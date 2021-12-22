أسرار تدميس الفول الجاهز طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بخلطة وطعم لذيذ

يعتبر الفول من البقوليات الهامة التي لايمكننا الإستغناء عنها في حياتنا لأنه غني بالبروتينات اللازمة للجسم، ومن المعروف عادة أن البقوليات غالبا تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاجها الجسم مثل الفول والعدس وغيره من أنواع البقوليات الأخرى، حيث يعتبر من البقوليات التي يقبل علي تناولها العديد من الناس هو الفول، يمكن تناوله في العديد من الوجبات على مدار اليوم، حيث نجد البعض من الناس يقومون بتناوله في وجبات الإفطار، والبعض الأخر من الناس يقومون بتناوله في وجبات الغذاء وكذلك في العشاء مع بعض المقبلات الإضافية الأخرى مثل البطاطس أو الفلفل المقلي أو الجبنة لتضيف إليه الطعم اللذيذ والجذاب. طريقة عمل الفول المدمس طريقة عمل الفول المدمس المكونات كيلو واحد من فقط من الفول.

كمية من الماء تناسب كيلو الفول.

ملعقتان إثنتان كبيرتان فقط من الكمون.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من الملح الناعم.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الليمون متوسطة الحجم. طريقة التحضير أحضري إناء كبير وضعي به كيلو من الفول وقومي بغسله جيدا بالماء ثم أنقعي الفول في هذا الماء بعد غسله لمدة ليلة كاملة.

في بداية اليوم التالي أحضري قدر كبير وعميق وضعي به كيلو من الفول المنقوع ثم ضيفي إليه كمية من الماء حتى أن تغمر كمية الفول.

بعد ذلك قومي ببشر ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم وقومي بوضعها على الفول وضيفي إليهما بعض التوابل وهي ملعقتان كبيرتان من الكمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الناعم مع ثلاث حبات من الليمون مقطع إلى شرائح وقومي بتقليبهم جيدا في الفول.

بعد الإنتهاء من وضع كمية التوابل التي قومنا بوضعها ضعي قدر الفول على نار متوسطة الحرارة واتركيها حتي يتم نضج الفول جيدا، مع مراعاة ضرورة الإلتزام والتقليب المستمر أثناء نضج الفول وتزويده بالماء عند الحاجة بعد مرور وقت كافي لنضجه قومي برفعه من على النار وأحضري طبق تقديم وقومي بوضع كمية من الفول المدمس الذي قومنا بتحضيره مع إضافة كمية من الزيت عليه على حسب رغبتك وبذلك يصبح جاهز لتناوله بطعم جميل مع بعض المقبلات الأخرى التي ترغبين بتناولها معه. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الفول من البقوليات الهامة التي لايمكننا الإستغناء عنها في حياتنا لأنه غني بالبروتينات اللازمة للجسم، ومن المعروف عادة أن البقوليات غالبا تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاجها الجسم مثل الفول والعدس وغيره من أنواع البقوليات الأخرى، حيث يعتبر من البقوليات التي يقبل علي تناولها العديد من الناس هو الفول، يمكن تناوله في العديد من الوجبات على مدار اليوم، حيث نجد البعض من الناس يقومون بتناوله في وجبات الإفطار، والبعض الأخر من الناس يقومون بتناوله في وجبات الغذاء وكذلك في العشاء مع بعض المقبلات الإضافية الأخرى مثل البطاطس أو الفلفل المقلي أو الجبنة لتضيف إليه الطعم اللذيذ والجذاب. طريقة عمل الفول المدمس طريقة عمل الفول المدمس المكونات كيلو واحد من فقط من الفول.

كمية من الماء تناسب كيلو الفول.

ملعقتان إثنتان كبيرتان فقط من الكمون.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من الملح الناعم.

ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم.

ثلاث حبات من الليمون متوسطة الحجم. طريقة التحضير أحضري إناء كبير وضعي به كيلو من الفول وقومي بغسله جيدا بالماء ثم أنقعي الفول في هذا الماء بعد غسله لمدة ليلة كاملة.

في بداية اليوم التالي أحضري قدر كبير وعميق وضعي به كيلو من الفول المنقوع ثم ضيفي إليه كمية من الماء حتى أن تغمر كمية الفول.

بعد ذلك قومي ببشر ثلاث حبات من الطماطم متوسطة الحجم وقومي بوضعها على الفول وضيفي إليهما بعض التوابل وهي ملعقتان كبيرتان من الكمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من الملح الناعم مع ثلاث حبات من الليمون مقطع إلى شرائح وقومي بتقليبهم جيدا في الفول.

بعد الإنتهاء من وضع كمية التوابل التي قومنا بوضعها ضعي قدر الفول على نار متوسطة الحرارة واتركيها حتي يتم نضج الفول جيدا، مع مراعاة ضرورة الإلتزام والتقليب المستمر أثناء نضج الفول وتزويده بالماء عند الحاجة بعد مرور وقت كافي لنضجه قومي برفعه من على النار وأحضري طبق تقديم وقومي بوضع كمية من الفول المدمس الذي قومنا بتحضيره مع إضافة كمية من الزيت عليه على حسب رغبتك وبذلك يصبح جاهز لتناوله بطعم جميل مع بعض المقبلات الأخرى التي ترغبين بتناولها معه. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تدميس الفول الجاهز طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بخلطة وطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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