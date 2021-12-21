طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة في البيت بطعم لذيذ وتتبيلة زي المطاعم

البابا غنوج من أهم أنواع المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها، فهو يعتبر فاتح للشهية بمجرد تناوله مع كل الاكلات خاصتًا وقت الغداء، بالإضافة إلى فوائدة المتعددة فهو عبارة عن باذنجان مشوي متبل، فهو يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات، والمعادن التي يحتاجها الجسم، لذلك يمكنكم الان معرفة خطوات تحضير البابا غنوج بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بابا غنوج بكل سهولة

مكونات بابا غنوج بسيطة جدًا ولا يحتاج إلى تكاليف، لذلك يمكنك تحضيره بشكل دائم، ويتم وضعه بجانب كل الاكلات المختلفة وطريقة تحضيره كالآتي:

طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة

المكونات

عدد اثنين من الباذنجان الكبير.

ثلاث ملاعق من الطحينة البيضاء.

فصين من الثوم المهروسين.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقتين كبار من الزيت، ويفضل زيت الزيتون.

ملعقة من الملح.

رشة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة.

رشة من النعناع المجفف.

طريقة التحضير

قومي بغسل الباذنجان جيدًا.

اشعلي الفرن وضعي بداخله الباذنجان حتى يتم شوية جيدًا.

ويراعى عند شوي الباذنجان بثقب الباذنجان بالشوكة أو بالسكينة حتى ينضج سريعًا.

يأخذ وقت لا يقل عن نصف ساعة أو أكثر.

بعد الانتهاء اتركيه يبرد قليلًا.

قومي بتقشير الباذنجان جيدًا.

احضري الخلاط الكهربائي، واضيفي بداخله الباذنجان.

قومي بوضع الثوم المهروس وعصير الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا.

أضيفي كل التوابل إليه.

أعيدي الخلط مرة أخرى.

وفي النهاية أضيفي الطحينة الى الخليط.

واعيدي الخلط أيضًا.

هكذا يتم وضعة في أطباق التقديم ويتم تناوله بجانب جميع الوجبات خلال اليوم.

طريقة عمل بابا غنوج بالطماطم

المكونات

حبتين من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

ربع كوب عصير ليمون.

أربع فصوص ثوم مهروس.

ملعقتين بقدونس مفروم.

طريقة التحضير