بطلي تشتري الجاهزة تانى.. الجبنة الموتزاريلا المطاطية بأقل المكونات وفري وكتري

بطلي تشتري الجاهزة تانى.. الجبنة الموتزاريلا المطاطية من أكثر الطرق التي تملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت حيث أن الجبنة الموتزاريلا من الجبن المميزة والمفضلة التي تدخل في وصفات العديد من المعجنات ومؤخرًا أصبحت تدخل في كل الأكلات وليس المعجنات فقط ونظرًا لأن سعر الجبنة الموتزاريلا من المحلات مكلف قليلًا وشرائه باستمرار قد يكلفك الكثير وكي توفري على نفسك تابعي معنا طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل يمكنكم عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل باستخدام المكونات التالية:- 8 أكواب ونصف كبيرة من اللبن كامل الدسم (مقدار 2 لتر)

1\4 كوب كبير من عصير الليمون.

1\2 كوب كبير من الخل الأبيض. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا قومي بوضع أكواب اللبن في وعاء عميق مناسب على درجة حرارة هادئة على النار.

أضيفي للبن عصير الليمون والخل الأبيض ثم قومي بالتقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

استمري في التقليب حتى تظهر لك تكتلات من اللبن تشبه الجبن إلى حد كبير.

عند بدء ظهور التكتلات قومي بوضع الشياطة (حائل معدني بين الوعاء والنار) ثم قومي بالتقليب مرة أخرى.

اضغطي على الجبن المتكتلة مع التقليب وعندما يصبح الحليب كله على هيئة تكتلات.

عندما تصبح التكتلات ذات قوام مطاطي يشبه الجبن قومي بإطفاء النار ورفعها من عليها.

بعد ذلك قومي بتصفية التكتلات من أي قطرات ماء أو لبن بواسطة المصفاة.

جمعي التكتلات مع بعضها حتى تصبح عجينة واحدة وضعيها داخل الثلاجة حتى تتماسك قليلًا.

يمكنك اخراجها وقت الحاجة لاستخدامها كجبن موتزاريلا لعمل المعجنات والفطائر. فوائد تناول الجبن الموتزاريلا تعد الجبنة الموتزاريلا مصدر غني بالبروتينات ويمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها.

تحارب نوبات الصداع وخاصة الصداع النصفي الشديد.

تقاوم العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطانات وأمراض الكبد.

تقوي العظام حيث أنها مصدر غني بالكالسيوم الذي يعمل على معالجة العظام وتقويتها.

يعزز أداء الكلى حيث أنها مصدر غني بالفسفور.

تحتوي على الزنك الذي يعالج مشاكل الجلد والبشرة ويعزز عمل غدة البروستاتا. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلافوائد تناول الجبن الموتزاريلا الوسوم

بطلي تشتري الجاهزة تانى.. الجبنة الموتزاريلا المطاطية من أكثر الطرق التي تملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت حيث أن الجبنة الموتزاريلا من الجبن المميزة والمفضلة التي تدخل في وصفات العديد من المعجنات ومؤخرًا أصبحت تدخل في كل الأكلات وليس المعجنات فقط ونظرًا لأن سعر الجبنة الموتزاريلا من المحلات مكلف قليلًا وشرائه باستمرار قد يكلفك الكثير وكي توفري على نفسك تابعي معنا طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل يمكنكم عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل باستخدام المكونات التالية:- 8 أكواب ونصف كبيرة من اللبن كامل الدسم (مقدار 2 لتر)

1\4 كوب كبير من عصير الليمون.

1\2 كوب كبير من الخل الأبيض. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلا قومي بوضع أكواب اللبن في وعاء عميق مناسب على درجة حرارة هادئة على النار.

أضيفي للبن عصير الليمون والخل الأبيض ثم قومي بالتقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

استمري في التقليب حتى تظهر لك تكتلات من اللبن تشبه الجبن إلى حد كبير.

عند بدء ظهور التكتلات قومي بوضع الشياطة (حائل معدني بين الوعاء والنار) ثم قومي بالتقليب مرة أخرى.

اضغطي على الجبن المتكتلة مع التقليب وعندما يصبح الحليب كله على هيئة تكتلات.

عندما تصبح التكتلات ذات قوام مطاطي يشبه الجبن قومي بإطفاء النار ورفعها من عليها.

بعد ذلك قومي بتصفية التكتلات من أي قطرات ماء أو لبن بواسطة المصفاة.

جمعي التكتلات مع بعضها حتى تصبح عجينة واحدة وضعيها داخل الثلاجة حتى تتماسك قليلًا.

يمكنك اخراجها وقت الحاجة لاستخدامها كجبن موتزاريلا لعمل المعجنات والفطائر. فوائد تناول الجبن الموتزاريلا تعد الجبنة الموتزاريلا مصدر غني بالبروتينات ويمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها.

تحارب نوبات الصداع وخاصة الصداع النصفي الشديد.

تقاوم العديد من الأمراض الخطيرة مثل السرطانات وأمراض الكبد.

تقوي العظام حيث أنها مصدر غني بالكالسيوم الذي يعمل على معالجة العظام وتقويتها.

يعزز أداء الكلى حيث أنها مصدر غني بالفسفور.

تحتوي على الزنك الذي يعالج مشاكل الجلد والبشرة ويعزز عمل غدة البروستاتا. خطوات عمل الجبنة الموتزاريلافوائد تناول الجبن الموتزاريلا

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