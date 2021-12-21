الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية بيتزا وفطائر

الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية واحدة من اهم الاكلات والوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة ويسر من أجل العمل على منح الأطفال المذاق الجيد الذي يحتاجونه ومنحهم القيمة الغذائية العالية وهذا من خلال مجموعة من الخطوات التي تتبع في إتمام عملية التحضير بمذاق جيد ومميز وفريد من نوعه مثل المحلات، وهذا حيث أنها تستغرق وقت بسيط للغاية قد يصل إلى عشر دقائق وتكفي هذه الكمية من المعجنات أكثر من عشر أشخاص.الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية
يتم تحضير المخبوزات من خلال مجموعة من المكونات التي تساعد في إتمام عملية التحضير بشكل مميز وجميل، وهذا من خلال تحضير المكونات التالية:
- أولا ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- كوبين من الماء الدافئ.
- كمية من الطحين بمقدار خمس اكواب.
- زيت ذرة.
- ملعقتين حليب مجفف.
يتم تحضير المخبوزات من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تساعد في تحضيره بمذاق مميز وجميل للغاية، وهذا من خلال القيام بالخطوات التالية:
- أولا يتم خلط كمية من الدقيق مع كمية من الحليب المجفف.
- ومن ثم يتم وضع الخميرة في كمية من الماء الساخن والتقليب حتى تتجانس المكونات وتتفتت الخميرة.
- وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض وتترك حتى تتخمر تماما.
- ومن ثم يتم العجن باليد حتى تتشكل العجين تماما ويتم فرد العجينة ومن ثم لمها وتقطيعها إلى قطع متساوية.
- وبعدها يتم تحضير الحشوة سواء بالجبن الرومي والمانزريلا والزيتون أو باللحم ودجاج.
- يتم تحضير صدر دجاجة وواحدة من البصل وواحدة من الفلفل الأخضر والطماطم.
- ومن ثم يتم تقطيع كل المكونات إلى قطيع صغيرة ويتم وضع البصلة في ملعقة من السمن على النار.
- ويتم إضافة الطماطم والفلفل لها ومن ثم تقلب المكونات جيدا ويتم إضافة رشة ملح ورشة فلفل أسود.
- وبعد ذلك يتم إضافة الدجاج عليها والتقليب حتى تنضج المكونات كاملا ومن ثم يتم وضعها في وشط العجين وغلق العجين عليها.
- وبعدها توضع في الفرن لمدة ساعة حتى يتحمر وجها.
الوسوم
الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية واحدة من اهم الاكلات والوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة ويسر من أجل العمل على منح الأطفال المذاق الجيد الذي يحتاجونه ومنحهم القيمة الغذائية العالية وهذا من خلال مجموعة من الخطوات التي تتبع في إتمام عملية التحضير بمذاق جيد ومميز وفريد من نوعه مثل المحلات، وهذا حيث أنها تستغرق وقت بسيط للغاية قد يصل إلى عشر دقائق وتكفي هذه الكمية من المعجنات أكثر من عشر أشخاص.الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية
يتم تحضير المخبوزات من خلال مجموعة من المكونات التي تساعد في إتمام عملية التحضير بشكل مميز وجميل، وهذا من خلال تحضير المكونات التالية:
- أولا ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة من الخميرة الفورية.
- كوبين من الماء الدافئ.
- كمية من الطحين بمقدار خمس اكواب.
- زيت ذرة.
- ملعقتين حليب مجفف.
يتم تحضير المخبوزات من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تساعد في تحضيره بمذاق مميز وجميل للغاية، وهذا من خلال القيام بالخطوات التالية:
- أولا يتم خلط كمية من الدقيق مع كمية من الحليب المجفف.
- ومن ثم يتم وضع الخميرة في كمية من الماء الساخن والتقليب حتى تتجانس المكونات وتتفتت الخميرة.
- وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض وتترك حتى تتخمر تماما.
- ومن ثم يتم العجن باليد حتى تتشكل العجين تماما ويتم فرد العجينة ومن ثم لمها وتقطيعها إلى قطع متساوية.
- وبعدها يتم تحضير الحشوة سواء بالجبن الرومي والمانزريلا والزيتون أو باللحم ودجاج.
- يتم تحضير صدر دجاجة وواحدة من البصل وواحدة من الفلفل الأخضر والطماطم.
- ومن ثم يتم تقطيع كل المكونات إلى قطيع صغيرة ويتم وضع البصلة في ملعقة من السمن على النار.
- ويتم إضافة الطماطم والفلفل لها ومن ثم تقلب المكونات جيدا ويتم إضافة رشة ملح ورشة فلفل أسود.
- وبعد ذلك يتم إضافة الدجاج عليها والتقليب حتى تنضج المكونات كاملا ومن ثم يتم وضعها في وشط العجين وغلق العجين عليها.
- وبعدها توضع في الفرن لمدة ساعة حتى يتحمر وجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية بيتزا وفطائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.