أسهل طريقة لعمل الكنافة بحشوات مختلفة خطوة بخطوة في البيت والطعم ولا أروع

دائما في فصل الشتاء تقوم جميع السيدات بعمل أنواع الحلويات المختلفة حيث أن يرغب الإنسان في تناولها بشكل كثير في أي وقت لا يشترط تناولها في الشتاء فقط فقد توجد أنواع متعددة للحلويات وهي الكيكة والبسبوسة والجلاش والكنافة والبسيمة وغير ذلك الكثير، ولكن في هذا المقال يمكننا أن نقدم أحلي نوع من أنواع الحلويات وهي الكنافة فطريقة عملها سهلة وسريعة والمقادير التي تحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة والشئ الوحيد الذي يكون السبب وراء نجاح الكنافة ويكون مذاقها أحلي من محلات الحلويات هو السمنة فكمية السمنة التي تضاف إليها هي التي تؤثر في طعم الكنافة فتجعلها طرية ولكن معظم الأطفال يحبون تناولها مقرمشة فلكي نحصل عليها مقرمشة يمكننا أن نضعها في الفرن وقت أكثر.

ويمكن حشو الكنافة بالعديد من الحشوات المختلفة وهي أنواع مختلفة من المكسرات المجروشة مثل البندق والفستق واللوز وجوز الهند والزبيب ومن الممكن أن نقوم بحشوها بالمهلبية أو الكاسترد أو القشطة ومن المعروف أن يتم تناول الكنافة في شهر رمضان الكريم ولكن أحيانا قد نرغب في تناولها في أي وقت دون شهر رمضان.

نصف كيلو من الكنافة.

كوبان كبيران من السمنة البلدي.

كمية من المكسرات المجروشة.

كوبان كبيران من الشربات ومكوناته هي كوبان كبيران من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة.

نقوم بتجهيز إناء عميق ونضع به كوبان كبيران من الماء ثم نضيف إليه كوبان كبيران من السكر ونتركهم حوالي عشر دقائق ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة ويتم تقليبهم ونتركهم لمدة خمس دقائق علي النار ثم يتم رفعه من علي النار ونتركه لكي يبرد تماما.

وبعد ذلك قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية ويتم دهنها بملعقتان كبيرتان من السمنة.

ويتم تجهيز وعاء كبير ونضع به نصف كيلو من الكنافة ونقوم بفرم الكنافة ثم نضيف إليها كمية مناسبة من السمنة البلدي ويتم تقليبهم مع بعض حتي تتشرب الكنافة من السمنة جيدا وبعد ذلك يتم وضع نصف كمية الكنافة في الصينية وقومي بالضغط عليها ثم نضيف إليها كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

ويتم وضع الكمية المتبقية من الكنافة وقومي بالضغط عليها بطريقة جيدة ثم نضعها في الفرن ونتركها حتي يكون لونها ذهبي غامق ويتم إخراجها من الفرن ونضيف إليها كمية من الشربات ونتركها حتي تبرد ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها.

مكونات الكنافةطريقة عمل الكنافة