طريقة عمل الجبنة الكوبايات في المنزل بطعم سايح ولذيذ وسر قوامها الثقيل زي الجاهز

الكثير منا يحب تناول الجبنة الكوبايات لأنها تتميز بطعمها اللذيذ خاصة إذا تم وضعها على عيش توست مع شرائح من الخيار والزيتون، وهذه الجبنة تحتوي على قيمة غذائية عالية تجعلها هامة لصحة الجسم بسبب وجود نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن بها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها في البيت بكل سهولة بدلا من شرائها من المحلات فتابعونا. طريقة عمل الجبنة الكوبايات طريقة عمل الجبنة الكوبايات المكونات: كوب زيت.

كوب حليب بودرة.

كوب ماء.

3 قطع جبنة مثلثات.

2 صفار بيض.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي نضع الماء مع الزيت ونخفق المكونات عدة دقائق ثم يضاف صفار البيض مع قطرات من عصير الليمون. نخفق المكونات حتى تتجانس ثم يضاف الجبنة المثلثات والحليب البودرة ونستمر في خفق المكونات لحين الحصول على قوام شبه متماسك. يمكن أن نقوم بوضع الحليب البودرة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق للحصول على القوام الكريمي المطلوب. والآن أصبحت الجبنة الكوبايات جاهزة قومي بوضعها في برطمان معقم وجاف وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل الجبنة الكريمي طريقة عمل الجبنة الكريمي المكونات: لتر حليب.

نصف كوب خل.

2 قطعة جبنة مثلثات.

ملعقة ملح.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الحليب مع الملح ثم يرفع على النار نقلب المكونات حتى يذوب الملح تماما وعندما يبدأ الحليب في الغليان. نضيف الخل وسوف تلاحظي أن الحليب فصل وأصبح عبارة عن شرش وجبنة يرفع من النار ويصفي اللبن في مصفاة ناعمة. نضع الجبنة في الخلاط الكهربائي ويضاف إليها الجبنة المثلثات والزبدة مع عصير الليمون نخفق المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس. ويمكن أيضا إضافة ملعقة من الزيت للحصول على قوام متماسك بعد ذلك تحفظ الجبنة في عبوة محكمة الغلق داخل الثلاجة. يمكنك أيضا من خلال هذه الطريقة عمل الجبنة بأطعم مختلفة عن طريق وضع ربع كوب من الزيتون أو الجبنة التركي أو البسطرمة. مع المكونات في الخلاط الكهربائي ونخفق المكونات للحصول على القوام المناسب أما إذا أردت استخدام الجبنة في الحلويات. ينصح بعدم وضع الملح من البداية أثناء وضع الحليب على النار والآن أصبح الجبنة جاهزة وأحلى من المحلات. الوسوم

الكثير منا يحب تناول الجبنة الكوبايات لأنها تتميز بطعمها اللذيذ خاصة إذا تم وضعها على عيش توست مع شرائح من الخيار والزيتون، وهذه الجبنة تحتوي على قيمة غذائية عالية تجعلها هامة لصحة الجسم بسبب وجود نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن بها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عملها في البيت بكل سهولة بدلا من شرائها من المحلات فتابعونا. طريقة عمل الجبنة الكوبايات طريقة عمل الجبنة الكوبايات المكونات: كوب زيت.

كوب حليب بودرة.

كوب ماء.

3 قطع جبنة مثلثات.

2 صفار بيض.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي نضع الماء مع الزيت ونخفق المكونات عدة دقائق ثم يضاف صفار البيض مع قطرات من عصير الليمون. نخفق المكونات حتى تتجانس ثم يضاف الجبنة المثلثات والحليب البودرة ونستمر في خفق المكونات لحين الحصول على قوام شبه متماسك. يمكن أن نقوم بوضع الحليب البودرة تدريجيا مع الاستمرار في الخفق للحصول على القوام الكريمي المطلوب. والآن أصبحت الجبنة الكوبايات جاهزة قومي بوضعها في برطمان معقم وجاف وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل الجبنة الكريمي طريقة عمل الجبنة الكريمي المكونات: لتر حليب.

نصف كوب خل.

2 قطعة جبنة مثلثات.

ملعقة ملح.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به الحليب مع الملح ثم يرفع على النار نقلب المكونات حتى يذوب الملح تماما وعندما يبدأ الحليب في الغليان. نضيف الخل وسوف تلاحظي أن الحليب فصل وأصبح عبارة عن شرش وجبنة يرفع من النار ويصفي اللبن في مصفاة ناعمة. نضع الجبنة في الخلاط الكهربائي ويضاف إليها الجبنة المثلثات والزبدة مع عصير الليمون نخفق المكونات جيدا للحصول على مزيج متجانس. ويمكن أيضا إضافة ملعقة من الزيت للحصول على قوام متماسك بعد ذلك تحفظ الجبنة في عبوة محكمة الغلق داخل الثلاجة. يمكنك أيضا من خلال هذه الطريقة عمل الجبنة بأطعم مختلفة عن طريق وضع ربع كوب من الزيتون أو الجبنة التركي أو البسطرمة. مع المكونات في الخلاط الكهربائي ونخفق المكونات للحصول على القوام المناسب أما إذا أردت استخدام الجبنة في الحلويات. ينصح بعدم وضع الملح من البداية أثناء وضع الحليب على النار والآن أصبح الجبنة جاهزة وأحلى من المحلات.

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