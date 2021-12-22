بالتتبيلة السرية أعملي الكفتة المشوية على طريقة الحاتي بطعم أول مرة تدوقيه ومن غير ما تفك منك

تعد الكفتة من ألذ المأكولات والتي يعشقها جميع الناس الكبار والصغار فهي تتميز بمذاق لذيذ وشهي جدا وعادة تقوم الأمهات بعمل الكفتة لأن معظم الأطفال لا يرغبون في تناول اللحمة كثيرا، وتوجد طرق كثيرة ومختلفة لعمل الكفتة فمنها المشوية في الفرن أو علي الفحم أو علي البوتجاز ومنها المقلية ومن الممكن أن يتم عمل الكفتة ونقوم بتناولها في سندويتشات وهذا من أكثر ما يفضله كل الأشخاص ومن طرق الكفتة أيضا أن يتم وضعها في صوص الطماطم، وتوجد أنواع متعددة جدا للكفتة ومن أمثلتها هي كفتة الحاتي وكفتة الأرز وكفتة الفريك وغير ذلك فكلا منهم لها طعم ومذاق مميز عن الوصفة الآخري.

فالكفتة دائما لها رائحة جميلة جدا تجذب إليها جميع الأشخاص وخاصة عندما نقوم بشويها علي الفحم ولكن من ألذ وأجمل أنواع الكفتة هي كفتة الحاتي، حيث أن طريقة تحضيرها في المنزل لا تتطلب إلي وقت كثير ولا تحتاج جهد فهي من أسهل وأسرع الأكلات فعادة يتم تقديم طبق من المكرونة والسلطة والبطاطس المقلية والخبز بجانب كفتة الحاتي.

كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثلاث فصوص من الثوم.

كمية من البقدونس المفروم.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

قومي بتحضير طبق عميق ونضع به كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إلي اللحمة حبتان كبيرتان من البصل بشرط أن يكون مبشور ونضع ثلاث فصوص من الثوم المبشور أيضا ونضيف كمية مناسبة من البقدونس المفروم وكوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

ثم قومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة وجوزة الطيب ونضيف ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

وبعد ذلك يتم خلط أو عجن كل المكونات مع بعضها جيدا حتي يتم تماسكهم ولا نقوم بعجنها لمدة طويلة ثم يتم وضعها في الثلاجه لمدة ساعتين علي الأقل.

ثم قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم تجهيز صينية مناسبة ونقوم بتصبيع الكفتة علي شكل أصابع حجمها مناسب، وبعد الإنتهاء يتم وضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة لكي يتم تسوية الكفتة ثم قومي بإخراجها من الفرن وممكن أن نضيف إليها قطع من الفحم المتوهج وقومي بتغطيتها ونتركها عشر دقائق ثم نضعها في طبق ويتم تقديمها.

مكونات كفتة الحاتيطريقة عمل كفتة الحاتي