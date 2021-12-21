بالخطوات.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمكونات اقتصادية وبأقل التكاليف

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، تعد البسبوسة من الحلويات الشعبية المنتشرة بشكل كبير حيث يفضلها الكثير من الأشخاص لاحتوائها على كثير من السكريات التي تعطي قوة ونشاط، تحضر بطرق سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، فهي مقترنة بشهر رمضان الكريم ولا تخلو أي مائدة في هذا الشهر من وجود طبق البسبوسة، فيمكن تحضيرها بحشوات مختلفة، والآن سنقوم بشرح طريقة عمل البسبوسة بالقشطة. أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة المكونات كوبان من دقيق البسبوسة.

مقدار كوب واحد سكر.

كوب واحد قشطة.

نصف كوب زبدة طرية.

كوب واحد لبن بودرة.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مقادير الحشو للقشطة مقدار ربع كوب من الحليب.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

كوب واحد من القشطة.

فستق للزينة. مكونات الشربات كوبان من السكر.

مقدار كوبان من الماء.

نصف ليمونه.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من سكر الجلوكوز. مقادير الحشو للقشطةمكونات الشربات طريقة التحضير يتم خلط كلاً من السميد والزبدة ويتم خلطهم بطريقة جيدة توضع جانبًا لمدة ٥ دقائق.

ثم نقوم بمزج كل المكونات الجافة ويضاف إلى السميد حتى يصبح السميد ناعم بعض الشيء مع مراعاة التقليب الجيد.

يتم تجهيز الحشو مع مراعاة أن يكون دافئاً قبل الاستخدام.

يتم وضع اللبن على النار وإضافة النشا والفانيليا بعد تذويبهما بمقدار لبن صغير مع التقليب باستمرار على نار هادئة حتي يتكتف.

بعد أن يتكتف سمكه نرفعه عن النار ويقلب مرتين ثم يوضع على النار ويقلب أيضاً مرتين على النار.

نقوم بدهن صينية الفرن بملعقة طحينة ونضع فيها نصف كمية العجينة ونضع عليها الحشو بعيدًا عن الأطراف مع توزيع باقي العجينة على الحشو بحرص.

يتم إدخال العجينة الفرن الساخن لدرجة 180 لمدة نصف ساعة.

يتم عمل الشربات بإضافة الماء والسكر على نار عالية حتى الغليان، ويتم إضافة الفانيليا وعسل الجلوكوز وعصير الليمون على نار هادئة وتترك حتى تغلى لمدة ٧ دقائق.

وبعد تسويتها يتم إخراجها ويسكب عليها الشربات الساخن فورًا وبالتدريج، على أن يكون الشربات قد أعد بعد نصف الوقت من تسوية البسبوسة.

وبعد تمام النضج نقوم برش الفستق عليها للتزيين. طريقة التحضير نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم طريقة سهلة لصنع البسبوسة بالقشطة وبالهناء والشفاء دمتم في خير. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، تعد البسبوسة من الحلويات الشعبية المنتشرة بشكل كبير حيث يفضلها الكثير من الأشخاص لاحتوائها على كثير من السكريات التي تعطي قوة ونشاط، تحضر بطرق سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، فهي مقترنة بشهر رمضان الكريم ولا تخلو أي مائدة في هذا الشهر من وجود طبق البسبوسة، فيمكن تحضيرها بحشوات مختلفة، والآن سنقوم بشرح طريقة عمل البسبوسة بالقشطة. أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة المكونات كوبان من دقيق البسبوسة.

مقدار كوب واحد سكر.

كوب واحد قشطة.

نصف كوب زبدة طرية.

كوب واحد لبن بودرة.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مقادير الحشو للقشطة مقدار ربع كوب من الحليب.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

كوب واحد من القشطة.

فستق للزينة. مكونات الشربات كوبان من السكر.

مقدار كوبان من الماء.

نصف ليمونه.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة واحدة كبيرة من سكر الجلوكوز. مقادير الحشو للقشطةمكونات الشربات طريقة التحضير يتم خلط كلاً من السميد والزبدة ويتم خلطهم بطريقة جيدة توضع جانبًا لمدة ٥ دقائق.

ثم نقوم بمزج كل المكونات الجافة ويضاف إلى السميد حتى يصبح السميد ناعم بعض الشيء مع مراعاة التقليب الجيد.

يتم تجهيز الحشو مع مراعاة أن يكون دافئاً قبل الاستخدام.

يتم وضع اللبن على النار وإضافة النشا والفانيليا بعد تذويبهما بمقدار لبن صغير مع التقليب باستمرار على نار هادئة حتي يتكتف.

بعد أن يتكتف سمكه نرفعه عن النار ويقلب مرتين ثم يوضع على النار ويقلب أيضاً مرتين على النار.

نقوم بدهن صينية الفرن بملعقة طحينة ونضع فيها نصف كمية العجينة ونضع عليها الحشو بعيدًا عن الأطراف مع توزيع باقي العجينة على الحشو بحرص.

يتم إدخال العجينة الفرن الساخن لدرجة 180 لمدة نصف ساعة.

يتم عمل الشربات بإضافة الماء والسكر على نار عالية حتى الغليان، ويتم إضافة الفانيليا وعسل الجلوكوز وعصير الليمون على نار هادئة وتترك حتى تغلى لمدة ٧ دقائق.

وبعد تسويتها يتم إخراجها ويسكب عليها الشربات الساخن فورًا وبالتدريج، على أن يكون الشربات قد أعد بعد نصف الوقت من تسوية البسبوسة.

وبعد تمام النضج نقوم برش الفستق عليها للتزيين. طريقة التحضير نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم طريقة سهلة لصنع البسبوسة بالقشطة وبالهناء والشفاء دمتم في خير.

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