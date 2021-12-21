ألذ طريقة لعمل الجبنة الرومي في البيت بمقادير سهلة وبسيطة وبدون مجهود

الجبنة الرومي هي نوع من أنواع الجبن ذات الطعم اللذيذ والشهي والمحبب لدي كل الناس سواء الكبار أو الصغار حيث أنها تعد من أنواع الجبن المشهورة والمعروفة في كل دول العالم ومن أكثر الدول التي تشتهر بعمل الجبنة الرومي هي مصر فعادة يتم تناولها في وجبة الإفطار في سندويتشات، ويمكن أن نستخدمها في أكلات آخري كثيرة مثلا في المعجنات والفطائر والبيتزا فقد تكون مفيدة جدا بالنسبة لصحة الإنسان والأطفال بالتحديد لأنها غنية جدا بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والفيتامينات وهما لهم دور كبير في جسم الإنسان فتناول الجنة الرومي يساعد علي المحافظة علي الأسنان والعظام، ولكن الأشخاص الذين يريدون إنقاص وزنهم لا ينصح لهم بتناول الجبنة الرومي لأنها تعمل علي الزيادة في الوزن بشكل كبير وكذلك الأشخاص الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم وإرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لا يمكنهم أيضا تناولها بكمية كبيرة.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتناولونها كثيرا يقومون بشرائها دائما من المحلات حيث أنها تباع بأعلي الأسعار وأحيانا نقوم بشراء الجبنة الرومي ويكون بها نسبة ملح كبيرة وأوقات آخري نقوم بشرائها ويكون بها نسبة قليلة جدا من الملح والتي يوجد بها نسبة ملح قليلة هي التي تكون صحية أكثر ففي هذا المقال يمكننا أن نقدم أسهل طريقة لعمل الجبنة الرومي في المنزل بطريقة صحية وغير مكلفة.

أربع أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من اللبن الرائب.

ربع كوب صغير من الماء البارد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفلفل الأسود.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.

يتم تجهيز وعاء كبير ونضعه علي النار ثم نضع به أربع أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل ونتركه علي النار حتي يتم غليان الحليب ويستمر في الغليان لمدة خمس دقائق تقريبا أو أقل.

وبعد ذلك نقوم بوضع كوب واحد كبير من اللبن الرائب ويتم تقليبهم مع بعض لمدة دقائق ثم قومي برفع الوعاء من علي النار ونحضرطبق مناسب ونضع به ربع كوب صغير من الماء البارد أو المثلج ونضيف إلي الماء ملعقة واحدة كبيرة من الملح وملعقة واحدة كبيرة من الفلفل الأسود ويتم تقليبهم ووضعهم في خليط الحليب واللبن الرائب.

ثم نضيف إليهم خمس ملاعق كبيرة الحجم من القشطة وهي تكون علي حسب الرغبة ونقوم بخلط كل المكونات مع بعضها ونقوم بتجهيز قطعة من الشاش تكون نظيفة ونضع بها خليط الجبنة ونتركها قليلا حتي يتم تصفيتها من الماء ومن الممكن أن يتم الضغط عليها للتخلص من وجود الماء بها وبعد ذلك يتم وضعها في الثلاجه حتي تتماسك ويتم تقطيعها ويمكن تناولها في أي وقت.

مكونات الجبنة الروميطريقة عمل الجبنة الرومي