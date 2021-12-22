ألذ بسكويت الشاي علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات

بسكويت الشاي من أحلي واطعم المخبوزات ومن أشهرها والمفضلة لدي العديد على الإفطار، وينتشر بسكويت الشاي في معظم دول العالم وخاصتا في دول الوطن العربي ومصر، وذلك لما يحتويه بسكويت الشاي علي عناصر غذائية مميزة وكبيرة خاصتا لأطفالنا، وتبحث العديد من السيدات والفتيات عن الطريقة المميزة لعمل أحلي بسكويت الشاي بشرط أن تكون افضل من البسكويت الجاهز والتي نشتريها من كبري محلات الحلويات والمخبوزات، كما يجب أن تحتوي مكونات عمل بسكويت الشاي علي فوائد وقيمة غذائية كبيرة، وتحتوي طريقتنا المميزة علي البروتينات، والكالسيوم، والسكريات وكلها عناصر غذائية هامة جداً لبناء أجسام وصحة افراد الأسرة وخاصة الأطفال، ونجد أن البيض يمد الجسم بالبروتين الهام جداً لتقوية الجسم وبنائه، كما أن إضافة لبن الزبادي إلي طريقة عمل بسكويت الشاي يزيد من قيمته الغذائية، لأهميته في بناء العظام وتقويتها، وذلك بجانب السكر والذي يساعد على تنشيط الجسم والذاكرة خاصتا لأطفالنا والذين يحتاجون إليها في فترة المدارس والتي تحتاج طاقة ومجهود مضاعف لمواصلة اليوم، لذلك نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية لعمل بسكويت الشاي في المنزل وبمكونات كلها مغذية لأطفالنا ومفيدة وذلك من خلال طريقتنا المميزة والسهلة لدي الكثيرين لأحلي وألذ بسكويت الشاي.

طريقة عمل بسكويت الشاي ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي الصحي واللذيذ، وبأقل تكلفة وبطريقة صحية ومميزة حيث أن غالبية مكونات عملها متواجدة في المنزل، وننصح دائما بعدم الإعتماد على بسكويت الشاي الجاهزة والتي نقوم بشرائها من محلات المخبوزات والحلويات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة، وخاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة بعد انتشار العديد من الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا الجديد.

بيضتين.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوبان اثنان من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

نصف كوب من زيت الطعام النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة.

نحضر وعاء كبير، ونضع به البيضتان، ونضيف إليها نصف كوب من السكر الناعم، ونقلبهم مع بعضهما، ثم نضيف إليهما نصف كوب الزيت النباتي.

ثم نأتي بالخافق الكهربائي، ونعمل على خفق المكونات الثلاثة مع بعضهما جيدا بواسطة هذا الخافق الكهربائي، ونستمر في عملية الخفق حتي نحصل على اللون الأبيض.

عند الوصول إلي اللون الأبيض، نضيف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي، ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونخفقهم جيدا لضمان تجانس المكونات ببعضهما.

ثم نأتي بكوبين الدقيق ونضيفهم على المكونات المخفوقة، ولكن عند إضافة الدقيق يتم إضافته بالتدريج، ونحضر ملعقة كبيرة وعند إضافة كمية من الدقيق نقلب بالملعقة كمية الدقيق المضافة على المكونات المخفوقة، ونتبع نفس الطريقة حتى يتم نفاذ كوبان الدقيق.

عند إضافة الدقيق إلى المكونات المخفوقة، نقوم باستخدام اليد لنقوم بعملية العجن، للحصول على عجينة طرية متماسكة. ثم نقوم بإحضار صينية وعليها ورق الزبدة، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بإحضار قطاعة البسكويت.

وعند العودة إلى العجينة ولاحظنا أنها ناشفة نضيف إليها كمية قليلة من الزبادي، حتي تصبح طرية وسهلة التشكيل.

نقوم بتقطيع العجينة بقاطعة البسكويت، ونضعها في الصينية، ونضعها في الفرن.

نترك الصينية لمدة عشرون دقيقة، لاكتساب البسكويت اللون الذهبي.

بعد الحصول على اللون المناسب، وضمان تسويتها، نخرجها من الفرن، ونتركها لتبرد وبذلك تصبح جاهزة لتناولها وتقديمها.

المكوناتطريقة التحضير