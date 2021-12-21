طريقة عمل خبز كعكة القدس بالسمسم من المعجنات الخفيفة الشهية

طريقة عمل خبز كعكة القدس بالسمسم من المعجنات القطنية الهشه تباع هذه الكعكة في أسواق القدس ونابلس بالأكثر في مدينة القدس عبارة عن نوع من أنواع المخبوزات المرشوش عليها السمسم وصفة سريعة وسهلة يمكن عملها في مطبخ المنزل بأكثر من طريقة وأشكال مختلفة المكونات الأساسية في تحضير وصفة كعكة السمسم هي الطحين والخميرة متوفرة في مطبخ المنزل معجنات سهلة التحضير خفيفة وشهية يمكن تناولها بجانب كوب الشاي الساخن في الصباح أو في المساء كوجبة عشاء خفيفة جدا ممكن تقديمها في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية لأن هذه الكعكة مفضلة عند اغلب الأفراد سوا الصغار أم الكبار سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم من كعكة القدس بالسمسم. طريقة عمل كعكة القدس بالسمسم طريقة عمل كعكة القدس بالسمسم المكونات: 4 أكواب من الطحين الأبيض المتعدد الأغراض.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

لتر من الماء الدافئ. دهان العجين.. نحتاج نصف كوب دبس عنب أو دبس تمر مذاب بنصف كوب ماء.

كوب سمسم ني. طريقة تحضير كعكة القدس بالسمسم تذوب الخميرة الفورية مع قليل من السكر في نصف كوب من الماء الدافئ ثم تترك جانبا لوقت قليل حتى تعلو و تفور وتكون الفقاعات. قومي بنخل الطحين في وعاء واسع ثم نضيف عليه الزيت والملح وكوب الخميرة و الحليب ثم قومي بتقليب المكونات مع ببعضها جيدا. نبدأ في إضافة الماء على المراحل فوق مزيج الطحين مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة طرية ملساء غير ملتصقة بحواف الوعاء. لمى العجينة بيديكى وغطيها بكيس استرتش محكم وتترك في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعتين. وبعد نقطع العجين على سطح مرشوش بالطحين ونشكل إلى 7 أو 8 كرات دائرية ثم توضع الكرات على صينية وتغطى بقماشة رطبة. ثم تترك لمدة ساعة مرة اخرى حتى ترتاح وتختمر ويتضاعف حجمها. نفرد كل قطعة من العجين باليد على سطح مرشوش بالطحين ثم تشكل على شكل رول أو حبل طويل بطول 20 سم ثم تغلق من الأطراف على شكل قرص دائرة مفتوح من المنتصف. ثم نضع قرص العجين في خليط الدبس والماء ثم توضع مباشرة بالسمسم حتى تغطى بشكل كامل. قومي بمد وتوسيع العجينة باليدين على شكل بيضاوي أكبر ثم يوضع قرص السمسم في صينية الخبز والمبطن بورق الزبدة أو مدهونة بالزيت تكرر نفس الطريقة مع باقي كرات العجين. يخبز القرص بالسمسم في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط وتترك في الفرن حتى ينضج ويحتمر ويصبح باللون الذهبي الجذاب. طريقة تحضير كعكة القدس بالسمسم اسحبي الكعك من الفرن ويغطى فورا عقب خروجه من الفرن حتى يظل طريا ويحافظ على البخار في داخله ثم يقدم مع الجبنه النابلسية والزعتر على وجبة الإفطار مع كوب الشاي بالنعناع وبالشفاء والهناء. الوسوم

طريقة عمل خبز كعكة القدس بالسمسم من المعجنات القطنية الهشه تباع هذه الكعكة في أسواق القدس ونابلس بالأكثر في مدينة القدس عبارة عن نوع من أنواع المخبوزات المرشوش عليها السمسم وصفة سريعة وسهلة يمكن عملها في مطبخ المنزل بأكثر من طريقة وأشكال مختلفة المكونات الأساسية في تحضير وصفة كعكة السمسم هي الطحين والخميرة متوفرة في مطبخ المنزل معجنات سهلة التحضير خفيفة وشهية يمكن تناولها بجانب كوب الشاي الساخن في الصباح أو في المساء كوجبة عشاء خفيفة جدا ممكن تقديمها في المناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية لأن هذه الكعكة مفضلة عند اغلب الأفراد سوا الصغار أم الكبار سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم من كعكة القدس بالسمسم. طريقة عمل كعكة القدس بالسمسم طريقة عمل كعكة القدس بالسمسم المكونات: 4 أكواب من الطحين الأبيض المتعدد الأغراض.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

لتر من الماء الدافئ. دهان العجين.. نحتاج نصف كوب دبس عنب أو دبس تمر مذاب بنصف كوب ماء.

كوب سمسم ني. طريقة تحضير كعكة القدس بالسمسم تذوب الخميرة الفورية مع قليل من السكر في نصف كوب من الماء الدافئ ثم تترك جانبا لوقت قليل حتى تعلو و تفور وتكون الفقاعات. قومي بنخل الطحين في وعاء واسع ثم نضيف عليه الزيت والملح وكوب الخميرة و الحليب ثم قومي بتقليب المكونات مع ببعضها جيدا. نبدأ في إضافة الماء على المراحل فوق مزيج الطحين مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة طرية ملساء غير ملتصقة بحواف الوعاء. لمى العجينة بيديكى وغطيها بكيس استرتش محكم وتترك في مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعتين. وبعد نقطع العجين على سطح مرشوش بالطحين ونشكل إلى 7 أو 8 كرات دائرية ثم توضع الكرات على صينية وتغطى بقماشة رطبة. ثم تترك لمدة ساعة مرة اخرى حتى ترتاح وتختمر ويتضاعف حجمها. نفرد كل قطعة من العجين باليد على سطح مرشوش بالطحين ثم تشكل على شكل رول أو حبل طويل بطول 20 سم ثم تغلق من الأطراف على شكل قرص دائرة مفتوح من المنتصف. ثم نضع قرص العجين في خليط الدبس والماء ثم توضع مباشرة بالسمسم حتى تغطى بشكل كامل. قومي بمد وتوسيع العجينة باليدين على شكل بيضاوي أكبر ثم يوضع قرص السمسم في صينية الخبز والمبطن بورق الزبدة أو مدهونة بالزيت تكرر نفس الطريقة مع باقي كرات العجين. يخبز القرص بالسمسم في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط وتترك في الفرن حتى ينضج ويحتمر ويصبح باللون الذهبي الجذاب. طريقة تحضير كعكة القدس بالسمسم اسحبي الكعك من الفرن ويغطى فورا عقب خروجه من الفرن حتى يظل طريا ويحافظ على البخار في داخله ثم يقدم مع الجبنه النابلسية والزعتر على وجبة الإفطار مع كوب الشاي بالنعناع وبالشفاء والهناء.

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