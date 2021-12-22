طريقة عمل أسرع وأشهي الطواجن المفضلة للجميع بطرق المطابخ العربية

جميع السيدات تبحث ديماً عن التجديد والتنوع بالأكلات وتبدع بإضافة لمساتها عند تحضير أي وجبة لتغير من شكلها وتزيدها طعماً رائع على طعمها الأساسي وفي الآونة الأخيرة اشتهرت المطاعم الكبري بتقديم جميع الأكلات في طواجن فخار للوجبات الثلاثة حيث غيرت من طعمها الأصلي تماماً.

كما قامت محلات الحلويات تشكيلة متنوعة ومختلفة من الكيكات ويشتهر الريف المصري والعربي بتحضير جميع أكلاته في طاجن الفخار ويطلقون عليه “برام” حضري الأكلات السهلة السريعة في وقت قصير سنقدم لكٍ من خلال مطبخ ثقفني أسرع الأكلات الشهية.

طريقة عمل طاحن لسان عصفور بالكلاوي

المكونات

نصف كيلو لسان عصفور.

نصف كيلو كلاوي.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

أربع فصوص ثوم مفرومة.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة.

ملعقتان كبيرة سمن بلدي أو زبدة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة بهارات سبعة.

طاجن فخار مناسب.

طريقة التحضير

نغسل الكلوي جيداً وتزيل أي قطع دم متعلقة بها ونقطعها حسب الرغبة.

نضع طاسة عميقة على النار ونضيف السمن والبصل والثوم المفرومين.

نضيف الكلوي ونقلهم مع البصل حتى يدبلو ويتغير لونهم إلى ذهبي.

نضيف ربع كوب ماء ونترك الكلوي لمدة عشر دقائق على النار.

نضع طاسة أخرى على النار ونضيف الزيت ولسان العصفور.

نقلبه حتى يحمر لونه ثم نضيفهم على الكلوي وتضيف التوابل والملح.

نضيف معجون الطماطم ونقلبهم جيداً قلبهم وضعهم في الطاجن الفخار.

نصب المحتويات ونضعهم داخل الفرن ونضيف كمية مناسبة من الماء.

نتركهم نصف ساعة حتى ينضج لسان العصفور والكلاب ويقدم ساخن.

طريقة عمل طاجن الفول المدمس بالسجق البلدي

المكونات

طبق فول مدمس أو معلب.

ربع كيلو سجق بلدي.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

بصلة صغيرة مفرومة.

حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

طاخن فخار.

طريقة التحضير