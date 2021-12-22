بكوب لبن واحد اعملي 2 كيلو قشطة لكافة أنواع الحلويات بطعم حكاية زي المحلات بالظبط

القشطة من المواد الخام التي نستخدمها في إعداد الحلويات المختلفة و المتنوعة وهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد القشطة بمذاق مختلف، لكن الاصل في القشطة هي الحصول عليها من خلال الحليب و عادة يكون مناسب بشراء ال قشطة من الخارج لكن هل يمكن أن نستطيع إعداد ال قشطة داخل المنزل ببعض المكونات بالطبع نعم ولا نحتاج إلى الكثير من المكونات لإعداد القشطة بل على العكس الامر لا يستغرق الكثير من الوقت لأن المكون الأساسي للقشطة هو الحليب وينبغي فقط أن يكون الحليب متوفر لدينا حتى نستطيع من خلال عمل القشطة اللذيذة لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على جميع الخطوات التي نحتاجها لإعداد القشطة داخل المنزل بمكونات سهله وبسيطة.مكونات إعداد القشطة في المنزل
القشطة من منتجات الألبان التي تحتوي على العديد من الفوائد المهمة للجسم الإنسان ويتم استخدامها في العديد من الوصفات الخاصة بالطعام لأنها تعطي طعم مذاق لذيذ ورائعًا هناك العديد من المكونات التي يمكننا أن نحتاجها خلال إعداد القشطة في المنزل وهذا بالطبع إضافة إلى الحليب الذي يعتبر المكون الأساسي للقشطة:
- ثلاثة أكواب من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- خمس ملاعق صغيرة من النشا.
- نصف كوب من الماء.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لاعداد القشطة في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بوضع جميع المكونات التي ذكرناها بالأعلى معا ونستمر في تقليبها وهي السكر والزبدة والحليب.
- نستمر في التقليب جيدا بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على النار و انتظري حتى يغلي.
- في الناحية الأخرى نقوم بإحضار كوب من الماء ونضع فيه ملعقة من النشاط أو نستمر في تقليب النشا حتى يذوب مع الماء.
- ننتظر الحليب والسكر والزبدة حتى يذوبون معًا تمامًا.
- بعد ذلك يمكننا اضافة كوب النشا إلى باقي المكونات والاستمرار في التقليب لمدة طويلة حتى تمتزج النشا مع المكونات الأخرى.
- نستمر في ذلك حتى يصبح قوام الخليط ثقيل إلى حد الماء وبهذا تكون القشطة جاهزة للاستخدام.
- نضع القشطة داخل علب بلاستيكية ونقوم بتخزينها داخل الثلاجة واستخدامها وقت الحاجه.
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القشطة من المواد الخام التي نستخدمها في إعداد الحلويات المختلفة و المتنوعة وهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد القشطة بمذاق مختلف، لكن الاصل في القشطة هي الحصول عليها من خلال الحليب و عادة يكون مناسب بشراء ال قشطة من الخارج لكن هل يمكن أن نستطيع إعداد ال قشطة داخل المنزل ببعض المكونات بالطبع نعم ولا نحتاج إلى الكثير من المكونات لإعداد القشطة بل على العكس الامر لا يستغرق الكثير من الوقت لأن المكون الأساسي للقشطة هو الحليب وينبغي فقط أن يكون الحليب متوفر لدينا حتى نستطيع من خلال عمل القشطة اللذيذة لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على جميع الخطوات التي نحتاجها لإعداد القشطة داخل المنزل بمكونات سهله وبسيطة.مكونات إعداد القشطة في المنزل
القشطة من منتجات الألبان التي تحتوي على العديد من الفوائد المهمة للجسم الإنسان ويتم استخدامها في العديد من الوصفات الخاصة بالطعام لأنها تعطي طعم مذاق لذيذ ورائعًا هناك العديد من المكونات التي يمكننا أن نحتاجها خلال إعداد القشطة في المنزل وهذا بالطبع إضافة إلى الحليب الذي يعتبر المكون الأساسي للقشطة:
- ثلاثة أكواب من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- خمس ملاعق صغيرة من النشا.
- نصف كوب من الماء.
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لاعداد القشطة في المنزل وهذه الخطوات هي:
- أولا نقوم بوضع جميع المكونات التي ذكرناها بالأعلى معا ونستمر في تقليبها وهي السكر والزبدة والحليب.
- نستمر في التقليب جيدا بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على النار و انتظري حتى يغلي.
- في الناحية الأخرى نقوم بإحضار كوب من الماء ونضع فيه ملعقة من النشاط أو نستمر في تقليب النشا حتى يذوب مع الماء.
- ننتظر الحليب والسكر والزبدة حتى يذوبون معًا تمامًا.
- بعد ذلك يمكننا اضافة كوب النشا إلى باقي المكونات والاستمرار في التقليب لمدة طويلة حتى تمتزج النشا مع المكونات الأخرى.
- نستمر في ذلك حتى يصبح قوام الخليط ثقيل إلى حد الماء وبهذا تكون القشطة جاهزة للاستخدام.
- نضع القشطة داخل علب بلاستيكية ونقوم بتخزينها داخل الثلاجة واستخدامها وقت الحاجه.
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