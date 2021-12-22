طريقة تحضير فطيرة الموز الخطيرة بمكونات بسيطة

تعتبر فطيرة الموز واحدة من الحلويات التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنها سهلة التحضير للغاية فهي مكونة من عدة طبقات الأولى الفطيرة ثم الكريمة ثم شرائح الموز، فترغب كل أم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها مأكولات جديدة من أجل التنوع فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير فطير الموز.

كيفية تحضير فطيرة الموز

يتم تحضير فطيرة الموز باتباع خطوات بسيطة وسهلة وإليكم كما أن المقادير سهلة الشراء ومتوافرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير فطيرة الموز

عجينة جاهزة. أربعة حبات من الموز. نصف كأس من الكريمة. صفار أربعة بيضات. كأسين إلا ربع من الحليب السائل. ربع كأس من النشا الذرة. نصف كأس من السكر الحلواني. ثمن ملعقة من ملح الطعام. ملعقة صغيرة ونصف من خلاصة الفانيليا. ملعقتان كبيرتان من الزبدة الغير مملحة. قرفة مطحونة.

كأس من الكريمة الثقيلة. رشة من الفانيليا. ملعقتان من السكر الحلواني.

خطوات تحضير فطيرة الموز

مكونات فطيرة الموزمقادير تحضير الكريمة المخفوقة

يتم تحضير فطيرة الموز بخطوات سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

يتم فرد العجينة على سطح الطاولة وقبل أن يتم وضع العجينة يلزم وضع الدقيق ثم بعد ذلك يتم فردها لحين أن يتم الحصول على عجينة رقيقة. يتم وضع العجينة في قالب الكيك ثم يتم فردها وتغطية الأطراف بها. بعد ذلك يتم تقطيع الزائد منها. يتم وضعها في الثلاجة وتركها لمدة نصف ساعة أو لحين أن تبرد. يتم تغطيتها بورق القصدير مع تغطية الأطراف والجوانب. يتم وضع بذور الفاصولياء في العجينة ثم إدخالها في الفرن وتركها لحين أن تنضج.

يتم التخلص من الفاصولياء ثم يتم استرجاعها للفرن وتركها لمدة خمسة دقائق. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه كلًا من الحليب والكريمة والسكر والملح ثم يتم خلط المكونات وفعها على النار لحين أن يذوب السكر. يتم خلط صفار البيض والنشا في إناء لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس. بعد ذلك يتم وضع خليط الحليب مع خليط صفار البيض ثم يتم وضعهم في مقلاة ثم رفعهم على النار. يتم رفعهم مع إضافة الفانيليا والزبدة مع الخلط مرة أخرى ثم تغطيته وتركه لمدة ربع ساعة.

طريقة تحضير فطيرة الموز