البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك

يجب أن نشير أنه بأقل التكاليف الممكنة يمكنكم الحصول على وصفة مذهلة من أجل تبييض الجسم وجميع الأماكن السوداء في جسمك، كما يجب الإشارة أن هذه الوصفة هي مخصصة في الأساس من أجل تبييض الجسم والأيدي أيضا، حيث تبحث العديد من السيدات بشكل دائم عن وصفات تساعد في تبييض الجسم ولكن بمكونات طبيعية، خاصة في فصل الصيف التي نتعرض فيه الشمس يوميا تقربيا بدلا من استخدام الكريمات التي تقي من الشمس الحارقة يمكنكم استخدام هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا.

نصف قطعة من الصابون العادي.

كوب الا ربع من الخل الابيض.

كيس من البيكنج بودر.

في البداية نقوم ببشر الصابون بواسطة بشارة البصل حتى يصبح ذات قطع صغيرة تماما.

كما يتم وضع الخل الأبيض على الصابون حتى يتشرب الصابون الخل تماما.

ثم يتم وضع جميع المكونات في كبة ويتم تشغيلها حتى الحصول على مسحوق كريمي متجانس.

ثم يتم وضع الخليط في طبق مناسب ونقوم بوضع كيس من البيكنج بودر على الخليط ثم يتم خلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ثم نقوم بعد ذلك بفرد الوصفة بواسطة اليد على جميع الأماكن الداكنة في الجسم سواء كانت اماكن ظاهرة أو اي اماكن تحتاج إلى التفتيح.

ثم يتم ترك الخليط لمدة ثلاثون دقيقة حتى يجف تماما.

ثم يتم تقشيره بواسطة الأيدي ويتم فركه حتى يختفي تماما.

ثم نقوم بمسح جميع آثار الخليط الموجودة على الجسم.

كما يمكن مسح الجسم بماء الورد وذلك بعد غسله من آثار الخليط فهذا يعطي نعومة أكبر الجسم بعد هذه الخطوات .

بشكل عام ، تعتبر المخاليط والأقنعة المصنوعة من مسحوق الخبز آمنة ، ولكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية في بعض الأحيان. من هنا نوصيك باستشارة خبراء التجميل قبل استخدام بذور الخبز لمعرفة ما إذا كان يمكن دهنها على الجلد وفترة الاستخدام المحددة حسب طبيعة الجلد ونوع الأنسجة. الاستخدام المفرط للبيكنج بودر على الجلد يمكن أن يسبب تهيج الجلد بالإضافة إلى التجاعيد المبكرة.