اسرار افضل طريقة لعمل المحشى المصرى بكل اصنافة بخلطة وتتبيلة سرية رهيبة السر عندنا

المحشى من الاكلات التي عليها إقبال كبير ويفضلها الكثير. وتعتبر أنواع المحشى المصري من أفضل الأكلات المصرية والشهية لما يتميز به من مذاق وطعم. وهوغني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة والضرورية للإنسان في جميع المراحل العمرية. ويعتبر المحشي من الأكلات العربية المشهورة في الوطن العربي. ونبين فى الخطوات التالية افضل طرق عمل المحشى مع الخلطة والتتبيلة السرية والجديدة. طريقة عمل المحشى المصرى اللذيذ بطريقة مميزة طريقة عمل المحشى المصرى اللذيذ بطريقة مميزة هناك بعض المكونات اللازمة لعمل المحشى والخلطة الخاصة بة سوف نزكرها فى الخطوات التالية مكونات اصناف المحشى مكونات اصناف المحشى وهى حسب الرغبة فى الاصناف التى نرغب فى حشوها وعملها والكمية المناسبة حسب الحاجة كيلو من الباذنجان السرح .

كذلك نصف كيلو من الفلفل الخاص بالحشى.

ثم نصف كيلو من الكوسة.

ايضا نصف كيلو من ورق العنب.

حبة وسط من الملفوف الكرنب. طريقة عمل خلطة المحشى طريقة عمل خلطة المحشى لعمل خلطة المحشى يجب توفر بعض المكونات الهامة والتى تعطى للمحشى مذاق وطعم رائع وهى المكونات والمقادير نحتاج الى بصلتان مقطعة قطع ناعمة او مفرومه.

كذلك كيلو ونصف من الطماطم المفرومه.

ثم اثنين كيلو من الأرز المصري النقى.

مقدارثلاث ارباع كيلو من اللحم المفروم حسب الرغبة.

ايضا ربطة من البقدونس مفرومة.

مع ربطة من الشبت مفرومه مقدار ربطه.

ثم ربطة صغيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ايضا ملعقة ونصف كبيرة فلفل أسود.

ثلاث مكعبات مرقة دجاج.

مع نصف ملعقة قرفة .

كذلك ملعقتان من البهارات المشكلة.

مقدار مناسب من الملح ملعقة كبيرة.

اربع قرون فلفل من الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر شرائح صغيرة.

خمس معالق من معجون الطماطم.

راس من الثوم المهروس.

اربع معالق كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث معالق من السمن. المكونات والمقادير طريقة تحضير وتجهيز خلطة المحشى الرهيبة يتم تقطيع كلا من البقدونس والشبت والكزبرة و تقطيعها قطع صغيرة وناعمة.

نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونضع فيه الزيت السمن والزبدة ثم البصل والثوم حتى يصفر لونهما.

نضع الطماطم ونقلب جيدا ثم معجون الطماطم والملح والبهارات والقرفة والفلفل الأسود والملح ومرق الدجاج.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس وتتماسك.احضار وعاء آخر يوضع على النار ثم نقوم بتقسيم الخلطه السابقه الى نصفين.

نضع نصف الكمية فيه ونضع عليها اللحم المفروم ونقلبه لمدة عشر دقائق حتى يقارب من النضج.

نضع الأرز بعد غسله جيدا فى النصف الاخر من الخلطه الجاهزه بالصلصة على نار هادئة ونقلبه جيدا خمس دقائق.

بعد ذلك نضع البقدونس والشبت والكزبرة بعد فرمها وشرائح الفلفل عليه ونقلب جيدا حتى تتجانس.

نقوم بخلط اللحم المفروم على خلطة الارز ونقلبه جيدا حتى تتجانس المكونات وتتماسك. يمكن الاستغناء عن اللحمة المفرومة حسب الرغبة. طريقة تحضير وتجهيز خلطة المحشى الرهيبة طريقة حشو اصناف المحشى فصل رأس الكرنب عن الأوراق ثم سلقه فى ماء على النار بعد غليان الماء. يوضع ورق الكرنب ويقلب حتى يسلق ثلثى سلقة.

كذلك سلق ورق العنب ويتم سلق ورق العنب والكرنب كل صنف لوحدة. تكوير الفلفل والباذنجان والكوسة.

بعد ذلك يتم حشو الكوسة والبازنجان والفلفل ووضعهم فى قدر ثم حشو ورق العنب والكرنب ووضعهم فى قدر اخر.

نحضر وعاء كبير ونضع بة كمية مناسبة من الماء أو مرق اللحم اوالدجاج تكفى لتسقيه المحشى فى كل قدر.

ثم نضع مكعبات مرق الدجاج فيها مع بعض الملح الخفيف والفلفل الأسود حسب الرغبة وتترك حتى تغلى.

وضع كل قدر من المحشى على النار ووضع التسقية الكافية علية حتى تغطى المحشى فى القدر.

يترك القدر على نار متوسطة لمدة من ثلاثين دقيقة الى اربعين دقيةحتى ينضج المحشى.

يتم رفع القدر من على النار ثم يقدم المحشى بجانب اللحم او الدجاج مع السلطات.

يرجى المتابعة منكم وترك تعليقاتكم الرائعة مع ابداء ارائكم و رغباتكم فى الوصفات التي ترغبون فيها طريقة حشو اصناف المحشى الوسوم

المحشى من الاكلات التي عليها إقبال كبير ويفضلها الكثير. وتعتبر أنواع المحشى المصري من أفضل الأكلات المصرية والشهية لما يتميز به من مذاق وطعم. وهوغني بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة والضرورية للإنسان في جميع المراحل العمرية. ويعتبر المحشي من الأكلات العربية المشهورة في الوطن العربي. ونبين فى الخطوات التالية افضل طرق عمل المحشى مع الخلطة والتتبيلة السرية والجديدة. طريقة عمل المحشى المصرى اللذيذ بطريقة مميزة طريقة عمل المحشى المصرى اللذيذ بطريقة مميزة هناك بعض المكونات اللازمة لعمل المحشى والخلطة الخاصة بة سوف نزكرها فى الخطوات التالية مكونات اصناف المحشى مكونات اصناف المحشى وهى حسب الرغبة فى الاصناف التى نرغب فى حشوها وعملها والكمية المناسبة حسب الحاجة كيلو من الباذنجان السرح .

كذلك نصف كيلو من الفلفل الخاص بالحشى.

ثم نصف كيلو من الكوسة.

ايضا نصف كيلو من ورق العنب.

حبة وسط من الملفوف الكرنب. طريقة عمل خلطة المحشى طريقة عمل خلطة المحشى لعمل خلطة المحشى يجب توفر بعض المكونات الهامة والتى تعطى للمحشى مذاق وطعم رائع وهى المكونات والمقادير نحتاج الى بصلتان مقطعة قطع ناعمة او مفرومه.

كذلك كيلو ونصف من الطماطم المفرومه.

ثم اثنين كيلو من الأرز المصري النقى.

مقدارثلاث ارباع كيلو من اللحم المفروم حسب الرغبة.

ايضا ربطة من البقدونس مفرومة.

مع ربطة من الشبت مفرومه مقدار ربطه.

ثم ربطة صغيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ايضا ملعقة ونصف كبيرة فلفل أسود.

ثلاث مكعبات مرقة دجاج.

مع نصف ملعقة قرفة .

كذلك ملعقتان من البهارات المشكلة.

مقدار مناسب من الملح ملعقة كبيرة.

اربع قرون فلفل من الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر شرائح صغيرة.

خمس معالق من معجون الطماطم.

راس من الثوم المهروس.

اربع معالق كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث معالق من السمن. المكونات والمقادير طريقة تحضير وتجهيز خلطة المحشى الرهيبة يتم تقطيع كلا من البقدونس والشبت والكزبرة و تقطيعها قطع صغيرة وناعمة.

نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونضع فيه الزيت السمن والزبدة ثم البصل والثوم حتى يصفر لونهما.

نضع الطماطم ونقلب جيدا ثم معجون الطماطم والملح والبهارات والقرفة والفلفل الأسود والملح ومرق الدجاج.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس وتتماسك.احضار وعاء آخر يوضع على النار ثم نقوم بتقسيم الخلطه السابقه الى نصفين.

نضع نصف الكمية فيه ونضع عليها اللحم المفروم ونقلبه لمدة عشر دقائق حتى يقارب من النضج.

نضع الأرز بعد غسله جيدا فى النصف الاخر من الخلطه الجاهزه بالصلصة على نار هادئة ونقلبه جيدا خمس دقائق.

بعد ذلك نضع البقدونس والشبت والكزبرة بعد فرمها وشرائح الفلفل عليه ونقلب جيدا حتى تتجانس.

نقوم بخلط اللحم المفروم على خلطة الارز ونقلبه جيدا حتى تتجانس المكونات وتتماسك. يمكن الاستغناء عن اللحمة المفرومة حسب الرغبة. طريقة تحضير وتجهيز خلطة المحشى الرهيبة طريقة حشو اصناف المحشى فصل رأس الكرنب عن الأوراق ثم سلقه فى ماء على النار بعد غليان الماء. يوضع ورق الكرنب ويقلب حتى يسلق ثلثى سلقة.

كذلك سلق ورق العنب ويتم سلق ورق العنب والكرنب كل صنف لوحدة. تكوير الفلفل والباذنجان والكوسة.

بعد ذلك يتم حشو الكوسة والبازنجان والفلفل ووضعهم فى قدر ثم حشو ورق العنب والكرنب ووضعهم فى قدر اخر.

نحضر وعاء كبير ونضع بة كمية مناسبة من الماء أو مرق اللحم اوالدجاج تكفى لتسقيه المحشى فى كل قدر.

ثم نضع مكعبات مرق الدجاج فيها مع بعض الملح الخفيف والفلفل الأسود حسب الرغبة وتترك حتى تغلى.

وضع كل قدر من المحشى على النار ووضع التسقية الكافية علية حتى تغطى المحشى فى القدر.

يترك القدر على نار متوسطة لمدة من ثلاثين دقيقة الى اربعين دقيةحتى ينضج المحشى.

يتم رفع القدر من على النار ثم يقدم المحشى بجانب اللحم او الدجاج مع السلطات.

يرجى المتابعة منكم وترك تعليقاتكم الرائعة مع ابداء ارائكم و رغباتكم فى الوصفات التي ترغبون فيها طريقة حشو اصناف المحشى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار افضل طريقة لعمل المحشى المصرى بكل اصنافة بخلطة وتتبيلة سرية رهيبة السر عندنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.