خلطة سحرية بكريم جونسون والنشا ستجعل وجهك كالقمر بدون أي اسمرار أو تجاعيد.. جربيها

كريم النشا وجونسون لتفتيح البشرة بصورة أكثر فاعلية عن قبل ذلك، ومن المعروف أن النشا تدخل في العديد من الوصفات للبشرة، حيث تحتوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي تساعد على تعزيز الكولاجين، وتصبح البشرة أكثر إشراقه وحيوية، ونظراً لكثرة الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة إلا توصلنا إلى عدة وصفات لها تأثير فعال لتفتيح البشرة وترطيبها، لذلك سوف نعرض لكم اليوم من خلال هذا المقال عدة طرق لعلاج مشاكل البشرة.

كريم النشا وجونسون لتبييض البشرة 3 درجات

يواجه الكثير من الفتيات مشكلات في البشرة بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس، بالإضافة إلى كثرة استخدام مستحضرات التجميل، وبناء على ذلك يمكنكم استخدام كريم النشا وجونسون وسوف تنبهرين بالنتيجة، وتتمثل الطريقة كالآتي:

إحضار علبة فارغة منظفة جيداً.

قومي بوضع ملعقتين من كريم جونسون والأفضل جونسون ذو اللون الوردي.

ضعي عليه ملعقة من النشا، ومن ثم يتم وضع القليل من ماء الورد، استمري في التقليب حتى تختلط المكونات ويصبح الكريم ناعماً خالي من أي تكتلات.

أو يمكن استبدال ماء الورد ب3 كبسولات من فيتامين e ويتم مزجهم مع الكريم فهو يغذي البشرة ويتركها مرطبة وناعمة وصحية دائماً.

طريقة الاستخدام

اغسلي الوجه جيداً بالغسول الخاص بك، وجففي البشرة تماماً من الماء.

قومي بوضع قطعة مبللة بالقليل من ماء الورد على بشرتك.

ينبغي الانتظار حتى تجدين أن البشرة قامت بتشرب ماء الورد.

قومي بعد ذلك وضع طبقة رقيقة من كريم جونسون مع النشا، واستمري في توزيعه على كل أجزاء البشرة.

من الضروري وضع هذا الكريم مرتين يومياً لمدة لا تقل عن ثلاث شهور للحصول على أفضل النتائج.

كريم النشا والزبادي

كريم النشا والزبادي يعد من أقوى الكريمات الطبيعية الفعالة في التبييض الفوري للبشرة، فبعد استخدام هذا الكريم من المرة الأولى سوف تلاحظين الفرق، فقط أحضري ملعقتين من الزبادي، وأخرى من النشا واخفقي المكونات، وعلى بشرة نظيفة ضعي الكريم واتركيه لمدة نصف ساعة ثم يغسل، كرري الكريم يومياً وسوف تلاحظون فرق شاسع فى لون البشرة ونضرتها وصحتها.

فوائد كريم جونسون والنشا

يوجد عدة فوائد أن تتوفر داخل كريم جونسون والنشا والفوائد كالآتي:

تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

ترطيب البشرة والقضاء على الجفاف.

يساعد على توحيد لون البشرة وإزالة التصبغات.

وهكذا يمكنكم معرفة طريقة تحضير كريم جونسون والنشا بكل سهولة، والحصول على فوائده المدهشة دون أن يتسبب في أي أضرار تلحق بالبشرة، وبعيداً عن الكريمات التي تحتوى على المواد الكيميائية.