الفطير بالكاسترد بحرفية أشهر المحلات في البيت بمكونات إقتصادية

يعتبر الفطير بالكاسترد واحد من أفضل الفطائر اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء كانوا أطفال أو صغار، فهذه الفطيرة تعتمد على مكونات اقتصادية فترغب كل أم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها مأكولات جديدة ومن بينها الفطير بالكاسترد وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير الفطير بالكاسترد. كيفية تحضير الفطير بالكاسترد كيفية تحضير الفطير بالكاسترد يتم تحضير الفطير بالكاسترد بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الفطير. مكونات الفطير بالكاسترد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض. رشة صغيرة من الملح. نصف ملعقة من السكر. ثلاثة ملاعق من الزبدة. ملعقة واحدة من الزيت. نصف كأس من العجين. ملعقتان من السكر البودرة الناعم. مقادير الكاسترد كأس من الحليب. كيس من الكاسترد. أربعة ملاعق من السكر. خطوات تحضير الفطير بالكاسترد مكونات الفطير بالكاستردمقادير الكاستردخطوات تحضير الفطير بالكاسترد يتم تحضير الفطير بالكاسترد بخطوات بسيطة وسهلة وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الفطير بالكاسترد. طريقة تحضير الفطير بالكاسترد يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر والدقيق ثم يتم تقليبهم جيدًا ثم يتم إضافة الملح وخلطهم سويًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة المياه بصورة تدريجية على الخليط السابق. يتم الاستمرار في العجن لمدة تتراوح ما بين عشرة دقائق إلى خمسة دقائق لحين أن يتشكل لديكم عجينة لينة. بعد ذلك يتم البدء في العجن ثم يتم وضع ملعقة من الزيت النباتي على وجه العجينة. يتم ترك العجينة في جانب لحين أن ترتاح بشكل نهائي. بعد ذلك يتم صنع مهلبية الكاسترد من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه كأس من الحليب مع كيس من الكاسترد وأربعة ملاعق من السكر. بعد ذلك يتم التقليب بصورة مستمرة ثم رفع الإناء على النار المتوسطة مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك الحصول على إناء ويتم نقل فيه المهلبية. طريقة تحضير الفطير بالكاسترد الوسوم

يعتبر الفطير بالكاسترد واحد من أفضل الفطائر اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص سواء كانوا أطفال أو صغار، فهذه الفطيرة تعتمد على مكونات اقتصادية فترغب كل أم في أن تقدم إلى أفراد أسرتها مأكولات جديدة ومن بينها الفطير بالكاسترد وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير الفطير بالكاسترد. كيفية تحضير الفطير بالكاسترد كيفية تحضير الفطير بالكاسترد يتم تحضير الفطير بالكاسترد بطريقة سهلة وبسيطة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الفطير. مكونات الفطير بالكاسترد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض. رشة صغيرة من الملح. نصف ملعقة من السكر. ثلاثة ملاعق من الزبدة. ملعقة واحدة من الزيت. نصف كأس من العجين. ملعقتان من السكر البودرة الناعم. مقادير الكاسترد كأس من الحليب. كيس من الكاسترد. أربعة ملاعق من السكر. خطوات تحضير الفطير بالكاسترد مكونات الفطير بالكاستردمقادير الكاستردخطوات تحضير الفطير بالكاسترد يتم تحضير الفطير بالكاسترد بخطوات بسيطة وسهلة وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير الفطير بالكاسترد. طريقة تحضير الفطير بالكاسترد يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر والدقيق ثم يتم تقليبهم جيدًا ثم يتم إضافة الملح وخلطهم سويًا مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم إضافة المياه بصورة تدريجية على الخليط السابق. يتم الاستمرار في العجن لمدة تتراوح ما بين عشرة دقائق إلى خمسة دقائق لحين أن يتشكل لديكم عجينة لينة. بعد ذلك يتم البدء في العجن ثم يتم وضع ملعقة من الزيت النباتي على وجه العجينة. يتم ترك العجينة في جانب لحين أن ترتاح بشكل نهائي. بعد ذلك يتم صنع مهلبية الكاسترد من خلال الحصول على إناء ويتم وضع فيه كأس من الحليب مع كيس من الكاسترد وأربعة ملاعق من السكر. بعد ذلك يتم التقليب بصورة مستمرة ثم رفع الإناء على النار المتوسطة مع الاستمرار في التقليب. بعد ذلك الحصول على إناء ويتم نقل فيه المهلبية. طريقة تحضير الفطير بالكاسترد

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