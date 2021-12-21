أرخص كيراتين لفرد وتنعيم الشعر انسيابي بمكون عجيب في منزلك لن تصدقي جمال ونعومة شعرك

الخميرة من الممكن أن يتم استعمالها في إعداد الكثير من الوصفات للعناية التامة بالشعر ومن خلال المزج بين مكونات بسيطة طبيعية مع الخميرة تتكون خلطة الكيراتين الطبيعية والتي من الممكن أن تسهم في مد الشعر بالعديد من الخصائص المميزة حيث تعتبر نوعية الكيراتين الطبيعي بالخميرة من أهم الوصفات التي من الممكن الاستعانة بها لتنعيم تام للشعر ووقاية من التجعد والتخلص من الكثير من المشاكل والتي تعد معاناة دائمة ومزمنة لدى الكثير من الفتيات وإليكم عبر الآتي من مستعرض الفقرات القادمة أهم المعلومات عن الخميرة وكيفية استخدامها في الحصول على وصفة ممتازة لتنعيم الشعر وتقويته وحمايته من التساقط وكذلك فرده تماما وتلك أهم مزايا الوصفة.

مكونات وصفة كيراتين الخميرة

فيما يأتي وعبر النقاط القادمة نعرض أهم ما يجب أن يمتزج من مكونات مع الخميرة للحصول على التركيبة المتميزة والتي من خلالها من الممكن أن يتم استعمال أفضل كيراتين وأرخص أنواع الكيراتين الطبيعي المحضر بأقل تكلفة، وفيما يأتي المكونات الأساسية للخلطة:

ملعقة من مكون الخميرة.

ملعقة من مكون الفازلين.

ملعقة من مكون جل الصبار.

ملعقة من بودرة النشا.

ملعقة من مكون زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة مكون زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من مكون زيت الخروع.

طريقة لتحضير وتطبيق كيراتين الخميرة:

كيراتين الخميرة من الممكن أن يتم تحضيره سريعا من خلال خطوات بسيطة من أهمها أن يتم تذويب الفازلين مع جل الألوفيرا في البداية حيث أنه لا بد من الخلط الجيد بين الخميرة مع المكونين المسالين، ومن ثم يتم التقليب بين مختلف المكونات مع بعضها حتى نحصل على تركيبة متجانسة يسهل تعبئتها واستعمالها عند الحاجة حيث أن استخدام تلك التركيبة الطبيعية يعد آمن على الشعر ومن الممكن أن يكون يومي وبحد أدنى من الممكن تطبيقه مرتين بالأسبوع، ولا بد من الانتظام في التطبيق لوصفة الكيراتين الطبيعي بالخميرة المميز، على أن يكون التطبيق من ربع ساعة إلى خمسة وعشرين دقيقة، وبعد التطبيق يتم غسل الشعر والتخلص من بقايا الخليط باستعمال الماء الفاتر مع شامبو.