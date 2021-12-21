أحلى صينية بطاطا باللبن فى الفرن بأسهل وأسرع طريقة بطبقة مقرمشة من الوجه

صينية بطاطا باللبن من أكثر الوصفات الشتوية التي يقوم العديد من السيدات بتحضيرها بالأخص في هذه الليالي الشتوية و البرد الشديد لأنها تساعد على تدفئ الجسم ومده بالطاقة والحيوية، من أكثر الخضروات التي تظهر في فصل الشتاء هي البطاطا فهي على نشويات و فيتامينات يحتاجها الجسم، كما أن البطاطا تتميز بطعمها اللذيذ و الشهي، فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها طهي البطاطا سواء بالشوي أو بالطبخ حلوة و مالحة، و اليوم حرصنا على تقديم وصفة جديدة لتحضيرها وهي صينية البطاطا باللبن هذه الوصفة اقتصادية و سريعة ومغذية جدًا لأنها تحتوي على النشويات و الفيتامينات التي توجد في اللبن وسنقدم لكم طريقة تحضيرها.

هذه الطريقة جديدة و سريعة جدًا تحتوي على مكونات بسيطة و مفيدة وغير مكلفة بعد الآن تعتمد هذه الطريقة لتحضير البطاطا، مكونات الوصفة هي:

كيلو من البطاطا.

نصف كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من الحليب.

3 معالق كبيرة من جوز الهند.

ملعقتين من القشطة.

3 معالق كبيرة من النشا.

فانيليا.

3 معالق كبيرة من السمن البلدي.

من أسهل الوصفات الشتوية السريعة صينية البطاطا باللبن لا تحتاج سوى خطوات بسيطة جدًا لكي تصنعي أحلى وأطعم بطاطا في الفرن، الطريقة هي: