ضعي الليمون على الفازلين واسعدي زوجك بهذه الوصفة السحرية

العديد من النساء يفضل استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل الجسم والبشرة اكثر من الكريمات التي تكون موجودة في الصيدلية لأن الكريمات يمكن أن تسبب بعض الأضرار للبشرة ولا يمكن التخلص من هذه الأضرار بسهولة لأنها تحتوي على بعض المواد الكيميائية إضافة إلى أن الكريمات لا ‏تناسب جميع أنواع البشرة هناك نوع من البشرة يمكن أن يناسب بها نوع معين من الكريمات والنوع الآخر لا يناسب بها لذلك من المهم جدا أن نقوم باختيار المنتجات الصحيحة حتى لا ‏نرتكب أخطاء في حق البشرة ومن خلال هذا المقال سنتعرف على احد الطرق الطبيعية التي يمكن من خلالها الوصول إلى وجه جميل وجذاب و مشدود وخالي من علامات الكبر وهي خلطة الفازلين والليمون لشد الوجه.

‏مكونات خلطة الليمون والفازلين لشد الوجه

بما أننا نتحدث عن الخلطات الطبيعية و تأثيرها الإيجابي على البشرة فإننا سنكون جميع المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في خلطة الفازلين والليمون ‏التي تساعدنا في الحصول على أفضل نتيجة، وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبير من الفازلين.

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‏ ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

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‏ ملعقة كبيرة من الليمون.

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‏ ملعقة كبيرة من ماء الورد.

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‏ ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

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‏ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

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‏ ملعقة كبيرة من النشا.

إناء مناسب لنقوم بخلط جميع المكونات بداخله.

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خطوات عمل خلطة الفازلين والليمون لعلاج مشاكل البشرة

حتى تحصل على بشرة مشدودة ورائعة ولا تحتوي على أي علامات لكن لابد أن تتبعي الخطوات التالية لتحصلي على أفضل نتيجة:

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