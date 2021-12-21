شوفوا الكنافة تقدر تعمل ايه.. أسهل و أسرع تشكيلة كنافة بحشوات مختلفة زي المحلات

طريقة عمل الكنافة بحشوات مختلفة، الكنافة من أهم الحلويات الشرقية التي تشتهر في العالم العربي وخصوصاً في الشرق الأوسط، ويعشقها الكثيرون وتلقى القبول بمختلف أنواعها وأشكالها وبجميع الحشوات المختلة بها، وقد يزداد إقبال الناس عليها في شهر رمضان الكريم أكثر من غيره، وذلك بالرغم من توافر الكنافة طوال أشهر العام إلا أنها تكون الطبق الرئيسي على السفرة في رمضان، لهذا نوفر لكم من خلال موقعنا وصفة للكنافة المحشية بحشوة مميزة وذات مذاق جذاب وسهلة في المكونات وطريقة التحضير.

حشوة الكنافة

تعد الكنافة من أكثر الحلويات المشهورة والمحببة في العالم العربي، والمفضلة لدي كثير من الأفراد وخاصاً في شهر رمضان الأعظم، ويوجد الكثير من الطرق التي يمكن عمل الكنافة بها من خلال الحشوات المختلفة، والتي تعطي كل منها مذاق مختلف وشهي باختلاف الحشوات، فهي تعتبر من أشهر الحلويات بمختلف البلاد والتي تتميز كل بلد بطريقة مختلفة في صنعها، فمنهم من يحب إضافة القطر لها ومنهم من يصنعها بالجبن، ولكن في النهاية الكل يجمع على مذاقها الذي لا يقاوم.

كيلو من الكنافة.

1/2 كيلو من السمنة البلدي.

3/4 كوب من السكر.

كريمة خفق.

2 ملعقة كبيرة من الشربات.

كوب وربع من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير عمل الكنافة

مقادير الشربات:

2 كوب من السكر.

كوب وربع من الماء.

2 ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز.

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أولاً نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة ونقوم بتسخين السمنة البلدي حتى تذوب.

ثانياً نضيف السمنة للكنافة ونقلبهم سوياً مع بعض ومعهم السكر حتى تمتزج المكونات.

ثالثاً نقوم بدهن الصينية بالزبدة ونضع نصف كمية الكنافة بها مع الضغط عليها.

كما نقوم بوضع اللبن على النار ونضع معه السكر والفانيليا حتى يغلي.

بينما نضع النشا والكاكاو ونقلبهم في نصف كوب من الماء، ثم نضعهم على اللبن مع التقليب المستمر.

ويوضع الخليط على صينية الكنافة ثم نضع الطبقة الأخرى من الكنافة.

ونقوم بإدخالها في الفرن حتى تصل للون الذهبي وبعدها نخرجها ونسقيها الشربات الثقيل.

وأخيراً نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن الساعتين، ونخرجها وتزين بالكريمة وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الكنافة بحشوات مختلفة