المحشي احد افضل الاكلات المصرية وأكثرها شيوعا وهي من الاكلات المميزة والمفضلة لدي الكثير من الرجال والسيدات والأطفال. وتسعي كل سيدة لمعرفة افضل طريقة عمل المحشي في البيت بسهولة فهي من الوصفات التي تحتاج الي وقت في تحضيرها وتجهيزها ونقدم لكم اليوم في هذا الموضوع افضل طريقة لخلطة المحشي السرية في المنزل خطوة بخطوة والحصول علي خلطة رائعة ستجل المحشي رائع ويمتلك طعم شهي جداً. افضل طريقة لخلطة المحشي السرية افضل طريقة لخلطة المحشي السرية سوف نقدم لكل سيدة في هذا الموضوع خلطة سحرية ورائعة لعمل المحشي علي الطريقة المصرية في البيت والتي تمنحك تجربة رائعة في تحضير هذه الوجبة المميزة والشهية جداً. كما انها من الوجبات التي تحضر بشكل اسبوعي خاصة يوم الجمعة وهو يوم العطلة الأسبوعية بجانب اللحم أو الدجاج لذلك ترغب كل سيدة في معرفة افضل خلطة لعمل المحشي. مكونات عمل خلطة المحشي أربع اكواب من الارز الابيض.

1 حبة من البصل. 5 حبات من الطماطم ذات حجم متوسط.

حزمتين من الكسبرة.

1 ملعقة من الثوم المهروس الناعم.

1 حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق من الملح.

ملعقتين من البهارات.

ملعقتين من الكسبرة المجففة. خطوات تحضير خلطة المحشي نحضر حزم الشبت والكسبرة والبقدونس ونقوم بتقطيعهم معا.

بعد ذلك قومي بغسل الأرز جيداً ونقوم بإضافة حبة البصل المقطعة والمبشورة إلية.

بعد ذلك قومي بإضافة البقدونس والشبت والكسبرة المقطعة الي الأرز.

احضري الخلاط وقومي بضرب حبات الطماطم مع الثوم ومعهم القليل من الماء.

قومي بإضافة هذا الخليط الي الأرز وقومي بتقليب المكونات جيداً مع بعضها.

نقوم الان بإضافة التوابل مثل الملح والكمون والفلفل الأسود والبهارات ونقوم بإضافة زيت الذرة للأرز ونقوم بتقليب المكونات.

بعد ان تندمج كافة المكونات مع بعضها نقوم بحشو الباذنجان والكوسة والفلفل والكرنب بالارز ونقوم بوضعها في وعاء اخر جانبي ورصهم بشكل منسق.

قومي بإضافة الوعاء علي النار واضيفي ثلاث اكواب من الشوربة وقومي بتهدئة النار واتركي المحشي علي نار هادئة لمدة ساعة. خلطة المحشي فاطمة ابو حاتي مكونات عمل خلطة المحشيخطوات تحضير خلطة المحشيخلطة المحشي فاطمة ابو حاتي الوسوم

المحشي احد افضل الاكلات المصرية وأكثرها شيوعا وهي من الاكلات المميزة والمفضلة لدي الكثير من الرجال والسيدات والأطفال. وتسعي كل سيدة لمعرفة افضل طريقة عمل المحشي في البيت بسهولة فهي من الوصفات التي تحتاج الي وقت في تحضيرها وتجهيزها ونقدم لكم اليوم في هذا الموضوع افضل طريقة لخلطة المحشي السرية في المنزل خطوة بخطوة والحصول علي خلطة رائعة ستجل المحشي رائع ويمتلك طعم شهي جداً. افضل طريقة لخلطة المحشي السرية افضل طريقة لخلطة المحشي السرية سوف نقدم لكل سيدة في هذا الموضوع خلطة سحرية ورائعة لعمل المحشي علي الطريقة المصرية في البيت والتي تمنحك تجربة رائعة في تحضير هذه الوجبة المميزة والشهية جداً. كما انها من الوجبات التي تحضر بشكل اسبوعي خاصة يوم الجمعة وهو يوم العطلة الأسبوعية بجانب اللحم أو الدجاج لذلك ترغب كل سيدة في معرفة افضل خلطة لعمل المحشي. مكونات عمل خلطة المحشي أربع اكواب من الارز الابيض.

1 حبة من البصل. 5 حبات من الطماطم ذات حجم متوسط.

حزمتين من الكسبرة.

1 ملعقة من الثوم المهروس الناعم.

1 حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

نصف كوب من زيت الذرة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق من الملح.

ملعقتين من البهارات.

ملعقتين من الكسبرة المجففة. خطوات تحضير خلطة المحشي نحضر حزم الشبت والكسبرة والبقدونس ونقوم بتقطيعهم معا.

بعد ذلك قومي بغسل الأرز جيداً ونقوم بإضافة حبة البصل المقطعة والمبشورة إلية.

بعد ذلك قومي بإضافة البقدونس والشبت والكسبرة المقطعة الي الأرز.

احضري الخلاط وقومي بضرب حبات الطماطم مع الثوم ومعهم القليل من الماء.

قومي بإضافة هذا الخليط الي الأرز وقومي بتقليب المكونات جيداً مع بعضها.

نقوم الان بإضافة التوابل مثل الملح والكمون والفلفل الأسود والبهارات ونقوم بإضافة زيت الذرة للأرز ونقوم بتقليب المكونات.

بعد ان تندمج كافة المكونات مع بعضها نقوم بحشو الباذنجان والكوسة والفلفل والكرنب بالارز ونقوم بوضعها في وعاء اخر جانبي ورصهم بشكل منسق.

قومي بإضافة الوعاء علي النار واضيفي ثلاث اكواب من الشوربة وقومي بتهدئة النار واتركي المحشي علي نار هادئة لمدة ساعة. خلطة المحشي فاطمة ابو حاتي مكونات عمل خلطة المحشيخطوات تحضير خلطة المحشيخلطة المحشي فاطمة ابو حاتي

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