودر وبهارات السمك والملح لمدة ساعة.

وضع الدقيق والبيكنج بودر وباقي البهارات الأخرى فى وعاء.

خفق البيض مع عصير الليمون والزبدة جيدا .

وضع الكورن فليكس فى وعاء مع البابريكا و البقسماط في وعاء آخر.

تسخين الزيت فى مقلاة على النار جيدا. ثم وضع اصابع السمك فى خليط الدقيق ثم فى مخفوق البيض.

بعد ذلك فى خليط الكورن فليكس والقسماط ثم فى الزيت حتى يتحول لونة الى الذهبى.

اخراج قطع السمك وتوضع فى مصفاة لتصفية الزيت ثم تقدم مع الثومية والمايونيز و السلطات. طريقة التحضير اللازمة لعمل اصابع السمك الفيليةطريقة عمل اصابع السمك الفيلية بالكورن فليكس والدقيق والنشا المكونات والمقاديرطريقة التحضير والتجهيز

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