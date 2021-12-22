أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك الكريم كراميل اللذيذ طعم في منتهى الروعة بمكونات من المنزل خلال 3 دقائق، نقدم لكم اليوم وصفة مختلفة يعشقها كل من يتناولها في المطاعم العربية والغربية، وصفة بسيطة يمكنك تحضيرها بمكونات من المنزل خلال دقائق معدودة، أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك الكريم كراميل اللذيذ بمكونات من المنزل خلال 3 دقائق.

أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك الكريم كراميل

تتكون الوصفة من المكونات التالية و يجب أن تكون بدرجة حرارة الغرفة :

كوب إلا ربع سكر بمقدار 130 جرام.

3 بيض.

ثلث كوب سكر بمقدار 75 جرام.

2 مغلف فانيليا.

كوب إلا ربع جبن كريمي بمقدار 175 جرام.

1 وربع كوب حليب بمقدار 300 مل.

لتجضير الكيك نحتاج إلى المكونات التالية :

3 بيض.

ربع كوب سكر بمقدار 50 جرام.

فانيليا.نصف كوب دقيق بمقدار 65 جرام.

1 ملعقة كبيرة كاكاو بمقدار 10 جرام.

ربع كوب زبدة ذائبة بمقدار 50 جرام.

طريقة التحضير

نحضر مقلاة مناسبة ونضع السكر ونوزعه ليكون طبقة متساوية وعلى نار متوسطة مع تحريك المقلاة قليلاً حتى يتم كرملة السكر، وبعد ذلك نحرك بالملعقة حتى يختفي السكر تماماً وعند الوصول إلى اللون الذهبي نطفئ النار، ثم نأخذ قالب مقاس 20 ونسكب الكراميل مباشرة قبل أن يبرد ونوزعه في القالب بشكل متساوي ونتركه جانباً، وفي وعاء مناسب نضف البيض والفانيليا مع إضافة السكر ثم نخلط بالمضرب اليدوي إلى أن يمتزج الخليط، وبعد ذلك نضيف الجبن الكريمي ونتابع الخلط حتى يصبح بدون تكتلات مع إضافة الحليب، ونحرك قليلاً حتى يصبح متجانس وبعد ذلك نصفي هذا الخليط ونسكبه على الكراميل ثم نتركه جانباً.

لتحضير خليط الكيك نضف البيض إلى وعاء مع السكر والفانيليا ونخفق بالمضرب الكهربائي مدة 6 دقائق، إلى أن نحصل على خليط كريمي ويتضاعف حجمه ثم نغربل الدقيق والكاكاو ونضيفهم الى الخليط، ثم نقلب بلطف لنحافظ على الهواء داخل خليط الكيك وبعدها نضيف الزبدة المذابة ونحرك حتى تختفي فقط، وبعد ذلك نسكب خليط الكيك في القالب ونضع القالب في صينية أكبر حجماً، ثم نسكب ماء مغلي في الصينية بارتفاع 1 سم نخبزها على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 45-50 دقيقة، ثم نضع القالب على شبكة تبريد ونتركه ليبرد بحرارة الغرفة ثم ندخله الثلاجة 3 ساعات أو ليلة كاملة، وبعد ذلك نحرر أطراف الحلى بالسكين ونقلبه في وعاء ثم نقطعه مثلثات، وتصبح وصفة أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك الكريم كراميل اللذيذ بمكونات من المنزل جاهزة للتقديم.