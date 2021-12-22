6 حاجات هتساعدك تحافظي على نشاطك طول اليوم من غير ما تشربي قهوة

شرب القهوة وشراء المكملات الغذائية لاكتساب طاقة اكتر مش دايما بتديكي النتيجة اللي انتي متوقعاها انك تفضلي نشيطة طول اليوم ، والافضل انك تحافظي على نشاطك بالطرق الطبيعية ، وفي كتير من الطرق الصحية اللي هتساعدك على تحفيز نفسك لما تحسي بالارهاق والتعب ، حتى اصغر التغييرات في روتينك اليومي ممكن انها تعمل فرق كبير في حياتك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طرق صحية للحفاظ على نشاطك وعلى مستويات الطاقة عندك مرتفعة طول اليوم.

طرق صحية للحفاظ على نشاطك:

1- خدي قيلولة صغيرة:

كتير من الاشخاص عندهم قيلولة الطاقة او القيلولة الصغيرة مفيدة في تحسين اليقظة والاداء ، القيلولة القصيرة اللي مدتها من 20 – 30 دقيقة في فترة بعد الضهر ممكن انها تساعد على اعادة شحن الجسم ، ولو عايزة مدة قيلولة دقيقة ، اظبطي المنبة عندك على قيلولة لمدة 26 دقيقة بس هتكون مثالية جدا للحصول على افضل الفوايد.

ومهما كان النوم مغري ، ما تزوديش في مدة القيلولة لانها ممكن تقلل من مقدار النوم بالليل ، وده هيأدي لنتيجة عكسية وهيسبب تقليل الطاقة طول اليوم.

2- قللي من الكافيين:

على الرغم من الكافيين معروف عنه انه بيدي طاقة للجسم ، لكن مهم انك تقللي من الكمية اللي بتشربيها طول اليوم ، لانه ممكن يخليكي تحسي بنشاط اقل بمجرد ما تأثيره يروح ، وهتحسي انك لازم تعتمدي عليه عشان تفضلي نشيطة ، واكيد حاجة سلبية جدا انك تعتمدي على حاجة وتحسي انك مش عارفة تكملي يومك من غيرها.

بالاضافة كمان ان الكافيين ممكن يزود من توترك ويخليكي تحسي بالقلق ، والكمية اللمثالية للكافيين هي 400 ملليجرام في اليوم.

3- العلاج بالروائح:

في علاج فوري مفيد جدا هو العلاج بالروائح ، واللي بيعتمد على استخدام مستخلصات نباتية طبيعية لتعزيز الصحة ، روائح الزيوت بتستخدم لتحسين افضل 3 حاجات مهمين لينا وهما الجسم, العقل, الروح ، الواقع ان ذهننا بيستنشق الروايح بطرق مثيرة للاعجاب ، مثلا استنشاق زيت الليمون الاساسي ممكن انه يساعد في محاربة الارهاق والاكتئاب ، واستنشاق زيت النعناع بيساعد على تحسين اليقظة والتركيز.

ازاي تستخدميهم:

– اخلطي نقطتين من زيت الليمون الاساسي للشامبو او البلسم قبل الاستخدام.

– امزجي نقطتين من زيت النعناع العطري في ازازة مليانة بالماية ورشي منها على الشوز بتاعك او شنطة الجيم قبل التمرين.

– وزيت الاوكالبتوس ، ممكن تستخدمي معاه اي زيت تاني شايفة انه مفيد ليكي حسب احتياجك.

4- ممارسة الرياضة, ويفضل تكون بره البيت:

ممارسة الرياضة بره البيت بتساعد على تحسين الطاقة وتقليل مستويات التوتر وزيادة اليقطة ، بالاضافة ان ليها تأثير عام على عواطفك ، زي الحماس وانخفاض الغضب ، بالاضافة للفوايد دي ، التمرين في الشمس هيمد جسمك بفيتامين “د” خلال شهور الصيف ، وده بدوره هيعزز الاندروفين اللي بيرفع الحالة المزاجية.

وعلى الرغم ان في فوايد كتير لممارسة الرياضة بره البيت ، الا ان في بعض الاحتياطات زي مستويات تلوث الهوا في منطقتك او المكان اللي بتتمرني فيه ، لان ده ممكن يأدي لمشاكل زي الربو والحساسية ، كمان الجري على جهاز المشي من الحاجات المفيدة اللي هتحفزك ، وبالتالي هتحسي انك افضل واكتر سعادة.

5- كلي بروتين اكتر:

اكل البروتين بيأدي لزيادة مستويات الطاقة في الجسم وبيلعب دور مهم في حمل الاكسجين من خلال الجسم في مجرى الدم ، والافضل تتجنبي اكل الحلويات والكربوهيدرات لما تحسي انك عايزة تاكلي حاجة ، على الرغم انها ممكن تحسسك بالرضا في لحظتها ، الا ان مجرد ما تأثيرها بيروح هتحسي بشعور سلبي.

بدل كده حاولي تاكلي وجبات خفيفة من الاطعمة اللي بتحتوي على البروتين والدهون زي الخضار مع تغميسة, الزبادي اليوناني مع فاكهة, او زبدة الفول السوداني مع الكراكرز او البسكويت المملح لزيادة مستويات الطاقة عندك.

6- حافظي على رطوبتك:

اشربي 8 كوبايات ماية كل يوم عشان تحافظي على نشاطك لان عقلك بيتأثر بشدة بحالة الترطيب ، لدرجة ان الحد الادنى من الجفاف ممكن انه يقلل من اجزاء من وظائف المخ ، وممكن يضعف مزاجك, ذاكرتك, تركيزك, ويزود من الصداع والتعب.

ليه المفروض ماتشربيش قهوة بعد الاكل