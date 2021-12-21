بدون صبغة.. وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الغامق والفاتح وانسي التساقط والشيب

هناك فضول واضح من جانب فئة كبيرة من الناس بخصوص معرفة أفضل وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون البني، نظرًا لما تتسبب فيه الصبغات الكيميائية من أضرار لا حصر لها على الشعر، فهناك عددًا من الوصفات التي تعطي اللون البني المميز للشعر وذلك عن طريق تحضير عدد من المكونات الطبيعية المفيدة لصحة الشعر بشكل كبير.

وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون البني

هناك أكثر من وصفة طبيعية قد أثبت نجاحًا ملحوظًا في صبغ الشعر باللون البني دون أن يتعرض الشعر لأي أثار جانبية من وراء تلك الوصفات، ومن هذه الوصفات:

وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني

المكونات

كوب من القهوة الإسبريسو.

كوبان من بلسم الشعر.

معلقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

طريقة التحضير

في البداية يتم وضع كوب القهوة على كوبين البلسم، ومن ثم نقوم بخلطهما جيدًا، وذلك مع وضع معلقتين القهوة المطحونة أيضًا.

ومن بعدها نقوم بوضع هذا الخليط الطبيعي، وذلك بعد أن قمنا بتنظيف شعرنا جيدًا.

فيجب توزيع الوصفة على الشعر باستخدام المشط حتى نتأكد من أن جميع أجزاء الشعر قد تحصلت على الوصفة، ونتركها لمدة ساعة.

ولابد أن نقوم بغسل الشعر من هذه الوصفة بالماء الفاتر وخل التفاح، وذلك لتثبيت اللون البني لمدة أطول.

وصفة الشاي لصبغ الشعر

المكونات

5 أكياس شاي.

كوبان من الماء.

كمية من البلسم العشبي المخصص للشعر.

طريقة التحضير

تتمثل أولى خطوات هذه الطريقة بوضع الشاي إلى البلسم وخلطهما معًا.

وبعد أن نتأكد من أن الشعر قد تم تنظيفه جيدًا، فنقوم بعدها بوضع الخليط باستخدام المشط، ومن ثم نقوم بترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة على أقل تقدير، ويفضل وضع رداء على الشعر، للحصول على النتيجة المطلوبة.

وفي النهاية نكون قد انتهينا من عرض أهم وصفات طبيعية لصبغ الشعر باللون البني، حيث وجدنا أن العامل المشترك لهذه الوصفات، هو استخدامنا لمكونات طبيعية لها فوائد عديدة للشعر تساهم في حماية صحته بصورة كبيرة، على عكس استخدام صبغات كيميائية للشعر تؤثر عليه بشكل سلبي وقد تسبب تساقطه أو هيشان للشعر أو ظهرو الشيب مبكراًَ.