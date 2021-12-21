الخلطه السريه لقلى القرنبيط الكرسبى بدون ما يشرب زيت بطعم روعة

القرنبيط الكرسبى من الاكلات الجميلة والمميزة التي يحبها الكثير من الأشخاص فهو يمتلك طعم رائع وشهي جداً كما انه شكلة جذاب جداً. كما ان القرنبيط له فوائد كثيرة جداً لجسم الانسان ومليء بالعناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم. وأبرز العناصر الغذائية التي يوفرها القرنبيط للجسم هو الكالسيوم كما انه يعالج بعض أنواع السرطان الشائعة وغني جداً بالألياف مما يجعلك تشعر بالشبع لوقت طويل.

الخلطه السريه لقلى القرنبيط الكرسبى

سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني الخلطه السريه لقلى القرنبيط الكرسبى في البيت بدون ما يشرب زيت نهائيًا أو يكون القرنبيط طري. أي سوف تحصلين علي قرنبيط خالي من الزيت تماما وناشف مما يجعله رائع اثناء التناول وطريقة تحضيره في البيت سهلة جداً وبسيطة للغاية ولا يحتاج منك إلي تكاليف كثيرة او وقت طويل لتحضيره.

قرنبيط بالكمية المرغوبة.

1 كوب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

ملح وكمون وفلفل أسود.

كسبرة ناشفة.

ثوم مهروس وناعم.

حبة واحدة من البيض.

كوب وثلث من الماء.

شطة.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

أولا نقوم بتقطيع القرنبيط الي قطع وإزالة الورق الناشف.

نحضر وعاء ونضع به ماء علي النار ونضع بة القليل من الملح.

قومي بوضع قطع القرنبيط في الوعاء مع الماء وقومي بسلقة واتركية لمدة 9 دقائق فقط.

قومي بإخراج القرنبيط من الوعاء وقومي بوضعة في ماء باردة جداً او ماء بثلج لكي تتوقف عملية التسوية.

نقوم بتصفية القرنبيط الان من الماء جيداً. احضري الخضروات وهي الكسبرة الخضراء ونقوم بتقطيعها.

احضري وعاء وضعي بة كوب واحد من الدقيق واضيفي اليها كوب من النشا وملح وكمون وكزبرة ناشفة وشطة حسب الرغبة اذا اردت.

قومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر واستمري في التقليب.

قومي بإخفاق البيضة مع المكونات والقليل من الفلفل الأسود والقليل من الماء ثم قومي بتقليب المكونات مع بعضها.

استمري في خلط المكونات مع بعضها حتي تتكون عجينة متماسكة ومناسبة ثم قومي بإضافة 2 فص من الثوم المهروس واضيفي الكزبرة الخضراء والبصل الأخضر.

قومي بتقليب المكونات مع بعضها جيداً حتي يصبح سمك العجين مناسب غير متماسك جدا او طري جدا.

احضري وعاء وضعي به كوب واحد من الدقيق واضيفي علية القليل من الملح ونصف ملعقة من البيكنج بودر.

ثم قومي بإضافة ملعقتين كبيرة من النشا.

احضري قطع القرنبيط وقومي بوضعها في الخليط الأول ثم قومي بتغطية القطع بالدقيق.

قومي بتكرار الامر حتي تنتهي كمية قطع القرنبيط.

احضري المقلاة وضعي بها زيت غزير للقلي وقومي بوضع قطع القرنبيط بها.

اتركي القرنبيط حتي يصبح لونة ذهبي وينضج تماما وقومي بإخراجه.

مكونات الخلطه السريه لقلى القرنبيط الكرسبىخطوات تحضير وعمل القرنبيط الكرسبى