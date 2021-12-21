أسرار تحضير سلطة الطحينة البيضاء في المنزل والحصول على أطعم مذاق

تعد سلطة الطحينة البيضاء من أشهر المقبلات التي يتم تقديمها إلى جانب المشويات واللحوم، وهي واحدة من المقبلات وفواتح الشهية الأكثر شعبية نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية العالية، ويمكنك إعدادها في المنزل باستخدام الكثير من الطرق وفي وقت سريع من خلال اتباع الخطوات التي سنقدمها لك من خلال مقال اليوم الذي نتحدث فيه عن طريقة عمل الطحينة البيضاء في المنزل، وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نحرص على تزويد المتابعين بها يومياً والتي نستعرض من خلالها تشكيلة متنوعة من وصفات المطبخ الغربي والعالمي.

سلطة الطحينة مع البابا غنوج

تعد طحينة البابا غنوج إحدى أنواع الطحينة البيضاء وتتميز بمذاقها الرائع والفريد ويمكنكم تناولها إلى جانب المشويات والأسماك والفول، ويكمن سر تحضيرها وإعدادها في الخطوات التالية.

المكونات:

نصف كوب من الطحينة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ثمرة باذنجان صغيرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

اغسلي ثمرة الباذنجان ثمرة الباذنجان جيداً ثم قومي بشويها.

قومي بنزع الجزء الأخضر من الباذنجان واخلطيه في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي عليه الملح واستمري في الخلط.

في وعاء عميق قومي بوضع كل من الملح والكمون والطحينة والزيت وقلبي جيداً حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها.

انقلي الباذنجان المخلوط إلى الطحينة وقلبي جيداً إلى أن يمتزجا جيداً.

اسكبي الطحينة في طبق التقديم وقدميها إلى أسرتك إلى جانب المشويات.

طريقة إعداد مع سلطة الطحينة مع البابا غنوجطريقة عمل سلطة الطحينة العادية

كما يمكنك إعدادها بدون استخدام البابا غنوج باستخدام الطريقة التالية.

المكونات

نصف كوب من الطحينة الخام.

ملعقتين كبيرتين من الخل.

٤ فصوص من الثوم.

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الكمون.

في وعاء عميق اخلطي الطحينة مع الخل والزيت والملح والكمون وقلبي جيداً.

ثم قومي بإضافة الدقيق والماء بالتدريج إلى الخليط السابق واستمري في التقليب إلى أن تحصلي على مزيج ذات قوام شبه متماسك.

وبعد ذلك يمكنك تقديمها إلى الوجبات التي تفضلها عائلتك.

طريقة تحضير سلطة الطحينة العادية