بكوب لبن واحد اعملي 2 كيلو قشطة لكافة أنواع الحلويات بطعم حكاية زي المحلات بالظبط

القشطة من المواد الخام ‏التي نستخدمها في إعداد الحلويات المختلفة و المتنوعة وهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد القشطة بمذاق مختلف، ‏لكن الاصل في القشطة هي الحصول عليها من خلال الحليب و عادة يكون مناسب بشراء ‏ال قشطة من الخارج لكن هل يمكن أن نستطيع إعداد ال قشطة داخل المنزل ببعض المكونات بالطبع نعم ولا نحتاج إلى الكثير من المكونات لإعداد القشطة بل على العكس ‏الامر لا يستغرق الكثير من الوقت لأن المكون الأساسي للقشطة هو الحليب وينبغي فقط أن يكون الحليب متوفر لدينا حتى نستطيع من خلال عمل القشطة اللذيذة ‏لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على جميع الخطوات التي نحتاجها لإعداد القشطة داخل المنزل بمكونات سهله وبسيطة.

‏مكونات إعداد القشطة في المنزل

القشطة من ‏منتجات الألبان التي تحتوي على العديد من الفوائد المهمة للجسم الإنسان ويتم استخدامها في العديد من الوصفات الخاصة بالطعام لأنها تعطي طعم مذاق لذيذ ورائعًا ‏هناك العديد من المكونات التي يمكننا أن نحتاجها خلال إعداد القشطة في المنزل وهذا بالطبع إضافة إلى الحليب الذي يعتبر المكون الأساسي للقشطة:

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

خمس ملاعق صغيرة من النشا.

نصف كوب من الماء.

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خطوات عمل القشطة في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها لاعداد القشطة في المنزل وهذه الخطوات هي:

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