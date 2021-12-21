اسرار الجاهزة.. عجينة الزلابية الهشة المقرمشة وبخطوات ومكونات سهلة وبسيطة

لكل من يبحث عن وصفة عمل عجينة الزلابية الهشة وبخطوات ومكونات سهلة وبسيطة تعد الزلابية من أفضل الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في المناسبات والحفلات وتسمى بـ “لقمة القاضي” ولكن اسم الزلابية هو الاسم الأكثر تداولًا وأصبحت الأمهات تحب أن تجرب كل الوصفات في المنزل بدلًا من شرائها من المحلات للحفاظ على صحة أطفالها حيث أن الأكلات الجاهزة غير آمنة تمامًا ولكن تجد الأمهات صعوبة في جعل عجينة الزلابية هشة وسنوضح لكم في السطور التالية كيفية جعلها بالهشاشة المطلوبة. وصفة عمل عجينة الزلابية الهشة وبخطوات ومكونات سهلة وبسيطة مكونات الطريقة:- 2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة أو الكاسترد.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1\2 ملعقة من البيكنج باودر.

الخميرة الفورية في ملعقة واحدة.

ذرة من ملح الطعام.

كمية من المياه الدافئة. خطوات عمل العجينة قومي بوضع أكواب الدقيق في وعاء مناسب وعميق قليلًا ثم أضيفي عليه باقي المكونات الأخرى الجافة وقلبي جيدًا.

بعد ذلك ابدأي في وضع المياه الدافئة على الخليط السابق للخليط السابق وقلبيه جيدًا حتى تحصلي على القوام المطلوب.

اتركي الوعاء بالعجينة المحضرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وغطيها بقماشة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

أخرجي الهواء الزائد من العجينة بعد أن تختمر ثم ضعي العجينة بداخل كيس.

قصي الكيس من طرفه الأمامي على شكل دائري حتى يمكنك عمل كرات من العجينة لصنع الزلابية.

ضعي طاسة القلي على النار على درجة حرارة هادئة وبداخلها الزيت واتركيه حتى يقدح قليلًا.

باستخدام الكيس الذي بداخله العجينة قومي بعمل كرات داخل الطاسة وقلبيها من أعلى وأسفل حتى يتحول لونها للذهبي اللامع.

كرري الخطوة السابقة حتى نهاية الكمية التي تريدين تحضيرها.

بعد أن تنتهي الكمية وتنضج كلها قومي بوضعها على طبق التقديم أو تخزينها داخل الثلاجة وقدميها في المناسبات. طريقة عمل الشربات 2 كوب سكر أبيض.

ملعقة عصير ليمون .

1\2 ملعقة فانيليا .

كوب من الماء. الخطوات:- ضعي المكونات مع بعضها البعض في وعاء واحد مناسب وقلبيهم.

ثم ضعي الخليط على النار لدقائق حتى تذوب المكونات.

ثم رشيها على الزلابية بعد إخراجها من الزيت من جميع النواحي. وصفة عمل عجينة الزلابية الهشة وبخطوات ومكونات سهلة وبسيطة مكونات الطريقة:-خطوات عمل العجينةطريقة عمل الشرباتالخطوات:- الوسوم

لكل من يبحث عن وصفة عمل عجينة الزلابية الهشة وبخطوات ومكونات سهلة وبسيطة تعد الزلابية من أفضل الحلويات الشرقية التي يتم تقديمها في المناسبات والحفلات وتسمى بـ “لقمة القاضي” ولكن اسم الزلابية هو الاسم الأكثر تداولًا وأصبحت الأمهات تحب أن تجرب كل الوصفات في المنزل بدلًا من شرائها من المحلات للحفاظ على صحة أطفالها حيث أن الأكلات الجاهزة غير آمنة تمامًا ولكن تجد الأمهات صعوبة في جعل عجينة الزلابية هشة وسنوضح لكم في السطور التالية كيفية جعلها بالهشاشة المطلوبة. وصفة عمل عجينة الزلابية الهشة وبخطوات ومكونات سهلة وبسيطة مكونات الطريقة:- 2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة أو الكاسترد.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1\2 ملعقة من البيكنج باودر.

الخميرة الفورية في ملعقة واحدة.

ذرة من ملح الطعام.

كمية من المياه الدافئة. خطوات عمل العجينة قومي بوضع أكواب الدقيق في وعاء مناسب وعميق قليلًا ثم أضيفي عليه باقي المكونات الأخرى الجافة وقلبي جيدًا.

بعد ذلك ابدأي في وضع المياه الدافئة على الخليط السابق للخليط السابق وقلبيه جيدًا حتى تحصلي على القوام المطلوب.

اتركي الوعاء بالعجينة المحضرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وغطيها بقماشة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

أخرجي الهواء الزائد من العجينة بعد أن تختمر ثم ضعي العجينة بداخل كيس.

قصي الكيس من طرفه الأمامي على شكل دائري حتى يمكنك عمل كرات من العجينة لصنع الزلابية.

ضعي طاسة القلي على النار على درجة حرارة هادئة وبداخلها الزيت واتركيه حتى يقدح قليلًا.

باستخدام الكيس الذي بداخله العجينة قومي بعمل كرات داخل الطاسة وقلبيها من أعلى وأسفل حتى يتحول لونها للذهبي اللامع.

كرري الخطوة السابقة حتى نهاية الكمية التي تريدين تحضيرها.

بعد أن تنتهي الكمية وتنضج كلها قومي بوضعها على طبق التقديم أو تخزينها داخل الثلاجة وقدميها في المناسبات. طريقة عمل الشربات 2 كوب سكر أبيض.

ملعقة عصير ليمون .

1\2 ملعقة فانيليا .

كوب من الماء. الخطوات:- ضعي المكونات مع بعضها البعض في وعاء واحد مناسب وقلبيهم.

ثم ضعي الخليط على النار لدقائق حتى تذوب المكونات.

ثم رشيها على الزلابية بعد إخراجها من الزيت من جميع النواحي. وصفة عمل عجينة الزلابية الهشة وبخطوات ومكونات سهلة وبسيطة مكونات الطريقة:-خطوات عمل العجينةطريقة عمل الشرباتالخطوات:-

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