اسرار افضل طرق عمل الكوارع المحمرة بالفتة مع الدقة والصلصة بوصفة خطيرة رائعة ومميزة عندنا بس

تعتبر الكوارع من الأكلات المهمة جدا لصحة الإنسان لما تتميز به من فوائد هامة وضرورية للجسم. وتقوية جهاز المناعة والتقليل من أمراض الشيخوخة. وتحتوي على العديد من العناصر الهامة وتحتوي على نسبة عالية من المغنسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والفيتامينات والدهون الهامة للجسم. مما تعمل على تحسين الصحة ونضارة الجلد وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة وسوف نبين طريقة عمل الكوارع بطريقة صحية ولذيذة في المنزل بطريقة سهلة وجميلة. طريقة عمل الكوارع اللذيذة والشهية بخطوات سهلة المكونات اللازمة لعمل الكوارع نحتاج ثمانى قطع من الكوارع او حسب الرغبة.

ثم خمس حبات من الهيل الحبهان.

بصلتان كبيره مقطعه قطع صغيرة او شرائح.

مع اربع ورقات من ورق اللورى الغار.

كذلك ملعقة فلفل اسود كمون.

ملعقة كبيرة ملح حسب الرغبة.

ثم ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

تحضير ملعقة من البهارات السبعة.

مع ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة اوالسمن او الزيت.

اربع حبات قرنفل او ربع معلقه صغيره ناعمه.

نصفملعقة صغيرة من القرفة.

مقدار صغير من الزنجبيل.

بعض عصير الليمون.

خمس فصوص ثوم مهروس. طريقة عمل الكوارع اللذيذة والشهية بخطوات سهلة المكونات اللازمة لعمل الكوارع طريقة الاعداد والتجهيز غسل الكوارع جيدا بالخل والزنجبيل والقرفة وعصير ليمون عدة مرات.

نقع الكوارع فى الماء ما يقرب من ثلاثين دقيقه ثم تصفى وتترك جانبا.

نضع قدر على النار به قليل من السمن او الزيت ثم البصل وبعض الثوم المهروس والتقليب حتى يصفر لونهما.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والحبهان والقرنفل والبهارات وجوزة الطيب وورق اللورى ويقلب الخليط جيدا بضع دقائق.

توضع الكوارع في القدر وتقلب مع الخليط بضع دقائق.

أضافة الماء الى القدر والتقليب جيدا ثم يغطي الإناء ونتركه حتى نضج الكوارع. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل الصلصة بصلة مفرومة . ثلاث فصوص ثوم مفروم

ثلاث حبات من الطماطم الفرومة. ملعقتان من معجون الطماطم .ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

ملعقتان من السمن. يتم وضع السمن فى قدر على النار ثم وضع البصل والثوم حتى يصفر لونهما.

وضع الطماطم ومعجون الطماطم والتقليب حتى النضج. طريقة عمل الصلصة طريقة عمل دقة الفتة نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ثم نضع ثلاث معالق من الزبدة او السمن ونضع الثوم المفروم ويقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضع الخل وعصير الليمون وكمون ثم اضافة بعض مرق الكوارع علية ويقلب بعض الوقت ثم يرفع من على النار. طريقة عمل فتة القوارع اللذيذة تحميص الخبز المراد عملة فى الفرن ثم يكسر الى قطع حسب الرغبة.

نحضر صينية فرن كبيرة ونضع بها الخبز المكسر ثم مرق القوارع مع الدقة ويترك حتى يتخمر ويشرب المرق.

وضع طبقة من الارز على الفتة حسب الرغبة فى كمية الارز. ثم الصلصة بعد ذلك توضع الكوارع.

تقدم الكوارع مع الفتة و الأرز والسلطات.

يمكن تحمير الكوارع فى الفرن فى حالة الرغبة فى تحميرها بوضعها فى صينية الفرن بعد دهنها ببعض الزبدة والسمن.

وتترك فى الفرن حتى تتحمر وتاخذ اللون المطلوب ثم تقدم مع الفتة والأرز.

كذلك يمكن وضع الكوارع فى الصلصة حسب الرغبة وتقدم مع الأرز والفتة والسلطات.

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تعتبر الكوارع من الأكلات المهمة جدا لصحة الإنسان لما تتميز به من فوائد هامة وضرورية للجسم. وتقوية جهاز المناعة والتقليل من أمراض الشيخوخة. وتحتوي على العديد من العناصر الهامة وتحتوي على نسبة عالية من المغنسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والفيتامينات والدهون الهامة للجسم. مما تعمل على تحسين الصحة ونضارة الجلد وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة وسوف نبين طريقة عمل الكوارع بطريقة صحية ولذيذة في المنزل بطريقة سهلة وجميلة. طريقة عمل الكوارع اللذيذة والشهية بخطوات سهلة المكونات اللازمة لعمل الكوارع نحتاج ثمانى قطع من الكوارع او حسب الرغبة.

ثم خمس حبات من الهيل الحبهان.

بصلتان كبيره مقطعه قطع صغيرة او شرائح.

مع اربع ورقات من ورق اللورى الغار.

كذلك ملعقة فلفل اسود كمون.

ملعقة كبيرة ملح حسب الرغبة.

ثم ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

تحضير ملعقة من البهارات السبعة.

مع ملعقة كبيرة من الخل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة اوالسمن او الزيت.

اربع حبات قرنفل او ربع معلقه صغيره ناعمه.

نصفملعقة صغيرة من القرفة.

مقدار صغير من الزنجبيل.

بعض عصير الليمون.

خمس فصوص ثوم مهروس. طريقة عمل الكوارع اللذيذة والشهية بخطوات سهلة المكونات اللازمة لعمل الكوارع طريقة الاعداد والتجهيز غسل الكوارع جيدا بالخل والزنجبيل والقرفة وعصير ليمون عدة مرات.

نقع الكوارع فى الماء ما يقرب من ثلاثين دقيقه ثم تصفى وتترك جانبا.

نضع قدر على النار به قليل من السمن او الزيت ثم البصل وبعض الثوم المهروس والتقليب حتى يصفر لونهما.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والحبهان والقرنفل والبهارات وجوزة الطيب وورق اللورى ويقلب الخليط جيدا بضع دقائق.

توضع الكوارع في القدر وتقلب مع الخليط بضع دقائق.

أضافة الماء الى القدر والتقليب جيدا ثم يغطي الإناء ونتركه حتى نضج الكوارع. طريقة الاعداد والتجهيز طريقة عمل الصلصة بصلة مفرومة . ثلاث فصوص ثوم مفروم

ثلاث حبات من الطماطم الفرومة. ملعقتان من معجون الطماطم .ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

ملعقتان من السمن. يتم وضع السمن فى قدر على النار ثم وضع البصل والثوم حتى يصفر لونهما.

وضع الطماطم ومعجون الطماطم والتقليب حتى النضج. طريقة عمل الصلصة طريقة عمل دقة الفتة نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ثم نضع ثلاث معالق من الزبدة او السمن ونضع الثوم المفروم ويقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضع الخل وعصير الليمون وكمون ثم اضافة بعض مرق الكوارع علية ويقلب بعض الوقت ثم يرفع من على النار. طريقة عمل فتة القوارع اللذيذة تحميص الخبز المراد عملة فى الفرن ثم يكسر الى قطع حسب الرغبة.

نحضر صينية فرن كبيرة ونضع بها الخبز المكسر ثم مرق القوارع مع الدقة ويترك حتى يتخمر ويشرب المرق.

وضع طبقة من الارز على الفتة حسب الرغبة فى كمية الارز. ثم الصلصة بعد ذلك توضع الكوارع.

تقدم الكوارع مع الفتة و الأرز والسلطات.

يمكن تحمير الكوارع فى الفرن فى حالة الرغبة فى تحميرها بوضعها فى صينية الفرن بعد دهنها ببعض الزبدة والسمن.

وتترك فى الفرن حتى تتحمر وتاخذ اللون المطلوب ثم تقدم مع الفتة والأرز.

كذلك يمكن وضع الكوارع فى الصلصة حسب الرغبة وتقدم مع الأرز والفتة والسلطات.

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