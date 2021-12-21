كعك الجوز بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز وشهي

كعك الجوز ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المخابز أو المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز الذي لا مثيل له، بالإضافة إلى شكله الخرافة الذي لا يوصف، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة كعك الجوز بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات كعك الجوز

يتكون كعك الجوزمن مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

200 جم زبدة.

130 جم سكر بودرة.

10 جم سكر الفانيليا.

رشة ملح.

2 صفار بيضة.

300 جم دقيق.

130 جم جوز (عين الجمل) مطحون ناعم.

للتزيين

100 جم شوكولاتة.

ملعقة صغيرة ونصف من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كعك الجوزبخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: