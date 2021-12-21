اطعمة ومشروبات هتساعدك على تدفئة جسمك في الشتا

في فصل الشتا ومع دخول الايام البرد ، الجسم بيحتاج للتدفئة ، وتقدري تحققي ده من خلال بعض الاطعمة والمشروبات اللي بتمد الجسم بالطاقة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة اطعمة ومشروبات لتدفئة الجسم في موسم الشتا.

اطعمة ومشروبات لتدفئة الجسم:

اطعمة لتدفئة الجسم:

1- الموز:

الموز بيحتوي على فيتامين “ب” والمغنيسيوم ، والاتنين مهمين لوظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية بشكل صحيح ، والغدد دي هي المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم ، وممكن كمان انها تساعد على تعزيز مزاجك وبتحافظ على الذاكرة.

2- الشوفان:

الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالالياف ، والالياف بتحسن نسبة الكوليسترول في الجسم وبتحسسك بالشبع ، بالاضافة انها بتمد الجسم بالدفء ، بالاضافة انه غني بكتير من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

3- اللحوم الحمرا:

اللحوم زي اللحمة البقري والضاني ، هي مصدر جيد للحديد ، والحديد يعتبر مهم لانه بيساعد على حمل الاكسجين لجميع اجزاء الجسم ، وده بدوره هيخليكي تحسي بالدفء.

ودايما هنلاحظ ان الاشخاص اللي عندهم نقص في الحديد بيعانوا من برودة الايدين والقدمين في الشتا وبيحسوا بالتعب بسهولة ، واكل اللحوم الحمرا كمان بيوفر للجسم فيتامين ب 12 ، واللي بيساهم في صحة الاعصاب وتقوية جهاز المناعة.

4- البطاطا:

البطاطا بتحتوي على نسبة عالية من فيتامين “أ” و “ج” والبوتاسيوم ، والالياف والعناصر الغذائية التانية الموجودة في البطاطا بتساعد الجسم على الاحساس بالدفء.

5- القرع:

القرع يعتبر من اكتر الاطعمة اللي بتساعد على التدفئة ، بالاضافة انه غني بمضادات الاكسدة والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية الاساسية ، بيحتوي كمان على نسبة عالية من فيتامين “ج” والبوتاسيوم اللي بيساعد على تقوية جهاز المناعة ، والالياف الغذائية الموجودة فيه بتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

6- الزنجبيل:

الزنجبيل بيساعد بشكل كبير في امداد الجسم بالطاقة ، وبيساعد كمان على تنشيط الدورة الدموية اللي بتدي الجسم الطاقة المطلوبة لمقاومة برودة الجو ، لانه بيحتوي على زيوت منتجة للحرارة.

7- الفاصوليا البيضا:

الفاصوليا البيضا من اهم الاطعمة اللي بتمد الجسم بالدفء ، بتساعد على تدفئة الجسم لفترات طويلة اثناء اليوم ، وبشكل خلاص لما تتطبخ مع خضروات تانية ويضاف ليها شطة وكمون.

8- البطاطس:

البطاطس بتحتوي على فيتامين “ج” المضاد للالتهاب ، وكمان فيتامين ج من الفيتامينات المهمة اللي بتساعد على محاربة البرد.

9- القرنبيط:

القرنبيط مليان بالالياف اللي بتساعد على الهضم والشعور بالشبع ، وده بيأدي لتوفير الطاقة والدفء للجسم.

10- الفشار:

الفشار من الاكلات اللي بتساعد على تدفئة الجسم ، لانه بيدي احساس بالشبع ، وده بيترتب عليه توفير الطاقة للجسم ، تقدري تاكلي من 2 – 3 كوبايات فشار في اليوم.

11- حمص الشام:

يعتبر حمص الشام من اشهر الاكلات الشتوية اللي بتساعد على تدفئة الجسم ، واضافة الكمون والشطة والليمون والثوم والطماطم ليه بيدي احساس اكتر بالتدفئة.

12- الذرة المشوي:

الذرة يعتبر كمان من الاكلات الشتوية اللي بتساعد على التدفئة ، بالاضافة انه مش بيحتوي على سعرات حرارية عالية ، وفي نفس الوقت بيحتوي على قيمة غذائية عالية.

13- العسل:

العسل بيدي احساس بالدفء ، بالاضافة لخصائصة الشفائية في علاج الرشح والانفلونزا والوقاية منهم.

14- الفلفل الحار:

الفلفل الحار بيرفع حرارة الجسم بسرعة وبيحفز العرق ، لانه بيحتوي على مادة الكابسيسين ، المسؤولة عن رفع درجة حرارة الجسم.

15- التونة الحارة:

التونة الحارة من الاكلات اللي بتمد الجسم بالطاقة ، بالاضافة انها بتساعد على انقاص الوزن بشكل سريع ، وتعتبر كمان مصدر مهم للبروتين.

16- شوربة العدس:

من اشهر الاكلات اللي بيتم طبخها في فصل الشتا خصوصا في الايام البرد اوي ، لانها بتدي احساس بالدفء.

17- القلقاس:

القلقاس مش بيختلف كتير عن شوربة العدس ، كمان من الاكلات المشهورة والمعروفة بطبخها في فصل الشتا واللي بتساعد على تدفئة الجسم.

18- الشوربة:

الشوربة بجميع انواعها بتساعد على تدفئة الجسم ومقاومة الاحساس بالجوع ، وبتدي الجسم عناصر غذائية مهمة زي الفيتامينات والبروتينات.

19- البليلة:

البليلة من الاكلات الشتوية اللي بتساعد على تدفئة الجسم ، بالاضافة لقيمتها الغذائية العالية لانها بتحتوي على فيتامينات وبروتين وجلوتين ، بالاضافة لمعادن مهمة زي الحديد, الزنك, والفسفور.

مشروبات لتدفئة الجسم:

20- الشوكولاتة السخنة:

يعتبر من اكتر المشروبات اللذيذة اللي بتساعد على تدفئة الجسم في الايام البرد ، بتمد الجسم بالدفء والطاقة المطلوبة بشكل سريع.

21- القرفة باللبن:

القرفة باللبن يعتبر من افضل المشروبات الشتوية ، لانها بتدي الجسم تدفئة فورية ، بالاضافة لقيمتها الغذائية العالية لانها بتحتوي على عناصر غذائية مفيدة زي الكالسيوم, فيتامين ب 12, ومجموعة من المعادن الضرورية للجسم.

22- السحلب:

يعتبر من اشهر المشروبات الشتوية اللي بتمد الجسم بالدفء والطاقة ، بالاضافة لقيمتة الغذائية العالية.

23- الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر من المشروبات اللي بتساعد على تدفئة الجسم ، وبيساهم كمان في حرق السعرات الحرارية الزيادة ، بالاضافة كمان انه بيساعد على التخلص من السموم الضارة في الجسم وتقوية جهاز المناعة.

24- الزنجبيل بالليمون:

الزنجبيل بالليمون من المشروبات الشتوية اللي ليها فوايد كتير جدا ، منها انه بيساعد الجسم على التخلص من الانفلونزا والزكام والاحتقان ، وبيساعد على تنشيط الدورة الدموية وبيزود من تدفق الدم اللي بيوصل الاكسجين للمخ والاعصاب واطراف الجسم ، وده بدوره بيدي الجسم التدفئة المطلوبة ، كمان بيساعد على تحسين اداء المعدة ، وبيمنع الغثيان والقيء المرتبطين بالدوخة.

25- القهوة:

القهوة من المشروبات اللي بتساعد على تدفئة الجسم ، بسبب احتوائها على الكافيين ، بالاضافة ان الكافيين الموجود في القهوة بيحفز عملية التمثيل الغذائي ، وده بيأدي لاطلاق الاحماض الدهنية اللي بتسخن الجسم.

نصايح لتدفئة الجسم من الداخل بسرعة:

– اكل الاطعمة اللي بتحتوي على سعرات حرارية عالية زي النشويات زي الارز, المكرونة, البطاطس, الحلويات ، المكسرات غير المحمصة زي الفول السوداني, الفسدق, الكاجو, اللوز وغيرها من المكسرات ، واكيد مع الاكل منها باعتدال لتجنب زيادة الوزن.

– ممارسة الرياضة او بعض الحركات البسيطة ، زي الجري في المكان, الوقوف مع تحريك الجسم, فرك الايدين في بعض.

– اكل الاطعمة الحارة والمسبكة اللي بتزود تدفق الدم في الجسم ، وبالتالي بتزود من حرارتة وبتمده بالدفء.

– تدليك القدمين باستخدام الفازلين او الزيوت الحارة زي زيت القرنفل, زيت الورد, زيت الجنزبيل, زيت الكتان ، لانها بتساعد على رفع حرارة الجسم.

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