أحلى صينية بطاطا باللبن فى الفرن بأسهل وأسرع طريقة بطبقة مقرمشة من الوجه

صينية بطاطا باللبن من أكثر الوصفات الشتوية التي يقوم العديد من السيدات بتحضيرها بالأخص في هذه الليالي الشتوية و البرد الشديد لأنها تساعد على تدفئ الجسم ومده بالطاقة والحيوية، من أكثر الخضروات التي تظهر في فصل الشتاء هي البطاطا فهي على نشويات و فيتامينات يحتاجها الجسم، كما أن البطاطا تتميز بطعمها اللذيذ و الشهي، فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها طهي البطاطا سواء بالشوي أو بالطبخ حلوة و مالحة، و اليوم حرصنا على تقديم وصفة جديدة لتحضيرها وهي صينية البطاطا باللبن هذه الوصفة اقتصادية و سريعة ومغذية جدًا لأنها تحتوي على النشويات و الفيتامينات التي توجد في اللبن وسنقدم لكم طريقة تحضيرها.مقادير صينية البطاطا باللبن
هذه الطريقة جديدة و سريعة جدًا تحتوي على مكونات بسيطة و مفيدة وغير مكلفة بعد الآن تعتمد هذه الطريقة لتحضير البطاطا، مكونات الوصفة هي:
- كيلو من البطاطا.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- 2 كوب من الحليب.
- 3 معالق كبيرة من جوز الهند.
- ملعقتين من القشطة.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- فانيليا.
- 3 معالق كبيرة من السمن البلدي.
من أسهل الوصفات الشتوية السريعة صينية البطاطا باللبن لا تحتاج سوى خطوات بسيطة جدًا لكي تصنعي أحلى وأطعم بطاطا في الفرن، الطريقة هي:
- أولاً قومي بتنظيف البطاطا من الطين العالقة عليها بنقعها في ماء دافئ لمدة 10 دقائق ستلاحظين أن جميع الأوساخ العالقة عليها ازيلت تماماً.
- نقوم بعد ذلك بتقشير البطاطا ثم نقطعها إلى مكعبات صغيرة.
- نضع مكعبات البطاطا في إناء على النار متوسطة ثم نضيف عليها نصف كوب من السكر ونقلبه معها ثم نتركها تتسلق مع التغطية.
- لن تحتاجي إضافة ماء لسلق البطاطا لأنها تحتوي كمية من الماء كبيرة ستتخلص منها مع الحرارة.
- بعدما يتم سلق الدجاج نقوم بعد ذلك برفعها من النار ونقوم بهرسه جيداً حتى يصبح قوامها ناعم جداً.
- قومي بإضافة ملعقة كبيرة من السمن البلدي على البطاطا وهي ساخنة ثم نضيف القشطة.
- نقلبهم من بعضهم البعض ثم نضيف الفانيليا و جوز الهند ونخلطهم جيدًا.
- نخلط كوبين من الحليب على 3 معالق من النشا حتى تذوب تماماً.
- نضع البطاطا على نار متوسطة ثم نضيف خليط النشا مع التقليب حتى تتماسك.
- تترك تغلي غلوتين ثم نقوم برفعها من على النار.
- بعد ذلك نوزع القليل من السمن البلدي في صينية ثم نضيف خليط البطاطا و نوزعه في الصينية.
- نضيف على الوجه ملعقة من السمن البلدي.
- توضع في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة ونشعل الشواية لكي تتحمر من الوجه.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد قليلاً ثم تقطع و تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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صينية بطاطا باللبن من أكثر الوصفات الشتوية التي يقوم العديد من السيدات بتحضيرها بالأخص في هذه الليالي الشتوية و البرد الشديد لأنها تساعد على تدفئ الجسم ومده بالطاقة والحيوية، من أكثر الخضروات التي تظهر في فصل الشتاء هي البطاطا فهي على نشويات و فيتامينات يحتاجها الجسم، كما أن البطاطا تتميز بطعمها اللذيذ و الشهي، فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها طهي البطاطا سواء بالشوي أو بالطبخ حلوة و مالحة، و اليوم حرصنا على تقديم وصفة جديدة لتحضيرها وهي صينية البطاطا باللبن هذه الوصفة اقتصادية و سريعة ومغذية جدًا لأنها تحتوي على النشويات و الفيتامينات التي توجد في اللبن وسنقدم لكم طريقة تحضيرها.مقادير صينية البطاطا باللبن
هذه الطريقة جديدة و سريعة جدًا تحتوي على مكونات بسيطة و مفيدة وغير مكلفة بعد الآن تعتمد هذه الطريقة لتحضير البطاطا، مكونات الوصفة هي:
- كيلو من البطاطا.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- 2 كوب من الحليب.
- 3 معالق كبيرة من جوز الهند.
- ملعقتين من القشطة.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- فانيليا.
- 3 معالق كبيرة من السمن البلدي.
من أسهل الوصفات الشتوية السريعة صينية البطاطا باللبن لا تحتاج سوى خطوات بسيطة جدًا لكي تصنعي أحلى وأطعم بطاطا في الفرن، الطريقة هي:
- أولاً قومي بتنظيف البطاطا من الطين العالقة عليها بنقعها في ماء دافئ لمدة 10 دقائق ستلاحظين أن جميع الأوساخ العالقة عليها ازيلت تماماً.
- نقوم بعد ذلك بتقشير البطاطا ثم نقطعها إلى مكعبات صغيرة.
- نضع مكعبات البطاطا في إناء على النار متوسطة ثم نضيف عليها نصف كوب من السكر ونقلبه معها ثم نتركها تتسلق مع التغطية.
- لن تحتاجي إضافة ماء لسلق البطاطا لأنها تحتوي كمية من الماء كبيرة ستتخلص منها مع الحرارة.
- بعدما يتم سلق الدجاج نقوم بعد ذلك برفعها من النار ونقوم بهرسه جيداً حتى يصبح قوامها ناعم جداً.
- قومي بإضافة ملعقة كبيرة من السمن البلدي على البطاطا وهي ساخنة ثم نضيف القشطة.
- نقلبهم من بعضهم البعض ثم نضيف الفانيليا و جوز الهند ونخلطهم جيدًا.
- نخلط كوبين من الحليب على 3 معالق من النشا حتى تذوب تماماً.
- نضع البطاطا على نار متوسطة ثم نضيف خليط النشا مع التقليب حتى تتماسك.
- تترك تغلي غلوتين ثم نقوم برفعها من على النار.
- بعد ذلك نوزع القليل من السمن البلدي في صينية ثم نضيف خليط البطاطا و نوزعه في الصينية.
- نضيف على الوجه ملعقة من السمن البلدي.
- توضع في الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة ونشعل الشواية لكي تتحمر من الوجه.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد قليلاً ثم تقطع و تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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