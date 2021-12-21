بنص كيلو دقيق حضري 30 قطعه من القرص الفلاحي الهشه بطعم وريحة زمان

بنص كيلو دقيق حضري 30 قطعه من القرص الفلاحي إلى كل من يبحث عن طريقة عمل القرص الفلاحي بالطعم والريحة الأصيلة التي كبرنا عليها في طفولتنا وشبابنا، فرائحتها فقط بعدما مر بنا الزمان تبعث في نفوسنا شعور بالسعادة والرضا وعملية صنعها ليست بالعملية الصعبة بل يستغرق الأمر وقت قصير جدًا ويمكن صنعها بكميات كبيرة وتخزينها داخل علبة محكمة الغلق وتناولها في أي وقت كما أنك من الممكن أن تصنعي بداخلها أي نوع من أنواع الحشو التي تفضلينه ويفضله أطفالك وقد تغنيك عن عمل الساندويتشات المدرسية للأطفال. المقادير اللازمة في طريقة عمل القرص الفلاحي كوبان من الدقيق الأبيض.

1\2 كوب من السمنة البلدي أو الزبدة بحسب الموجود.

رشة ملح.

كمية وفيرة من الزبادي أو القشدة أيضًا بحسب الموجود.

خميرة فورية.

السكر الأبيض.

نصف كوب كبير من الحليب السائل. خطوات عمل القرص الطرية في الفرن المقادير اللازمة في طريقة عمل القرص الفلاحيخطوات عمل القرص الطرية في الفرن باستخدام كل المكونات السابقة يمكنك عمل ألذ قرص فلاحي طرية بطعم لذيذ باتباع الخطوات التالية:- باستخدام علبة صغيرة أو بولة بلاستيكية عميقة قليلًا بحيث لا يتساقط المكونات منها قومي بوضع كل من الخميرة والسكر الأبيض داخل البولة مع 1\8 كوب كبير من الماء الفاتر.

أحضري وعاء آخر خاص بعجن العجينة وضعي بداخله ملح الطعام المتوفر وكمية الدقيق الأبيض والسمنة البلدي وقومي بالخلط جيدًا والعجن.

بشكل تدريجي ابدأي في وضع الحليب على العجينة وأضيفي الخميرة الفورية واعجنيها جيدًا داخل الوعاء.

ضعي وعاء العجينة في أرضية غرفة درجة حرارة مناسبة ليست بادرة ولا حارة بحيث تستطيع العجينة أن ترتاح وتخمر ويتضاعف حجمها مرتين.

يمكنك حشو العجينة بأي نوع حشو سواء كانت الجبن أو الشيكولاتة أو حتى العجوة ومن رأيي اتركيها سادة حيث أن طعمها ألذ.

يجب أن تكون العجينة داخل الوعاء مغطاه في فترة انتظارها حتى تخمر حتى لا تتأثر بدرجة حرارة الجو الخارجي.

قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم متساوية وأحضري صينية فرن وقومي بدهنها بالسمن أو الزيت وابدأي في رص كرات العجينة بعد أن تجعليها مسطحة قليلًا باستخدام ملعقة معدنية.

أشعلي الفرن الخاص بك على درجة حرارة تتراوح بين 200 إلى 180 درجة واتركيه دقائق ليسخن.

ضعي الصواني داخل الفرن حتى تنضج ثم أخرجيها وتناوليها بالف هناء. الوسوم

بنص كيلو دقيق حضري 30 قطعه من القرص الفلاحي إلى كل من يبحث عن طريقة عمل القرص الفلاحي بالطعم والريحة الأصيلة التي كبرنا عليها في طفولتنا وشبابنا، فرائحتها فقط بعدما مر بنا الزمان تبعث في نفوسنا شعور بالسعادة والرضا وعملية صنعها ليست بالعملية الصعبة بل يستغرق الأمر وقت قصير جدًا ويمكن صنعها بكميات كبيرة وتخزينها داخل علبة محكمة الغلق وتناولها في أي وقت كما أنك من الممكن أن تصنعي بداخلها أي نوع من أنواع الحشو التي تفضلينه ويفضله أطفالك وقد تغنيك عن عمل الساندويتشات المدرسية للأطفال. المقادير اللازمة في طريقة عمل القرص الفلاحي كوبان من الدقيق الأبيض.

1\2 كوب من السمنة البلدي أو الزبدة بحسب الموجود.

رشة ملح.

كمية وفيرة من الزبادي أو القشدة أيضًا بحسب الموجود.

خميرة فورية.

السكر الأبيض.

نصف كوب كبير من الحليب السائل. خطوات عمل القرص الطرية في الفرن المقادير اللازمة في طريقة عمل القرص الفلاحيخطوات عمل القرص الطرية في الفرن باستخدام كل المكونات السابقة يمكنك عمل ألذ قرص فلاحي طرية بطعم لذيذ باتباع الخطوات التالية:- باستخدام علبة صغيرة أو بولة بلاستيكية عميقة قليلًا بحيث لا يتساقط المكونات منها قومي بوضع كل من الخميرة والسكر الأبيض داخل البولة مع 1\8 كوب كبير من الماء الفاتر.

أحضري وعاء آخر خاص بعجن العجينة وضعي بداخله ملح الطعام المتوفر وكمية الدقيق الأبيض والسمنة البلدي وقومي بالخلط جيدًا والعجن.

بشكل تدريجي ابدأي في وضع الحليب على العجينة وأضيفي الخميرة الفورية واعجنيها جيدًا داخل الوعاء.

ضعي وعاء العجينة في أرضية غرفة درجة حرارة مناسبة ليست بادرة ولا حارة بحيث تستطيع العجينة أن ترتاح وتخمر ويتضاعف حجمها مرتين.

يمكنك حشو العجينة بأي نوع حشو سواء كانت الجبن أو الشيكولاتة أو حتى العجوة ومن رأيي اتركيها سادة حيث أن طعمها ألذ.

يجب أن تكون العجينة داخل الوعاء مغطاه في فترة انتظارها حتى تخمر حتى لا تتأثر بدرجة حرارة الجو الخارجي.

قومي بتشكيل العجينة على هيئة كرات صغيرة الحجم متساوية وأحضري صينية فرن وقومي بدهنها بالسمن أو الزيت وابدأي في رص كرات العجينة بعد أن تجعليها مسطحة قليلًا باستخدام ملعقة معدنية.

أشعلي الفرن الخاص بك على درجة حرارة تتراوح بين 200 إلى 180 درجة واتركيه دقائق ليسخن.

ضعي الصواني داخل الفرن حتى تنضج ثم أخرجيها وتناوليها بالف هناء.

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