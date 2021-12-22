أقوى وصفة طبيعية لتبدين أصغر 10 سنوات من عمرك بوتوكس طبيعي من المنزل لعلاج التجاعيد، كريم القرنفل المضاد للشيخوخة يعالج التجاعيد ويشد الجلد المترهل والتحضير هذا الكريم نحتاج إلى القرنفل، فهو يشد الجلد ويمنع ظهور التجاعيد ونحتاج إلى زيت فيتامين ه فهو يقلل من التجاعيد ويحسن ملمس البشرة، أقوى وصفة طبيعية لتبدين أصغر 10 سنوات من عمرك بوتوكس طبيعي من المنزل لعلاج التجاعيد.

أقوى وصفة طبيعية لتبدين أصغر 10 سنوات

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

1 ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل.

كوب ماء + كوب ماء .

1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

بضع قطرات من زيت فيتامين ه.

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

تحضير وصفة بوتوكس طبيعي من المنزل

نضع مسحوق القرنفل في إناء مناسب مع إضافة كوب من الماء ونحرك قليلاً ثم نرفع الإناء على النار وندع المكونات تغلى لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نترك المزيج حتى يبرد تماماً ثم بإستخدام مصفاة أو قطعة قماش خفيفة نقوم بتصفية المزيج، للحصول على خلاصة قرنفل نقية بدون شوائب ونضع المحلول الناتج في وعاء ونضيف إليه بعد ذلك النشا ونخلط جيداً حتى تذوب النشا، ثم نسكب المزيج مرة أخرى في إناء ونضعه على نار هادئة مع تحريكها باستمرار، إلى أن يصبح المزيج بقوام كريمي وبعدها نطفئ النار ونسكبه في وعاء ونتركه جانباً.

ومن جانب آخر نضع بذور الكتان مع الماء في قدر ونحركهم ثم نرفعهم على النار حتى تغلي لمدة 5 دقائق، أو نحصل على قوام لزج ثم نضع هذا المزيج يبرد وبعد ذلك نصفيه بقطعة قماش، لنستخرج هلام بذور الكتان ثم نضف هذا الهلام إلى كريم القرنفل ونخلط جيداً حتى يتجانس الخليط، ثم نضيف زيت فيتامين ه و جل الصبار ثم نحرك وبعدها يكون الكريم جاهز للاستخدام.

أفضل طريقة لعلاج التجاعيد

ضع الكريم على وجه ورقبة نظيفين وضعيه على مناطق التجاعيد مثل العينين والفم أيضاً، ثم قم بتدليكه حتى يتشرب في الجلد واترك الكريم على بشرتك طوال الليل ثم اغسله بالماء البارد، ستلاحظين تقلص التجاعيد بعد الإستخدام الأول وشد البشرة ونعومتها، هذا الكريم يمكنك إستخدامه يومياً للحصول على أفضل النتائج، هذا وقد قدمنا لكم أقوى وصفة طبيعية لتبدين أصغر 10 سنوات بوتوكس طبيعي من المنزل لعلاج التجاعيد.