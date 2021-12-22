تخسيس صاروخي.. لبان الدكر حارق الدهون كوب واحد يوميا للتخلص من الكرش والجناب والافخاد

تخسيس صاروخي.. لبان الدكر حارق الدهون كوب واحد يوميا إليكم أهم فوائد اللبان الدكر لإنقاص الوزن والريجيم الطبيعي بدون الذهاب إلى الجيم أو اتباع حمية غذائية قاسية، حيث يعاني أصحاب الوزن الزائد من لجوئهم إلى العديد من الطرق التي تساعدهم في إنقاص وزنهم ويكون أغلبها ضار بصحتهم حيث أن الحمية الغذائية القاسية تتسبب في حرمان الجسم من بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي وسنوضح لكم كيفية عمل المشروب اليومي للحصول على جسم مثالي ووزن مقبول.

كوب كبير ماء فاتر أو دافئ.

2 ملعقة من اللبان الدكر من العطارة.

قومي بنقع كمية اللبان الدكر الموجودة لديكي في كوب به ماء دافئ وقلبيه معه جيدًا حتى يحصل الماء على التشبع الكافي من اللبان.

بعد ذلك قومي بترك الخليط داخل الوعاء في درجة حرارة الغرفة ليست ساخنة ولا باردة (معتدلة) لمدة حوالي ست ساعات متواصلة.

بعد مرور الست ساعات يكون المنقوع جاهز للتناول بعد أن يتحول لون الماء إلى اللون الأبيض.

تناول كوب من المنقوع يوميًا في الصباح على الريق قبل تناول أي أطعمة.

فوائد اللبان الدكر لإنقاص الوزن بواسطة كوب واحد يوميًاخطوات استعمال المكونات لعمل المشروبفوائد شرب خليط اللبان الدكر على الريق

تعددت الفوائد الصحية الناتجة عن تناول شرب خليط الماء مع اللبان المنقوع لمدة ست ساعات وتناوله على الريق وتتمثل الفوائد فيما يلي:-