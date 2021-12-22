بقوام كثيف طريقة عمل مشروب السحلب الساخن بمكونات سهلة وطعم ومذاق لذيذ

يعتبر مشروب السحلب من أكثر المشروبات التي يقبل على تناولها العديد من الناس في فصل الشتاء، لأنها تعمل علي تدفئة الجسم بشكل سريع، ومن المعروف عادة أن في فصل الشتاء نجد عدد كبير من الناس يلجأون إلي إستخدام بعض الأساليب والإستخدامات التي تعمل علي تدفئة الجسم مثل لجوئهم لبعض أنواع المأكولات والمشروبات، حيث تعتبر من المشروبات الشهيرة والتي يكثر تناولها في فصل الشتاء هي الكاكاو و السحلب وغيرها من المشروبات الأخري، ويعتبر مشروب السحلب هو الشهير والأساسي في هذا الفصل الشقيع ويعتبر هذا المشروب هو مشروب الطاقة الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها، ونجد أن العديد من السيدات يحاولون بعمل مشروب السحلب في المنزل علي نفس الطريقة التي تقوم بتناولها في بعض الكافيهات التي يقومون بتقديمها بأغلي الأسعار ولكنهم لا يستيطعون عمله بنفس هذه الطريقة في المنزل. طريقة عمل مشروب السحلب طريقة عمل مشروب السحلب المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

كمية من السكر علي حسب رغبتك.

كمية من المكسرات.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

كوب صغير من الماء. طريقة التحضير أحضري أولا طبق متوسط الحجم وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وقومي بتقليب الحليب مع النشا جيدا.

بعد تقليب الحليب البودرة مع النشا جيدا قومي بإضافة المكسرات التي ترغبين بها وقومي بتقليبها جيدا مع النشا والحليب.

ثم أحضري إناء متوسط الحجم ويناسب كوب واحد من الماء، بعد ذلك قومي بملئ الكوب الذي ترغبين بتناول مشروب السحلب به بالماء ثم ضيفي إليها ملعقتان كبيرتان من بودرة السحلب التي قومنا بعملها.

بعد إضافة بودرة السحلب مع الماء في الإناء ضيفي إليهما كمية من السكر على حسب رغبتك وعليكي بتقليب جميع هذه المكونات جيدا حتى تتمكني من ذوبان السكر في هذا الخليط، ثم ضعي هذا الإناء على نار متوسطة الحرارة وعليكي بالتقليب المستمر حتي تتمكني من الحصول على قوام كثيف.

بعد الحصول على هذا القوام قومي بتفريغ هذا المشروب في الكوب مع إضافة بعد المسكرات أو الفاكهة على حسب الرغبة ويصبح بذلك جاهز هذا المشروب لتقديمه و تناوله. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر مشروب السحلب من أكثر المشروبات التي يقبل على تناولها العديد من الناس في فصل الشتاء، لأنها تعمل علي تدفئة الجسم بشكل سريع، ومن المعروف عادة أن في فصل الشتاء نجد عدد كبير من الناس يلجأون إلي إستخدام بعض الأساليب والإستخدامات التي تعمل علي تدفئة الجسم مثل لجوئهم لبعض أنواع المأكولات والمشروبات، حيث تعتبر من المشروبات الشهيرة والتي يكثر تناولها في فصل الشتاء هي الكاكاو و السحلب وغيرها من المشروبات الأخري، ويعتبر مشروب السحلب هو الشهير والأساسي في هذا الفصل الشقيع ويعتبر هذا المشروب هو مشروب الطاقة الذي يمد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها، ونجد أن العديد من السيدات يحاولون بعمل مشروب السحلب في المنزل علي نفس الطريقة التي تقوم بتناولها في بعض الكافيهات التي يقومون بتقديمها بأغلي الأسعار ولكنهم لا يستيطعون عمله بنفس هذه الطريقة في المنزل. طريقة عمل مشروب السحلب طريقة عمل مشروب السحلب المكونات ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

كمية من السكر علي حسب رغبتك.

كمية من المكسرات.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

كوب صغير من الماء. طريقة التحضير أحضري أولا طبق متوسط الحجم وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وقومي بتقليب الحليب مع النشا جيدا.

بعد تقليب الحليب البودرة مع النشا جيدا قومي بإضافة المكسرات التي ترغبين بها وقومي بتقليبها جيدا مع النشا والحليب.

ثم أحضري إناء متوسط الحجم ويناسب كوب واحد من الماء، بعد ذلك قومي بملئ الكوب الذي ترغبين بتناول مشروب السحلب به بالماء ثم ضيفي إليها ملعقتان كبيرتان من بودرة السحلب التي قومنا بعملها.

بعد إضافة بودرة السحلب مع الماء في الإناء ضيفي إليهما كمية من السكر على حسب رغبتك وعليكي بتقليب جميع هذه المكونات جيدا حتى تتمكني من ذوبان السكر في هذا الخليط، ثم ضعي هذا الإناء على نار متوسطة الحرارة وعليكي بالتقليب المستمر حتي تتمكني من الحصول على قوام كثيف.

بعد الحصول على هذا القوام قومي بتفريغ هذا المشروب في الكوب مع إضافة بعد المسكرات أو الفاكهة على حسب الرغبة ويصبح بذلك جاهز هذا المشروب لتقديمه و تناوله. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقوام كثيف طريقة عمل مشروب السحلب الساخن بمكونات سهلة وطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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