كريم النشا والبنجر لبشرة وردية خالية من العيوب

كريم النشا والبنجر من الكريمات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة في التفتيح الفوري للبشرة وتمنح الخدود والشفاه لون وردي طبيعي، دون أن تسبب أي ضرر على الجلد، لأنه لا يحتوي على أي مركبات كيميائية تضر البشرة ويحتوي على مواد مفيدة جداً لصحة الجلد، حيث يعمل الكريم على التخلص من الدهون الزائدة التي تظهر على الوجه لأصحاب البشرة الدهنية، كما يساعد في تنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء وشد الجلد والتخلص من التجاعيد، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كريم النشا والبنجر لبشرة بيضاء خالية من العيوب. مكونات كريم النشا والبنجر

يمكننا عمل كريم النشا والبنجر السحري بمكونات طبيعية مفيدة للبشرة، وهى كما يلي:- 2 ثمرة من البنجر (الشمندر).

3 ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والبنجر، وهى كالتالي:- نقوم ببشر البنجر ثم يصفى جيداً بقطعة قماش. نأخذ الماء المستخلص ونضيف له ثلاث ملاعق صغيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد مع التقليب حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم يوضع الخليط على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. يرفع الخليط عن النار، ثم نضيف زيت اللوز الحلو مع التقليب حتى يتجانس الخليط تماماً. ثم نضع الخليط في علبة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام. يستخدم الكريم يومياً على بشرة نظيفة قبل النوم ويترك 15 دقيقة على الوجه، ويغسل بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق المسام. ماسك البنجر والجليسرين للخدين المكونات 2 ملعقة كبيرة من عصير البنجر.

ملعقة صغيرة من الجليسرين. طريقة التحضير نخلط عصير البنجر مع الجليسرين جيداً، ثم يتم توزيع الخليط على الخدين بحركات دائرية. ثم يترك الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ. فوائد البنجر للبشرة يحتوي البنجر على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن وكلها مواد مفيدة للبشرة تعمل على منحها النضارة والحيوية، ومن أهم فوائده للبشرة ما يلي:- يعمل على نضارة وترطيب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة. شرب عصير البنجر يساهم في علاج الجروح والحروق، كما يساعد في علاج حب الشباب وإزالة الرؤوس السوداء والالتهابات الجلدية. يكسب البشرة والشفاه لون وردي طبيعي، كما يمنح نعومة ملحوظة للبشرة. يساعد في الوقاية من تصبغات الجلد التي تنتج من التعرض لأشعة الشمس الضارة لأنه غني بفيتامين سي الذي يوحد لون البشرة بشكل سريع. شرب عصير البنجر يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الجلد مما يقلل من علامات التقدم في العمر. يعمل على تنقية البشرة من الشوائب، ومنحها نضارة ملحوظة، كما يقضي على الهالات السوداء حول العين. يزيل خلايا الجلد الميتة، ويجعل البشرة ناعمة مثل الأطفال. الوسوم

كريم النشا والبنجر من الكريمات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة في التفتيح الفوري للبشرة وتمنح الخدود والشفاه لون وردي طبيعي، دون أن تسبب أي ضرر على الجلد، لأنه لا يحتوي على أي مركبات كيميائية تضر البشرة ويحتوي على مواد مفيدة جداً لصحة الجلد، حيث يعمل الكريم على التخلص من الدهون الزائدة التي تظهر على الوجه لأصحاب البشرة الدهنية، كما يساعد في تنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء وشد الجلد والتخلص من التجاعيد، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كريم النشا والبنجر لبشرة بيضاء خالية من العيوب. مكونات كريم النشا والبنجر

يمكننا عمل كريم النشا والبنجر السحري بمكونات طبيعية مفيدة للبشرة، وهى كما يلي:- 2 ثمرة من البنجر (الشمندر).

3 ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والبنجر، وهى كالتالي:- نقوم ببشر البنجر ثم يصفى جيداً بقطعة قماش. نأخذ الماء المستخلص ونضيف له ثلاث ملاعق صغيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد مع التقليب حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم يوضع الخليط على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. يرفع الخليط عن النار، ثم نضيف زيت اللوز الحلو مع التقليب حتى يتجانس الخليط تماماً. ثم نضع الخليط في علبة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام. يستخدم الكريم يومياً على بشرة نظيفة قبل النوم ويترك 15 دقيقة على الوجه، ويغسل بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق المسام. ماسك البنجر والجليسرين للخدين المكونات 2 ملعقة كبيرة من عصير البنجر.

ملعقة صغيرة من الجليسرين. طريقة التحضير نخلط عصير البنجر مع الجليسرين جيداً، ثم يتم توزيع الخليط على الخدين بحركات دائرية. ثم يترك الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ. فوائد البنجر للبشرة يحتوي البنجر على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن وكلها مواد مفيدة للبشرة تعمل على منحها النضارة والحيوية، ومن أهم فوائده للبشرة ما يلي:- يعمل على نضارة وترطيب البشرة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة. شرب عصير البنجر يساهم في علاج الجروح والحروق، كما يساعد في علاج حب الشباب وإزالة الرؤوس السوداء والالتهابات الجلدية. يكسب البشرة والشفاه لون وردي طبيعي، كما يمنح نعومة ملحوظة للبشرة. يساعد في الوقاية من تصبغات الجلد التي تنتج من التعرض لأشعة الشمس الضارة لأنه غني بفيتامين سي الذي يوحد لون البشرة بشكل سريع. شرب عصير البنجر يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الجلد مما يقلل من علامات التقدم في العمر. يعمل على تنقية البشرة من الشوائب، ومنحها نضارة ملحوظة، كما يقضي على الهالات السوداء حول العين. يزيل خلايا الجلد الميتة، ويجعل البشرة ناعمة مثل الأطفال.

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