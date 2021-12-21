كعك الجوز بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز وشهي

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كعك الجوز ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز أو المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز الذي لا مثيل له، بالإضافة إلى شكله الخرافة الذي لا يوصف، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة كعك الجوز بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.مكونات كعك الجوز
يتكون كعك الجوزمن مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 200 جم زبدة.
- 130 جم سكر بودرة.
- 10 جم سكر الفانيليا.
- رشة ملح.
- 2 صفار بيضة.
- 300 جم دقيق.
- 130 جم جوز (عين الجمل) مطحون ناعم.
للتزيين
- 100 جم شوكولاتة.
- ملعقة صغيرة ونصف من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كعك الجوزبخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر البودرة وسكر الفانيليا والملح، ثم نخلطهم جيدا بالشوكة.
- ثم نضيف صفار البيض ونخلط جيدا بالملعقة.
- ثم نضيف الدقيق ونخلط جيدا باليد.
- بعد ذلك نضيف الجوز المطحون ناعم ونخلط جيدا باليد.
- ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغلفها بكيس بلاستيك، ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نشكلها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.
- بعد ذلك نحضر صواني فرن، ثم نضع فيها ورق زبدة.
- ثم ندحرج كل كرة لتصبح مثل الإصبع، ثم نجعله على شكل هلال أو نصف دائرة، ثم نرصه في الصينية.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 13 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نترك الكعك يبرد في الصينية.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه قطع الشوكولاتة والزيت النباتي، ثم نضع الوعاء على بخار ماء ونقلب من وقت لآخر حتى تذوب الشوكولاتة تماما.
- ثم نغمس أطراف الكعك في الشوكولاتة المذابة، ونضعه على ورقة زبدة.
- ثم نقدم كعك الجوز في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
الوسوم
كعك الجوز ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز أو المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز الذي لا مثيل له، بالإضافة إلى شكله الخرافة الذي لا يوصف، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة كعك الجوز بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.مكونات كعك الجوز
يتكون كعك الجوزمن مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:
- 200 جم زبدة.
- 130 جم سكر بودرة.
- 10 جم سكر الفانيليا.
- رشة ملح.
- 2 صفار بيضة.
- 300 جم دقيق.
- 130 جم جوز (عين الجمل) مطحون ناعم.
للتزيين
- 100 جم شوكولاتة.
- ملعقة صغيرة ونصف من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كعك الجوزبخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة والسكر البودرة وسكر الفانيليا والملح، ثم نخلطهم جيدا بالشوكة.
- ثم نضيف صفار البيض ونخلط جيدا بالملعقة.
- ثم نضيف الدقيق ونخلط جيدا باليد.
- بعد ذلك نضيف الجوز المطحون ناعم ونخلط جيدا باليد.
- ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغلفها بكيس بلاستيك، ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- ثم نخرج العجينة من الثلاجة، ثم نشكلها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.
- بعد ذلك نحضر صواني فرن، ثم نضع فيها ورق زبدة.
- ثم ندحرج كل كرة لتصبح مثل الإصبع، ثم نجعله على شكل هلال أو نصف دائرة، ثم نرصه في الصينية.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 13 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ثم نترك الكعك يبرد في الصينية.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه قطع الشوكولاتة والزيت النباتي، ثم نضع الوعاء على بخار ماء ونقلب من وقت لآخر حتى تذوب الشوكولاتة تماما.
- ثم نغمس أطراف الكعك في الشوكولاتة المذابة، ونضعه على ورقة زبدة.
- ثم نقدم كعك الجوز في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.