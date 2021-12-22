كيكة الطاسة بالتفاح سريعه التحضير الذ وجبات الشتاء في 5 دقائق فقط بأقل المكونات

كيكة الطاسة بالتفاح سريعه التحضير الذ وجبات الشتاء ننشر لكم اليوم خطوات وطريقة عمل كيكة التفاح في الطاسة وهي من ألذ أنواع الكيكات لأن إضافة التفاح إلى الكيكة يزيد من لذتها ويحبها الأطفال بشكل أكبر وبوجه عام فإن الكيكة من الأكلات المفضلة لدى الأطفال والكبار حيث أنها خفيفة على المعدة وتسهل عملية الهضم وتعالج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي لاحتوائها في مكوناتها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والتي يحتاجها بشكل دوري ولن تستغرق منك طريقة عمل هذه الكيكة وقت كبير. مكونات طريقة عمل كيكة التفاح في الطاسة كوبان من الدقيق الأبيض.

2 كوب من التفاح المبشور والمطحون.

كوب واحد من زيت القلي (أي نوع من زيوت الطعام).

حليب طازج وسائل.

كوب واحد من السكر الأبيض.

سكر بودرة خاص بوجه الكيكة.

ثلاث بيضات.

باكو فانيلا وباكو بيكنج باودر.

رشة مح. خطوات عمل الكيكة باستخدام الخلاط الكهربائي ضعي كوب السكر والزيت والحليب السائل وقلبيهم مع بعضهم البعض بعد الخفق.

بعد ذلك أضيفي البيض إلى المكونات واخفقيها مع الخليط جيدًا حتى يصبحوا مزيج واحد متجانس.

أضيفي باكو الفانيلا على الخليط وأخفقيه مع كل المكونات السابقة حتى تصبح كل المكونات خليط واحد.

جهزي التفاح الذي ستستخدمينه في الكيك ثم قومي ببشره جيدًا وضعي على التفاح المبشور رشة القرفة وقلبيها معه وضعيه في طبق حتى يحين وقت استعماله في الطريقة.

أحضري بولة كبيرة أو علبة زجاجية كبيرة ومناسبة وقومي بوضع البيكنج باودر ورشة الملح والدقيق الأبيض داخل البولة وقلبيهم معًا ثم ابدأي في وضعه على الخليط الذي قمت بتحضيره أعلاه.

ثم جهزي صينية الفرن التي ستقومي بوضع الكيك بداخلها، ادهني الصينية بالسمنة أو الزبدة بحيث لا تلتصق العجينة بها داخل الفرن أثناء نضجها.

بعد ذلك قومي بصب العجينة داخل البولة أو الوعاء وساوي سطحها جيدًا حتى يتم نضجها كاملة وأشعلي الفرن على درجة حرارة مناسبة 180 درجة مئوية.

قبل وضع الصينية داخل الفرن قومي برش بشور التفاح على سطح الصينية ثم أدخليها إلى الفرن وقومي بإغلاق باب الفرن لمدة حوالي 15 دقيقة وبعد إخراجها قومي بوضع سكر البودرة عليها وابدأي في تناولها أنت وأطفالك. مكونات طريقة عمل كيكة التفاح في الطاسةخطوات عمل الكيكة الوسوم

كيكة الطاسة بالتفاح سريعه التحضير الذ وجبات الشتاء ننشر لكم اليوم خطوات وطريقة عمل كيكة التفاح في الطاسة وهي من ألذ أنواع الكيكات لأن إضافة التفاح إلى الكيكة يزيد من لذتها ويحبها الأطفال بشكل أكبر وبوجه عام فإن الكيكة من الأكلات المفضلة لدى الأطفال والكبار حيث أنها خفيفة على المعدة وتسهل عملية الهضم وتعالج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي لاحتوائها في مكوناتها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والتي يحتاجها بشكل دوري ولن تستغرق منك طريقة عمل هذه الكيكة وقت كبير. مكونات طريقة عمل كيكة التفاح في الطاسة كوبان من الدقيق الأبيض.

2 كوب من التفاح المبشور والمطحون.

كوب واحد من زيت القلي (أي نوع من زيوت الطعام).

حليب طازج وسائل.

كوب واحد من السكر الأبيض.

سكر بودرة خاص بوجه الكيكة.

ثلاث بيضات.

باكو فانيلا وباكو بيكنج باودر.

رشة مح. خطوات عمل الكيكة باستخدام الخلاط الكهربائي ضعي كوب السكر والزيت والحليب السائل وقلبيهم مع بعضهم البعض بعد الخفق.

بعد ذلك أضيفي البيض إلى المكونات واخفقيها مع الخليط جيدًا حتى يصبحوا مزيج واحد متجانس.

أضيفي باكو الفانيلا على الخليط وأخفقيه مع كل المكونات السابقة حتى تصبح كل المكونات خليط واحد.

جهزي التفاح الذي ستستخدمينه في الكيك ثم قومي ببشره جيدًا وضعي على التفاح المبشور رشة القرفة وقلبيها معه وضعيه في طبق حتى يحين وقت استعماله في الطريقة.

أحضري بولة كبيرة أو علبة زجاجية كبيرة ومناسبة وقومي بوضع البيكنج باودر ورشة الملح والدقيق الأبيض داخل البولة وقلبيهم معًا ثم ابدأي في وضعه على الخليط الذي قمت بتحضيره أعلاه.

ثم جهزي صينية الفرن التي ستقومي بوضع الكيك بداخلها، ادهني الصينية بالسمنة أو الزبدة بحيث لا تلتصق العجينة بها داخل الفرن أثناء نضجها.

بعد ذلك قومي بصب العجينة داخل البولة أو الوعاء وساوي سطحها جيدًا حتى يتم نضجها كاملة وأشعلي الفرن على درجة حرارة مناسبة 180 درجة مئوية.

قبل وضع الصينية داخل الفرن قومي برش بشور التفاح على سطح الصينية ثم أدخليها إلى الفرن وقومي بإغلاق باب الفرن لمدة حوالي 15 دقيقة وبعد إخراجها قومي بوضع سكر البودرة عليها وابدأي في تناولها أنت وأطفالك. مكونات طريقة عمل كيكة التفاح في الطاسةخطوات عمل الكيكة

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