اشتريه من الصيدلية.. الكريم العجيب بديل البروتين لفرد الشعر الخشن المجعد في 3 أيام

اشتريه من الصيدلية.. الكريم العجيب بديل البروتين لفرد الشعر إليكم أفضل الكريمات لفرد الشعر ومتوفرة في الصيدليات بأسعار مناسبة، فكل فتاة تحب أن تحصل على شعر ناعم وانسيابي أو كنوع من أنواع التغيير ولكن بدون اللجوء إلى صالونات التجميل واستخدام مكواة فرد الشعر أو البيبليس أو الكيراتين الذي يضر الشعر ويحتوي على المواد الكيميائية التي تقضي على صحة الشعر ولكن الكريمات المتوفرة في الصيدلية تم النصح بها من قبّل أشهر الأطباء حيث أنها تحتوي في مكوناتها على فوائد صحية بالشعر.

أفضل الكريمات لفرد الشعر ومتوفرة في الصيدليات بأسعار مناسبة

نوضح لكم في السطور التالية أفضل كريمات الشعر المتوفرة في الصيدلية بأسعار رخيصة ومفعول عالي وتتمثل فيما يلي:-

كريم هيردو

يعمل كريم هيردو على تعديل بصيلة الشعر والحفاظ عليها وعلاجها، يحتوي على العديد من الزيوت الطبيعية التي تعيد للشعر رونقه ولمعانه كما انها تعالج التقصف والتساقط ومتوفر في كل الصيدليات.

كريم الجلات

من أجل استخدام هذا النوع من الكريمات يجب اتباع بعض الخطوات أولًا وهي أن تقوم بتجربة الكريم بكمية صغيرة حتى تتأكدي من عدم وجود حساسية ضده من البشرة أو الجلد سواء جلد اليد أو البشرة، ويعمل الكريم على حل مشكلة الشعر المجعد بصورة كبيرة ويتوفر في كل الصيدليات بأسعار مناسبة.

أول خطوة تتمثل في ارتداء قفازات طبية حتى لا تضر جلد اليدين من الكريم.

بعد ذلك قومي بوضع كمية من الكريم بالتساوي على جميع مناطق الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

ابدأي في تسريح شعرك جيدًا ثم اتركيه لفترة معينة واشطفي شعرك وتخلصي من كل آثار الزيت عليه.

يجب الحرص على عدم ملامسة الكريم لجلد أو لبشرتك وخاصة منطقة العين.

كريم زيت الزيتون

خطوات استخدام كريم الجلات

من أكثر الزيوت المشهورة في الصيدليات وتتعدد فوائده الصحية للشعر والحفاظ عليه من المعروف عن زيت الزيتون أنه مفيد لكل خلايا الجسم وليس للشعر فقط فهو يحتوي في تكوينه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة لصحة الجسم والشعر ويعزز عمل خلايا الشعر ويقضي على التجعد بالإضافة إلى أنه يعطيك الطول الذي ترغبين فيه.