طريقة كرات الدجاج المقلية في 20 دقيقة مع الصنوبر سهلة جدا بالخطوات

طريقة كرات الدجاج المقلية، واحدة من أشهر طرق طهي الدجاج في المنزل، بطريقة جديدة وشهية، خاصة وأن طريقة عمل كرات الدجاج المقلية، من الطرق سهلة التنفيذ، فلا تحتاجين إلى الكثير من الوقت والمجهود، حتى تقومين بعمل تلك الوجبة الشهية لأسرتك في وقت قصير، وهي تناسب تلك الفترات التي لا يكون لديك وقتًا كبيرًا، لإعداد وجبة غداء متعددة المقادير، حيث يمكنك تحضير كرات الدجاج المقلية في 20 دقيقة، بينما تستغرق الوجبات الأخرى وقتًا أكثر، ومن أشهر طرق تحضير كرات الدجاج المقلية؛ يمكنك عمل كرات الدجاج بالبطاطس المقلية، أو كرات الدجاج المقلية بالجبن، حسب رغبة أسرتك، أو حسب رغبتك أنت إذا كنت تعيشين وحدك، أو طالبة مغتربة وترغبين في غذاء جيد.

الدجاج من أهم مصادر البروتين، التي تمد الجسم بهذا العنصر الضروري، خاصة مع التقلبات العالمية وانتشار الأوبئة، فإمداد الجسم بالبروتين والفيتامينات والعناصر المهمة، من أفضل ما يمكنك عمله لتجنب الإصابة بأية أمراض، كما أن الدجاج أو الفراخ، من أهم ما يمكنك أن تصنيعه في المنزل لأطفالك، فهم لا يرفضون أي طعام به دجاج، ومن أشهر الوجبات المحضرة باستخدام الدجاج؛ طريقة عمل المموش الكويتي، وطريقة عمل الزربيان الهندي، وطريقة أصابع شاورما الدجاج، وطريقة كبة الدجاج بالفرن، وكما تلاحظين كلها وجبات متنوعة ومختلفة تماما، في المقادير وطرق التنفيذ والتحضير، جربيهم وشاركينا متعة تذوق الدجاج، بأكثر من طريقة مميزة من الدول العربية كلها.

نصف كيلو دجاج مفروم جيدا.

حبة بصل واحدة مفرومة ناعمًا.

نصف كوب بقسماط مطحون.

ملعقتان كبيرتان من الصنوبر المحمص المفروم.

¼ كوب كزبرة طازجة مفرومة.

ملعقة ونصف صغيرة كمون مطحون.

1 و½ ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان دقيق أو طحين.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

زيت غزير للقليّ.