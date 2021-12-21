الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية بيتزا وفطائر

الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية واحدة من اهم الاكلات والوجبات التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة ويسر من أجل العمل على منح الأطفال المذاق الجيد الذي يحتاجونه ومنحهم القيمة الغذائية العالية وهذا من خلال مجموعة من الخطوات التي تتبع في إتمام عملية التحضير بمذاق جيد ومميز وفريد من نوعه مثل المحلات، وهذا حيث أنها تستغرق وقت بسيط للغاية قد يصل إلى عشر دقائق وتكفي هذه الكمية من المعجنات أكثر من عشر أشخاص.

الهشه السحرية.. عجينة العشر دقائق لجميع المخبوزات القطنية

يتم تحضير المخبوزات من خلال مجموعة من المكونات التي تساعد في إتمام عملية التحضير بشكل مميز وجميل، وهذا من خلال تحضير المكونات التالية:

أولا ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

كوبين من الماء الدافئ.

كمية من الطحين بمقدار خمس اكواب.

زيت ذرة.

ملعقتين حليب مجفف.

طريقة تحضير المخبوزات

يتم تحضير المخبوزات من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية التي تساعد في تحضيره بمذاق مميز وجميل للغاية، وهذا من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولا يتم خلط كمية من الدقيق مع كمية من الحليب المجفف.

ومن ثم يتم وضع الخميرة في كمية من الماء الساخن والتقليب حتى تتجانس المكونات وتتفتت الخميرة.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض وتترك حتى تتخمر تماما.

ومن ثم يتم العجن باليد حتى تتشكل العجين تماما ويتم فرد العجينة ومن ثم لمها وتقطيعها إلى قطع متساوية.

ومن ثم لمها وتقطيعها إلى قطع متساوية. وبعدها يتم تحضير الحشوة سواء بالجبن الرومي والمانزريلا والزيتون أو باللحم ودجاج.

يتم تحضير صدر دجاجة وواحدة من البصل وواحدة من الفلفل الأخضر والطماطم.

ومن ثم يتم تقطيع كل المكونات إلى قطيع صغيرة ويتم وضع البصلة في ملعقة من السمن على النار.

ويتم إضافة الطماطم والفلفل لها ومن ثم تقلب المكونات جيدا ويتم إضافة رشة ملح ورشة فلفل أسود.

وبعد ذلك يتم إضافة الدجاج عليها والتقليب حتى تنضج المكونات كاملا ومن ثم يتم وضعها في وشط العجين وغلق العجين عليها.

وبعدها توضع في الفرن لمدة ساعة حتى يتحمر وجها.

طريقة تحضير حشو المخبوزات